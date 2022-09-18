Рейтинг@Mail.ru
Третьи сутки подряд более 100 смертей от COVID в России - РИА Новости Крым, 18.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220918/treti-sutki-podryad-bolee-100-smertey-ot-covid-v-rossii-1124541764.html
Третьи сутки подряд более 100 смертей от COVID в России
Третьи сутки подряд более 100 смертей от COVID в России - РИА Новости Крым, 18.09.2022
Третьи сутки подряд более 100 смертей от COVID в России
Впервые после достижения пикового для новой волны COVID-19 показателя суточной смертности в России третьи сутки подряд фиксируется более ста смертей. Это... РИА Новости Крым, 18.09.2022
2022-09-18T13:11
2022-09-18T13:11
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1d/1122202174_0:208:2903:1840_1920x0_80_0_0_81add6977c292cf897bdb34e1119efda.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Впервые после достижения пикового для новой волны COVID-19 показателя суточной смертности в России третьи сутки подряд фиксируется более ста смертей. Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в РФ."В России за сутки выявили 56 751 новый случай COVID-19, умер 101 человек", – говорится в сообщении.Всего за время пандемии новой коронавирусной инфекцией в России заболели 386 045 человек.Снова рост: в Крыму более 600 новых случаев заболевания COVID &gt;&gt;С начала новой волны заболеваемости впервые было зарегистрировано 100 летальных случаев 13 сентября. После двухдневного незначительного падения – 98, 99 случаев смерти в сутки – порог вновь был преодолен.16 сентября в оперштабе сообщили о значительном росте смертности пациентов с COVID-19, сообщалось о 110 летальных исходах за сутки. 17 сентября фиксировалось 107 смертей от ковид в России за 24 часа.Ранее директор Центра им. Гамалеи Гинцбург предрек рост в России числа суточных летальных исходов в новую волну COVID – до 200.
https://crimea.ria.ru/20220915/neumestnaya-kategorichnost-onischenko-otsenil-zayavlenie-voz-o-covid-1124511135.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1d/1122202174_86:0:2815:2047_1920x0_80_0_0_f9408b30aaca3d683a7fbfcd513fbc6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, общество
Третьи сутки подряд более 100 смертей от COVID в России

Оперштаб по борьбе с COVID в России фиксирует более 100 смертей третьи сутки подряд

13:11 18.09.2022
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедик использует пульсоксиметр
Медик использует пульсоксиметр - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Впервые после достижения пикового для новой волны COVID-19 показателя суточной смертности в России третьи сутки подряд фиксируется более ста смертей. Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
"В России за сутки выявили 56 751 новый случай COVID-19, умер 101 человек", – говорится в сообщении.
При этом выздоровели за сутки на 15,5% меньше, чем накануне (42 198 человек). Свыше 2,2 тыс. заболевших госпитализированы. Рост числа госпитализаций наблюдается в семи регионах страны.
Всего за время пандемии новой коронавирусной инфекцией в России заболели 386 045 человек.
Снова рост: в Крыму более 600 новых случаев заболевания COVID >>
С начала новой волны заболеваемости впервые было зарегистрировано 100 летальных случаев 13 сентября. После двухдневного незначительного падения – 98, 99 случаев смерти в сутки – порог вновь был преодолен.
16 сентября в оперштабе сообщили о значительном росте смертности пациентов с COVID-19, сообщалось о 110 летальных исходах за сутки. 17 сентября фиксировалось 107 смертей от ковид в России за 24 часа.
Ранее директор Центра им. Гамалеи Гинцбург предрек рост в России числа суточных летальных исходов в новую волну COVID – до 200.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 11:33
"Неуместная категоричность": Онищенко оценил заявление ВОЗ о COVID
Распространение коронавируса в РФЗдравоохранение в РоссииОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:25Российские военные отбили три атаки ВСУ в Херсонской области
14:08Нацбатальон "Айдар" потерял больше половины состава
13:11Третьи сутки подряд более 100 смертей от COVID в России
12:28Все школы в приграничной зоне Белгородской области уйдут на дистант
12:02Очередной обстрел ВСУ колонии в Еленовке: погиб военнопленный
11:16В Японии мощный тайфун – миллионы людей эвакуируют
10:47Сильное землетрясение и угроза цунами на Тайване
10:35Снова рост: в Крыму более 600 новых случаев заболевания COVID
10:14До 200 смертей в сутки: Гинцбург оценил летальность новой волны COVID
09:48В Донецке девять мирных жителей погибли под обстрелами ВСУ
09:30В МЧС предупредили о сильном ветре в Симферополе
08:54Что будет, если выпивать каждый день по рюмке водки
08:22Диетолог назвала самые полезные соки и научила их готовить
07:45Аналитик оценил возможность дополнительного снижения ключевой ставки ЦБ
03:32В чем суть "второго фронта" в Грузии — мнение эксперта
00:01Резкое похолодание и грозы: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 18 сентября
22:21В центре Херсона, предварительно, идет ликвидация ДРГ, оцеплены кварталы
20:01Главные события и заявления дня: 17 сентября
19:59Иммунолог назвала два главных витамина для иммунитета
Лента новостейМолния