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Третьи сутки подряд более 100 смертей от COVID в России
Третьи сутки подряд более 100 смертей от COVID в России - РИА Новости Крым, 18.09.2022
Третьи сутки подряд более 100 смертей от COVID в России
Впервые после достижения пикового для новой волны COVID-19 показателя суточной смертности в России третьи сутки подряд фиксируется более ста смертей. Это... РИА Новости Крым, 18.09.2022
2022-09-18T13:11
2022-09-18T13:11
2022-09-18T13:11
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Впервые после достижения пикового для новой волны COVID-19 показателя суточной смертности в России третьи сутки подряд фиксируется более ста смертей. Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в РФ."В России за сутки выявили 56 751 новый случай COVID-19, умер 101 человек", – говорится в сообщении.Всего за время пандемии новой коронавирусной инфекцией в России заболели 386 045 человек.Снова рост: в Крыму более 600 новых случаев заболевания COVID >>С начала новой волны заболеваемости впервые было зарегистрировано 100 летальных случаев 13 сентября. После двухдневного незначительного падения – 98, 99 случаев смерти в сутки – порог вновь был преодолен.16 сентября в оперштабе сообщили о значительном росте смертности пациентов с COVID-19, сообщалось о 110 летальных исходах за сутки. 17 сентября фиксировалось 107 смертей от ковид в России за 24 часа.Ранее директор Центра им. Гамалеи Гинцбург предрек рост в России числа суточных летальных исходов в новую волну COVID – до 200.
https://crimea.ria.ru/20220915/neumestnaya-kategorichnost-onischenko-otsenil-zayavlenie-voz-o-covid-1124511135.html
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распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, общество
Третьи сутки подряд более 100 смертей от COVID в России
Оперштаб по борьбе с COVID в России фиксирует более 100 смертей третьи сутки подряд
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Впервые после достижения пикового для новой волны COVID-19 показателя суточной смертности в России третьи сутки подряд фиксируется более ста смертей. Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
"В России за сутки выявили 56 751 новый случай COVID-19, умер 101 человек", – говорится в сообщении.
При этом выздоровели за сутки на 15,5% меньше, чем накануне (42 198 человек). Свыше 2,2 тыс. заболевших госпитализированы. Рост числа госпитализаций наблюдается в семи регионах страны.
Всего за время пандемии новой коронавирусной инфекцией в России заболели 386 045 человек.
С начала новой волны заболеваемости впервые было зарегистрировано 100 летальных случаев 13 сентября. После двухдневного незначительного падения – 98, 99 случаев смерти в сутки – порог вновь был преодолен.
16 сентября в оперштабе сообщили о значительном росте смертности пациентов с COVID-19, сообщалось о 110 летальных исходах за сутки. 17 сентября фиксировалось 107 смертей от ковид в России за 24 часа.
Ранее директор Центра им. Гамалеи Гинцбург предрек рост в России числа суточных летальных исходов
в новую волну COVID – до 200.