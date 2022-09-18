https://crimea.ria.ru/20220918/treti-sutki-podryad-bolee-100-smertey-ot-covid-v-rossii-1124541764.html

Третьи сутки подряд более 100 смертей от COVID в России

Третьи сутки подряд более 100 смертей от COVID в России - РИА Новости Крым, 18.09.2022

Третьи сутки подряд более 100 смертей от COVID в России

Впервые после достижения пикового для новой волны COVID-19 показателя суточной смертности в России третьи сутки подряд фиксируется более ста смертей. Это... РИА Новости Крым, 18.09.2022

2022-09-18T13:11

2022-09-18T13:11

2022-09-18T13:11

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в россии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Впервые после достижения пикового для новой волны COVID-19 показателя суточной смертности в России третьи сутки подряд фиксируется более ста смертей. Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в РФ."В России за сутки выявили 56 751 новый случай COVID-19, умер 101 человек", – говорится в сообщении.Всего за время пандемии новой коронавирусной инфекцией в России заболели 386 045 человек.Снова рост: в Крыму более 600 новых случаев заболевания COVID >>С начала новой волны заболеваемости впервые было зарегистрировано 100 летальных случаев 13 сентября. После двухдневного незначительного падения – 98, 99 случаев смерти в сутки – порог вновь был преодолен.16 сентября в оперштабе сообщили о значительном росте смертности пациентов с COVID-19, сообщалось о 110 летальных исходах за сутки. 17 сентября фиксировалось 107 смертей от ковид в России за 24 часа.Ранее директор Центра им. Гамалеи Гинцбург предрек рост в России числа суточных летальных исходов в новую волну COVID – до 200.

https://crimea.ria.ru/20220915/neumestnaya-kategorichnost-onischenko-otsenil-zayavlenie-voz-o-covid-1124511135.html

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распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, общество