https://crimea.ria.ru/20220918/bolee-75-tysyach-artsnaryadov-pod-kharkovom-razbombili-sklad-vsu-1124543021.html

Более 7,5 тысяч артснарядов: под Харьковом разбомбили склад ВСУ

Более 7,5 тысяч артснарядов: под Харьковом разбомбили склад ВСУ - РИА Новости Крым, 18.09.2022

Более 7,5 тысяч артснарядов: под Харьковом разбомбили склад ВСУ

В Харьковской и Херсонской областях уничтожены подразделения ВСУ и склады с боеприпасами к западным артсистемам, сообщили в оборонном ведомстве РФ. РИА Новости Крым, 18.09.2022

2022-09-18T14:55

2022-09-18T14:55

2022-09-18T14:55

специальная военная операция рф на украине

украина

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Харьковской и Херсонской областях уничтожены подразделения ВСУ и склады с боеприпасами к западным артсистемам, сообщили в оборонном ведомстве РФ.Сообщается, что в Харьковской области ударами ВКС России по местам сосредоточения живой силы и военной техники противника уничтожены подразделения 14-й механизированной бригады под Чугуевым и Роганью, а также в районе поселков Кочеток и Дорошенково и у села Великая Бабка. В Херсонской области в районе Миролюбовки поражен 3-й отдельный батальон территориальной обороны.Всего в Харьковской и Херсонской областях уничтожено свыше 150 боевиков и 17 единиц техники.Кроме того, под Харьковом уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ с 7,5 тыс. снарядов к западным артсистемам. Также уничтожен склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе н. п. Долинка в Запорожской области.Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления ВСУ в районах Червоный Оскол в Харьковской области, Першотравневое в Запорожской области и Северск в ДНР, а также пункт управления и координации ракетных ударов группировки "Приморье" в районе Шурино в Николаевской области.Помимо этого, ВКС РФ уничтожили 155-мм гаубицу М777 производства США в районе Краматорска, радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе н.п. Двуречье и радиолокационную станцию ПВО в районе села Васюковка в ДНР.

https://crimea.ria.ru/20220918/rossiyskie-voennye-otbili-tri-ataki-vsu-v-khersonskoy-oblasti--1124542758.html

https://crimea.ria.ru/20220916/pentagon-predstavil-novyy-spisok-voennoy-pomoschi-ukraine-na-600-mln-1124521312.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, украина, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф