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Более 7,5 тысяч артснарядов: под Харьковом разбомбили склад ВСУ - РИА Новости Крым, 18.09.2022
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Более 7,5 тысяч артснарядов: под Харьковом разбомбили склад ВСУ
Более 7,5 тысяч артснарядов: под Харьковом разбомбили склад ВСУ - РИА Новости Крым, 18.09.2022
Более 7,5 тысяч артснарядов: под Харьковом разбомбили склад ВСУ
В Харьковской и Херсонской областях уничтожены подразделения ВСУ и склады с боеприпасами к западным артсистемам, сообщили в оборонном ведомстве РФ. РИА Новости Крым, 18.09.2022
2022-09-18T14:55
2022-09-18T14:55
специальная военная операция рф на украине
украина
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Харьковской и Херсонской областях уничтожены подразделения ВСУ и склады с боеприпасами к западным артсистемам, сообщили в оборонном ведомстве РФ.Сообщается, что в Харьковской области ударами ВКС России по местам сосредоточения живой силы и военной техники противника уничтожены подразделения 14-й механизированной бригады под Чугуевым и Роганью, а также в районе поселков Кочеток и Дорошенково и у села Великая Бабка. В Херсонской области в районе Миролюбовки поражен 3-й отдельный батальон территориальной обороны.Всего в Харьковской и Херсонской областях уничтожено свыше 150 боевиков и 17 единиц техники.Кроме того, под Харьковом уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ с 7,5 тыс. снарядов к западным артсистемам. Также уничтожен склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе н. п. Долинка в Запорожской области.Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления ВСУ в районах Червоный Оскол в Харьковской области, Першотравневое в Запорожской области и Северск в ДНР, а также пункт управления и координации ракетных ударов группировки "Приморье" в районе Шурино в Николаевской области.Помимо этого, ВКС РФ уничтожили 155-мм гаубицу М777 производства США в районе Краматорска, радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе н.п. Двуречье и радиолокационную станцию ПВО в районе села Васюковка в ДНР.
https://crimea.ria.ru/20220918/rossiyskie-voennye-otbili-tri-ataki-vsu-v-khersonskoy-oblasti--1124542758.html
https://crimea.ria.ru/20220916/pentagon-predstavil-novyy-spisok-voennoy-pomoschi-ukraine-na-600-mln-1124521312.html
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, украина, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф

Более 7,5 тысяч артснарядов: под Харьковом разбомбили склад ВСУ

14:55 18.09.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета ЧВК "Вагнер" под Бахмутом в ДНР
Работа артиллерийского расчета ЧВК Вагнер под Бахмутом в ДНР - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Харьковской и Херсонской областях уничтожены подразделения ВСУ и склады с боеприпасами к западным артсистемам, сообщили в оборонном ведомстве РФ.
Сообщается, что в Харьковской области ударами ВКС России по местам сосредоточения живой силы и военной техники противника уничтожены подразделения 14-й механизированной бригады под Чугуевым и Роганью, а также в районе поселков Кочеток и Дорошенково и у села Великая Бабка. В Херсонской области в районе Миролюбовки поражен 3-й отдельный батальон территориальной обороны.
Всего в Харьковской и Херсонской областях уничтожено свыше 150 боевиков и 17 единиц техники.
Кроме того, под Харьковом уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ с 7,5 тыс. снарядов к западным артсистемам. Также уничтожен склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе н. п. Долинка в Запорожской области.
Работа спецназа РФ по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
14:25
Российские военные отбили три атаки ВСУ в Херсонской области
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления ВСУ в районах Червоный Оскол в Харьковской области, Першотравневое в Запорожской области и Северск в ДНР, а также пункт управления и координации ракетных ударов группировки "Приморье" в районе Шурино в Николаевской области.
Помимо этого, ВКС РФ уничтожили 155-мм гаубицу М777 производства США в районе Краматорска, радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе н.п. Двуречье и радиолокационную станцию ПВО в районе села Васюковка в ДНР.
Пентагон
16 сентября, 09:25
Пентагон представил новый список военной помощи Украине на 600 млн
Специальная военная операция РФ на УкраинеУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФ
 
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