https://crimea.ria.ru/20220917/v-tsentre-khersona-predvaritelno-idet-likvidatsiya-drg-otsepleny-kvartaly--1124539393.html
В центре Херсона, предварительно, идет ликвидация ДРГ, оцеплены кварталы
В центре Херсона, предварительно, идет ликвидация ДРГ, оцеплены кварталы - РИА Новости Крым, 17.09.2022
В центре Херсона, предварительно, идет ликвидация ДРГ, оцеплены кварталы
В центре Херсона, где были слышны выстрелы, предварительно, идет ликвидация диверсионно-разведывательной группы, сообщили РИА Новости в экстренных службах... РИА Новости Крым, 17.09.2022
2022-09-17T22:21
2022-09-17T22:21
2022-09-17T22:22
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В центре Херсона, где были слышны выстрелы, предварительно, идет ликвидация диверсионно-разведывательной группы, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.Ранее источник в оперативных службах региона сообщил РИА Новости о стрельбе из автоматического оружия в центре Херсона. До этого в Херсоне было слышно пять взрывов. По предварительным данным, работала ПВО.По его словам, никакого "прорыва" украинской армии в регион нет.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
херсонская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В центре Херсона, где были слышны выстрелы, предварительно, идет ликвидация диверсионно-разведывательной группы, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Ранее источник в оперативных службах региона сообщил РИА Новости о стрельбе из автоматического оружия в центре Херсона. До этого в Херсоне было слышно пять взрывов. По предварительным данным, работала ПВО.
"В районе железнодорожного вокзала до улицы Ильи Кулика оцеплены кварталы. Перед этим были "прилеты" в этом районе. После началась перестрелка. Предварительно, идет ликвидация ДРГ. Подтянута техника", - сказал собеседник агентства.
По его словам, никакого "прорыва" украинской армии в регион нет.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.