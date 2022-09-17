https://crimea.ria.ru/20220917/v-tsentre-khersona-predvaritelno-idet-likvidatsiya-drg-otsepleny-kvartaly--1124539393.html

В центре Херсона, предварительно, идет ликвидация ДРГ, оцеплены кварталы

В центре Херсона, предварительно, идет ликвидация ДРГ, оцеплены кварталы - РИА Новости Крым, 17.09.2022

В центре Херсона, предварительно, идет ликвидация ДРГ, оцеплены кварталы

В центре Херсона, где были слышны выстрелы, предварительно, идет ликвидация диверсионно-разведывательной группы, сообщили РИА Новости в экстренных службах... РИА Новости Крым, 17.09.2022

2022-09-17T22:21

2022-09-17T22:21

2022-09-17T22:22

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В центре Херсона, где были слышны выстрелы, предварительно, идет ликвидация диверсионно-разведывательной группы, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.Ранее источник в оперативных службах региона сообщил РИА Новости о стрельбе из автоматического оружия в центре Херсона. До этого в Херсоне было слышно пять взрывов. По предварительным данным, работала ПВО.По его словам, никакого "прорыва" украинской армии в регион нет.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

херсонская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия