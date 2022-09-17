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Счет идет на сотни: потери ВСУ за сутки - сводка Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 17.09.2022
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Счет идет на сотни: потери ВСУ за сутки - сводка Минобороны РФ
Счет идет на сотни: потери ВСУ за сутки - сводка Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 17.09.2022
Счет идет на сотни: потери ВСУ за сутки - сводка Минобороны РФ
Украинские войска при ударах ВС РФ потеряли более 140 военнослужащих убитыми и ранеными в Николаевской и Херсонской областях, а также 5 танков и 14 единиц... РИА Новости Крым, 17.09.2022
2022-09-17T14:01
2022-09-17T14:01
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Украинские войска при ударах ВС РФ потеряли более 140 военнослужащих убитыми и ранеными в Николаевской и Херсонской областях, а также 5 танков и 14 единиц военной техники, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу.Также ВКС России высокоточными ударами уничтожили более 50 националистов и свыше 10 единиц спецтехники в Харьковской области."Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделения националистического формирования "Кракен", 92-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад в районах Двуречное, Шевченково и Купянск Харьковской области уничтожено более 50 националистов и свыше 10 единиц специальной военной техники и автомобилей", - говорится в сводке министерства.
https://crimea.ria.ru/20220917/unichtozheny-esche-chetyre-ukrainskikh-sklada-boepripasov-1124536440.html
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине

Счет идет на сотни: потери ВСУ за сутки - сводка Минобороны РФ

14:01 17.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Украинские войска при ударах ВС РФ потеряли более 140 военнослужащих убитыми и ранеными в Николаевской и Херсонской областях, а также 5 танков и 14 единиц военной техники, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу.

"В результате высокоточных ударов потери 46-й аэромобильной бригады в районах Березнеговатое и Великое Артаково Николаевской области, 24-й механизированной бригады в районе Безыменного Херсонской области составили более 140 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 5 танков и 14 единиц военной техники", - говорится в сообщении.

Также ВКС России высокоточными ударами уничтожили более 50 националистов и свыше 10 единиц спецтехники в Харьковской области.
"Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделения националистического формирования "Кракен", 92-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад в районах Двуречное, Шевченково и Купянск Харьковской области уничтожено более 50 националистов и свыше 10 единиц специальной военной техники и автомобилей", - говорится в сводке министерства.
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
13:35
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Министерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Специальная военная операция РФ на Украине
 
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14:44Минобороны предотвратило наступление в Херсонской области
14:01Счет идет на сотни: потери ВСУ за сутки - сводка Минобороны РФ
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