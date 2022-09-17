https://crimea.ria.ru/20220917/schet-idet-na-sotni-poteri-vsu-za-sutki---svodka-minoborony-rf-1124536662.html

Счет идет на сотни: потери ВСУ за сутки - сводка Минобороны РФ

Счет идет на сотни: потери ВСУ за сутки - сводка Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 17.09.2022

Счет идет на сотни: потери ВСУ за сутки - сводка Минобороны РФ

Украинские войска при ударах ВС РФ потеряли более 140 военнослужащих убитыми и ранеными в Николаевской и Херсонской областях, а также 5 танков и 14 единиц... РИА Новости Крым, 17.09.2022

2022-09-17T14:01

2022-09-17T14:01

2022-09-17T14:01

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Украинские войска при ударах ВС РФ потеряли более 140 военнослужащих убитыми и ранеными в Николаевской и Херсонской областях, а также 5 танков и 14 единиц военной техники, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу.Также ВКС России высокоточными ударами уничтожили более 50 националистов и свыше 10 единиц спецтехники в Харьковской области."Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделения националистического формирования "Кракен", 92-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад в районах Двуречное, Шевченково и Купянск Харьковской области уничтожено более 50 националистов и свыше 10 единиц специальной военной техники и автомобилей", - говорится в сводке министерства.

https://crimea.ria.ru/20220917/unichtozheny-esche-chetyre-ukrainskikh-sklada-boepripasov-1124536440.html

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2022

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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине