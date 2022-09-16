https://crimea.ria.ru/20220916/ubil-mat-na-dne-rozhdenii-syna-krymchanina-otpravili-v-koloniyu-na-14-let-1124530381.html

Убил мать на дне рождении сына: крымчанина отправили в колонию на 14 лет

Убил мать на дне рождении сына: крымчанина отправили в колонию на 14 лет - РИА Новости Крым, 16.09.2022

Убил мать на дне рождении сына: крымчанина отправили в колонию на 14 лет

Житель Малого Маяка приговорен к 14 годам колонии за убийство сожительницы на дне рождении их сына. Об этом сообщает пресс-служба Алуштинского городского суда. РИА Новости Крым, 16.09.2022

2022-09-16T16:10

2022-09-16T16:10

2022-09-16T16:10

крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Житель Малого Маяка приговорен к 14 годам колонии за убийство сожительницы на дне рождении их сына. Об этом сообщает пресс-служба Алуштинского городского суда.Как установлено в суде, у мужчины с его сожительницей в ходе распития спиртного возник конфликт на почве ревности. Тогда он схватился за нож и нанес женщине не менее 10 ударов ножом в разные части тела, после чего отнес ее в ванную, смыл следы крови и бросил умирать. Суд учел, что мужчина мог вызвать скорую помощь и помочь еще живой женщине, но он этого не сделал, а отправился спать.В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме.

https://crimea.ria.ru/20220912/krymchanka-zarezala-svoego-malenkogo-syna--delo-peredano-v-sud-1124479354.html

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крым, происшествия