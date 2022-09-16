https://crimea.ria.ru/20220916/ubil-mat-na-dne-rozhdenii-syna-krymchanina-otpravili-v-koloniyu-na-14-let-1124530381.html
Убил мать на дне рождении сына: крымчанина отправили в колонию на 14 лет
Убил мать на дне рождении сына: крымчанина отправили в колонию на 14 лет - РИА Новости Крым, 16.09.2022
Убил мать на дне рождении сына: крымчанина отправили в колонию на 14 лет
Житель Малого Маяка приговорен к 14 годам колонии за убийство сожительницы на дне рождении их сына. Об этом сообщает пресс-служба Алуштинского городского суда. РИА Новости Крым, 16.09.2022
2022-09-16T16:10
2022-09-16T16:10
2022-09-16T16:10
крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Житель Малого Маяка приговорен к 14 годам колонии за убийство сожительницы на дне рождении их сына. Об этом сообщает пресс-служба Алуштинского городского суда.Как установлено в суде, у мужчины с его сожительницей в ходе распития спиртного возник конфликт на почве ревности. Тогда он схватился за нож и нанес женщине не менее 10 ударов ножом в разные части тела, после чего отнес ее в ванную, смыл следы крови и бросил умирать. Суд учел, что мужчина мог вызвать скорую помощь и помочь еще живой женщине, но он этого не сделал, а отправился спать.В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме.
https://crimea.ria.ru/20220912/krymchanka-zarezala-svoego-malenkogo-syna--delo-peredano-v-sud-1124479354.html
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крым, происшествия
Убил мать на дне рождении сына: крымчанина отправили в колонию на 14 лет
Житель Крыма получил 14 лет колонии за убийство сожительницы на дне рождении их сына
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Житель Малого Маяка приговорен к 14 годам колонии за убийство сожительницы на дне рождении их сына. Об этом сообщает пресс-служба Алуштинского городского суда.
Как установлено в суде, у мужчины с его сожительницей в ходе распития спиртного возник конфликт на почве ревности. Тогда он схватился за нож и нанес женщине не менее 10 ударов ножом в разные части тела, после чего отнес ее в ванную, смыл следы крови и бросил умирать. Суд учел, что мужчина мог вызвать скорую помощь и помочь еще живой женщине, но он этого не сделал, а отправился спать.
В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме.
"Суд признал виновным гражданина в совершении убийства и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год", - заключили в суде.