https://crimea.ria.ru/20220916/krym-i-sevastopol-poluchat-56-mln-rubley-na-sotsialnye-kontrakty-1124522375.html

Крым и Севастополь получат 56 млн рублей на социальные контракты

Крым и Севастополь получат 56 млн рублей на социальные контракты - РИА Новости Крым, 16.09.2022

Крым и Севастополь получат 56 млн рублей на социальные контракты

Крым и Севастополь получат более 56 млн рублей для оказания помощи гражданам в форме социального контракта, соответствующее распоряжение председателя... РИА Новости Крым, 16.09.2022

2022-09-16T10:46

2022-09-16T10:46

2022-09-16T10:46

крым

севастополь

экономика

соцзащита

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Крым и Севастополь получат более 56 млн рублей для оказания помощи гражданам в форме социального контракта, соответствующее распоряжение председателя правительства РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном сайте кабмина.В соответствии с документом, Крыму выделяется 25,2 млн рублей, Севастополю – 31,2 млн рублей.Всего на реализацию социальных контрактов выделено свыше 3,6 млрд рублей для 64 регионов страны.Социальный контракт – договор между органами соцзащиты и малоимущей семьей или гражданином, по которому можно пройти переобучение, чтобы найти новую работу, открыть свое дело, получить средства на развитие личного подсобного хозяйства, купить одежду, обувь и школьные товары для детей, получить поддержку в трудной жизненной ситуации. С 1 июля максимальный размер помощи для предпринимателей составляет 350 тыс. рублей, для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, – 200 тыс. рублей.

https://crimea.ria.ru/20220902/krymchane-smogut-uznat-vse-o-merakh-sotspodderzhki-po-telefonu-1124376798.html

крым

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, экономика, соцзащита