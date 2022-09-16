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Крым и Севастополь получат 56 млн рублей на социальные контракты - РИА Новости Крым, 16.09.2022
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Крым и Севастополь получат 56 млн рублей на социальные контракты
Крым и Севастополь получат 56 млн рублей на социальные контракты - РИА Новости Крым, 16.09.2022
Крым и Севастополь получат 56 млн рублей на социальные контракты
Крым и Севастополь получат более 56 млн рублей для оказания помощи гражданам в форме социального контракта, соответствующее распоряжение председателя... РИА Новости Крым, 16.09.2022
2022-09-16T10:46
2022-09-16T10:46
крым
севастополь
экономика
соцзащита
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Крым и Севастополь получат более 56 млн рублей для оказания помощи гражданам в форме социального контракта, соответствующее распоряжение председателя правительства РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном сайте кабмина.В соответствии с документом, Крыму выделяется 25,2 млн рублей, Севастополю – 31,2 млн рублей.Всего на реализацию социальных контрактов выделено свыше 3,6 млрд рублей для 64 регионов страны.Социальный контракт – договор между органами соцзащиты и малоимущей семьей или гражданином, по которому можно пройти переобучение, чтобы найти новую работу, открыть свое дело, получить средства на развитие личного подсобного хозяйства, купить одежду, обувь и школьные товары для детей, получить поддержку в трудной жизненной ситуации. С 1 июля максимальный размер помощи для предпринимателей составляет 350 тыс. рублей, для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, – 200 тыс. рублей.
https://crimea.ria.ru/20220902/krymchane-smogut-uznat-vse-o-merakh-sotspodderzhki-po-telefonu-1124376798.html
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крым, севастополь, экономика, соцзащита
Крым и Севастополь получат 56 млн рублей на социальные контракты

Крым и Севастополь получат деньги на заключение социальных контрактов с гражданами

10:46 16.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Крым и Севастополь получат более 56 млн рублей для оказания помощи гражданам в форме социального контракта, соответствующее распоряжение председателя правительства РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном сайте кабмина.
В соответствии с документом, Крыму выделяется 25,2 млн рублей, Севастополю – 31,2 млн рублей.
"Решение принято в связи с индексацией с 1 июня величины прожиточного минимума на 10%. Кроме того, дополнительное финансирование потребовалось из-за увеличения единовременных выплат по социальному контракту, которые можно получить на развитие своего дела и ведение личного подсобного хозяйства", - поясняют в пресс-службе кабмина.
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Всего на реализацию социальных контрактов выделено свыше 3,6 млрд рублей для 64 регионов страны.
Социальный контракт – договор между органами соцзащиты и малоимущей семьей или гражданином, по которому можно пройти переобучение, чтобы найти новую работу, открыть свое дело, получить средства на развитие личного подсобного хозяйства, купить одежду, обувь и школьные товары для детей, получить поддержку в трудной жизненной ситуации. С 1 июля максимальный размер помощи для предпринимателей составляет 350 тыс. рублей, для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, – 200 тыс. рублей.
 
КрымСевастопольЭкономикаСоцзащита
 
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