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Аэропорт популярного курорта Франции переименуют в честь Елизаветы II - РИА Новости Крым, 16.09.2022
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Аэропорт популярного курорта Франции переименуют в честь Елизаветы II
Аэропорт популярного курорта Франции переименуют в честь Елизаветы II - РИА Новости Крым, 16.09.2022
Аэропорт популярного курорта Франции переименуют в честь Елизаветы II
Аэропорт во французской коммуне Ле-Туке-Пари-Плаж назовут в честь покойной королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом со ссылкой на телеканал CNews пишет... РИА Новости Крым, 16.09.2022
2022-09-16T18:50
2022-09-16T18:50
в мире
франция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Аэропорт во французской коммуне Ле-Туке-Пари-Плаж назовут в честь покойной королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом со ссылкой на телеканал CNews пишет "Москва 24".Ле-Туке-Пари-Плаж – небольшой курортный город на севере Франции, популярный у парижан и британцев. С 2017 года курорт регулярно посещает французский президент Эммануэль Макрон с супругой, купивший там дом.8 сентября королева Великобритании и королевств Содружества из Виндзорской династии Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет в замке Балморал.
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60
в мире, франция
Аэропорт популярного курорта Франции переименуют в честь Елизаветы II

Аэропорт популярного у французов и англичан курорта Франции назовут в честь Елизаветы II

18:50 16.09.2022
 
© Victoria Jones / POOL / AFPКоролева Елизавета II беседует с офицерами MI-5 во время своего визита в штаб-квартиру MI-5, британского агентства внутренней безопасности, в Темз-Хаус в Лондоне. 25 февраля 2020 года
Королева Елизавета II беседует с офицерами MI-5 во время своего визита в штаб-квартиру MI-5, британского агентства внутренней безопасности, в Темз-Хаус в Лондоне. 25 февраля 2020 года
© Victoria Jones / POOL / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Аэропорт во французской коммуне Ле-Туке-Пари-Плаж назовут в честь покойной королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом со ссылкой на телеканал CNews пишет "Москва 24".
Ле-Туке-Пари-Плаж – небольшой курортный город на севере Франции, популярный у парижан и британцев. С 2017 года курорт регулярно посещает французский президент Эммануэль Макрон с супругой, купивший там дом.
"Для того чтобы отдать дань уважения королеве Елизавете II и в память о ее визите в Туке город Ле-Туке-Пари-Плаж желает назвать аэропорт именем той, которая в течение 70 лет служила своей стране с приверженностью, уважением и постоянством", – сообщает телеканал со ссылкой на городские власти.
8 сентября королева Великобритании и королевств Содружества из Виндзорской династии Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет в замке Балморал.
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