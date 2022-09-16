https://crimea.ria.ru/20220916/aeroport-populyarnogo-kurorta-frantsii-pereimenuyut-v-chest-elizavety-ii-1124532098.html

Аэропорт популярного курорта Франции переименуют в честь Елизаветы II

Аэропорт популярного курорта Франции переименуют в честь Елизаветы II - РИА Новости Крым, 16.09.2022

Аэропорт популярного курорта Франции переименуют в честь Елизаветы II

Аэропорт во французской коммуне Ле-Туке-Пари-Плаж назовут в честь покойной королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом со ссылкой на телеканал CNews пишет... РИА Новости Крым, 16.09.2022

2022-09-16T18:50

2022-09-16T18:50

2022-09-16T18:50

в мире

франция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Аэропорт во французской коммуне Ле-Туке-Пари-Плаж назовут в честь покойной королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом со ссылкой на телеканал CNews пишет "Москва 24".Ле-Туке-Пари-Плаж – небольшой курортный город на севере Франции, популярный у парижан и британцев. С 2017 года курорт регулярно посещает французский президент Эммануэль Макрон с супругой, купивший там дом.8 сентября королева Великобритании и королевств Содружества из Виндзорской династии Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет в замке Балморал.

https://crimea.ria.ru/20220908/elizaveta-ii-epokha-i-rekordy-ee-velichestva-1124446520.html

франция

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, франция