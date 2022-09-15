Рейтинг@Mail.ru
Зеленский попал в ДТП в Киеве - видео - РИА Новости Крым, 15.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220915/zelenskiy-popal-v-dtp-v-kieve---video-1124510776.html
Зеленский попал в ДТП в Киеве - видео
Зеленский попал в ДТП в Киеве - видео - РИА Новости Крым, 15.09.2022
Зеленский попал в ДТП в Киеве - видео
Президентский кортеж Владимира Зеленского попал в ДТП в Киеве. Об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров. РИА Новости Крым, 15.09.2022
2022-09-15T10:49
2022-09-15T10:49
владимир зеленский (президент украины)
происшествия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110933/92/1109339289_0:40:765:470_1920x0_80_0_0_edf63fd71a94ff3724cb54015c1b0250.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Президентский кортеж Владимира Зеленского попал в ДТП в Киеве. Об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.В сети появилось видео, на котором видно, как лежащему возле разбитой машины мужчине, похожему на Зеленского, медики забинтовывают голову.Как утверждает Никифоров, неотложная медицинская помощь потребовалась водителю президентского авто. Он госпитализирован."Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не выявлено", – отметил Никифоров.В данный момент правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.Это не первая авария, в которую попадает кортеж Владимира Зеленского. Летом 2019 года микроавтобус управления госохраны Украины из президентского кортежа попал в аварию в Запорожской области. По данным украинских СМИ, столкновение произошло с автобусами, в которых были дети, возвращавшиеся с курортов. Самого Зеленского в кортеже не было.
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110933/92/1109339289_43:0:723:510_1920x0_80_0_0_038fd1ee386dce9ab5259b7668d0e9be.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский (президент украины), происшествия, украина
Зеленский попал в ДТП в Киеве - видео

Президент Украины Владимир Зеленский попал в ДТП в Киеве

10:49 15.09.2022
 
© Fotolia/ FotokonСкорая помощь
Скорая помощь
© Fotolia/ Fotokon
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Президентский кортеж Владимира Зеленского попал в ДТП в Киеве. Об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.
"Произошло столкновение легковушки с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения", – написал он в соцсетях.
В сети появилось видео, на котором видно, как лежащему возле разбитой машины мужчине, похожему на Зеленского, медики забинтовывают голову.
Как утверждает Никифоров, неотложная медицинская помощь потребовалась водителю президентского авто. Он госпитализирован.
"Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не выявлено", – отметил Никифоров.
В данный момент правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.
Это не первая авария, в которую попадает кортеж Владимира Зеленского. Летом 2019 года микроавтобус управления госохраны Украины из президентского кортежа попал в аварию в Запорожской области. По данным украинских СМИ, столкновение произошло с автобусами, в которых были дети, возвращавшиеся с курортов. Самого Зеленского в кортеже не было.
Владимир Зеленский (президент Украины)ПроисшествияУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:49Зеленский попал в ДТП в Киеве - видео
10:47В центре Севастополя встали троллейбусы
10:39Более 20 млн рублей крымчанка заработала на нелегальной продаже газа
10:37Пьяное ДТП в Севастополе: грузовик врезался в авто и перевернулся
10:17Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Крыму
09:54В Херсонской области отразили атаку десанта ВСУ
09:24Пятикратный рост: оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе
09:21В Белгородской области приграничные школы переводят на дистанционку
08:49В Крыму простились с погибшим под Херсоном военным
08:31Какие совместные проекты планируют ученые Севастополя и Армении
08:02Экономист объяснил устойчивость экономики России в период кризисов
07:28Профессор МГИМО назвал цели США в отношении России
07:03Как легко укрепить иммунитет
05:09Как работает единственный КПП "Васильевка" с Украины на Запорожье
03:22Ипотека, цены, перспективы: что с рынком недвижимости в Крыму
00:01Тепло и ветрено: прогноз погоды на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 15 сентября
22:05Главные события и заявления дня: 14 сентября
21:44Когда отучать ребенка от совместного сна c родителями – педиатр
21:33Висит груша – можно скушать: в Крыму начали сбор урожая
Лента новостейМолния