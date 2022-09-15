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Зеленский попал в ДТП в Киеве - видео
Зеленский попал в ДТП в Киеве - видео - РИА Новости Крым, 15.09.2022
Зеленский попал в ДТП в Киеве - видео
Президентский кортеж Владимира Зеленского попал в ДТП в Киеве. Об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров. РИА Новости Крым, 15.09.2022
2022-09-15T10:49
2022-09-15T10:49
2022-09-15T10:49
владимир зеленский (президент украины)
происшествия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Президентский кортеж Владимира Зеленского попал в ДТП в Киеве. Об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.В сети появилось видео, на котором видно, как лежащему возле разбитой машины мужчине, похожему на Зеленского, медики забинтовывают голову.Как утверждает Никифоров, неотложная медицинская помощь потребовалась водителю президентского авто. Он госпитализирован."Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не выявлено", – отметил Никифоров.В данный момент правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.Это не первая авария, в которую попадает кортеж Владимира Зеленского. Летом 2019 года микроавтобус управления госохраны Украины из президентского кортежа попал в аварию в Запорожской области. По данным украинских СМИ, столкновение произошло с автобусами, в которых были дети, возвращавшиеся с курортов. Самого Зеленского в кортеже не было.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир зеленский (президент украины), происшествия, украина
Зеленский попал в ДТП в Киеве - видео
Президент Украины Владимир Зеленский попал в ДТП в Киеве
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Президентский кортеж Владимира Зеленского попал в ДТП в Киеве. Об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.
"Произошло столкновение легковушки с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения", – написал он в соцсетях.
В сети появилось видео, на котором видно, как лежащему возле разбитой машины мужчине, похожему на Зеленского, медики забинтовывают голову.
Как утверждает Никифоров, неотложная медицинская помощь потребовалась водителю президентского авто. Он госпитализирован.
"Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не выявлено", – отметил Никифоров.
В данный момент правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.
Это не первая авария, в которую попадает кортеж Владимира Зеленского. Летом 2019 года микроавтобус управления госохраны Украины из президентского кортежа попал в аварию в Запорожской области. По данным украинских СМИ, столкновение произошло с автобусами, в которых были дети, возвращавшиеся с курортов. Самого Зеленского в кортеже не было.