https://crimea.ria.ru/20220915/v-sevastopole-zavershilsya-kupalnyy-sezon-1124513678.html
В Севастополе завершился купальный сезон
В Севастополе завершился купальный сезон - РИА Новости Крым, 15.09.2022
В Севастополе завершился купальный сезон
В Севастополе 15 сентября официально завершается купальный сезон. С завтрашнего дня прекращается работа спасателей и медицинских постов на городских пляжах. Об... РИА Новости Крым, 15.09.2022
2022-09-15T14:19
2022-09-15T14:19
2022-09-15T14:19
туризм
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общество
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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе 15 сентября официально завершается купальный сезон. С завтрашнего дня прекращается работа спасателей и медицинских постов на городских пляжах. Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов."Операторы пляжей начнут мероприятия по консервации объектов благоустройства пляжных территорий на осенне-зимний период. По окончанию купального сезона планируется заседание комиссии, где будут подведены итоги работы операторов пляжей в купальный сезон", – прокомментировал Горлов.Он отметил, что после закрытия купального сезона комиссия подведет итоги работы операторов пляжей, оценит обеспечение безопасности на воде, благоустройство территорий и пляжной инфраструктуры в высокий сезон. После чего будет принято решение зайдет ли в будущем году тот или иной оператор на севастопольские пляжи.Горлов отметил, что в межсезонный период предприниматели должны убирать мусор и поддерживать порядок на закрепленных территориях.В этом году купальный сезон в Севастополе стартовал 15 июня. В городе официально работали 24 пляжа.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проектной документации для берегоукрепительных работ на пляже в районе баз отдыха "Мыс Айя".
https://crimea.ria.ru/20220908/sevastopolskiy-plyazh-na-myse-ayya-zaschityat-ot-razmyva-1124438606.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, общество, туризм в крыму
В Севастополе завершился купальный сезон
В Севастополе завершается купальный сезон: с 16 сентября на пляжах не будет спасателей
СЕВАСТОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе 15 сентября официально завершается купальный сезон. С завтрашнего дня прекращается работа спасателей и медицинских постов на городских пляжах. Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.
"Операторы пляжей начнут мероприятия по консервации объектов благоустройства пляжных территорий на осенне-зимний период. По окончанию купального сезона планируется заседание комиссии, где будут подведены итоги работы операторов пляжей в купальный сезон", – прокомментировал Горлов.
Он отметил, что после закрытия купального сезона комиссия подведет итоги работы операторов пляжей, оценит обеспечение безопасности на воде, благоустройство территорий и пляжной инфраструктуры в высокий сезон. После чего будет принято решение зайдет ли в будущем году тот или иной оператор на севастопольские пляжи.
Горлов отметил, что в межсезонный период предприниматели должны убирать мусор и поддерживать порядок на закрепленных территориях.
В этом году купальный сезон в Севастополе стартовал 15 июня. В городе официально работали 24 пляжа.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, Главгосэкспертиза выдала
положительное заключение по проектной документации для берегоукрепительных работ на пляже в районе баз отдыха "Мыс Айя".