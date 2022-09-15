https://crimea.ria.ru/20220915/v-sevastopole-zavershilsya-kupalnyy-sezon-1124513678.html

В Севастополе завершился купальный сезон

В Севастополе завершился купальный сезон - РИА Новости Крым, 15.09.2022

В Севастополе завершился купальный сезон

В Севастополе 15 сентября официально завершается купальный сезон. С завтрашнего дня прекращается работа спасателей и медицинских постов на городских пляжах. Об... РИА Новости Крым, 15.09.2022

2022-09-15T14:19

2022-09-15T14:19

2022-09-15T14:19

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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе 15 сентября официально завершается купальный сезон. С завтрашнего дня прекращается работа спасателей и медицинских постов на городских пляжах. Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов."Операторы пляжей начнут мероприятия по консервации объектов благоустройства пляжных территорий на осенне-зимний период. По окончанию купального сезона планируется заседание комиссии, где будут подведены итоги работы операторов пляжей в купальный сезон", – прокомментировал Горлов.Он отметил, что после закрытия купального сезона комиссия подведет итоги работы операторов пляжей, оценит обеспечение безопасности на воде, благоустройство территорий и пляжной инфраструктуры в высокий сезон. После чего будет принято решение зайдет ли в будущем году тот или иной оператор на севастопольские пляжи.Горлов отметил, что в межсезонный период предприниматели должны убирать мусор и поддерживать порядок на закрепленных территориях.В этом году купальный сезон в Севастополе стартовал 15 июня. В городе официально работали 24 пляжа.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проектной документации для берегоукрепительных работ на пляже в районе баз отдыха "Мыс Айя".

https://crimea.ria.ru/20220908/sevastopolskiy-plyazh-na-myse-ayya-zaschityat-ot-razmyva-1124438606.html

https://crimea.ria.ru/20220907/proby-morskoy-vody-v-krymu-gde-chasche-vyyavlyali-nestandart-1124427950.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, общество, туризм в крыму