https://crimea.ria.ru/20220908/sevastopolskiy-plyazh-na-myse-ayya-zaschityat-ot-razmyva-1124438606.html
Севастопольский пляж на мысе Айя защитят от размыва
Севастопольский пляж на мысе Айя защитят от размыва - РИА Новости Крым, 08.09.2022
Севастопольский пляж на мысе Айя защитят от размыва
В Севастополе проведут берегоукрепительные работы на пляже в районе баз отдыха "Мыс Айя" - самой выступающей в море точке Крымского полуострова. Положительное... РИА Новости Крым, 08.09.2022
2022-09-08T12:16
2022-09-08T12:16
2022-09-08T12:16
крым
туризм в крыму
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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе проведут берегоукрепительные работы на пляже в районе баз отдыха "Мыс Айя" - самой выступающей в море точке Крымского полуострова. Положительное заключение по проектной документации и результатам инженерных изысканий объекта выдала Главгосэкспертиза, сообщили в организации.По мнению экспертов, возводимые сооружения защитят пляжную полосу от размыва, а береговую зону - от волнового воздействия. Для этого предусмотрено устройство подводного волнолома, волноотбойной стенки набережной и пр.. Для предотвращения размыва пляжной полосы построят буны и сделают подводную отсыпку. "Буна-пирс, кроме прочего, обеспечит возможность приема прогулочных судов с кратковременной посадкой и высадкой", - отметили в Главгосэкспертизе. Генпроектировщиком выступит ООО "Реставрационно-строительная компания "Аврора". Подрядчиком на объекте определена компания "Берег".
https://crimea.ria.ru/20210327/Pochemu-Yuzhnomu-beregu-Kryma-grozyat-razrushitelnye-opolzni-eksperty-1119405694.html
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крым, туризм в крыму
Севастопольский пляж на мысе Айя защитят от размыва
В Севастополе укрепят беговую линию в районе базы отдыха "Мыс Айя"
СЕВАСТОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе проведут берегоукрепительные работы на пляже в районе баз отдыха "Мыс Айя" - самой выступающей в море точке Крымского полуострова. Положительное заключение по проектной документации и результатам инженерных изысканий объекта выдала Главгосэкспертиза, сообщили в организации.
"Комплекс берегоукрепительных сооружений разместится в непосредственной близости от набережной базы отдыха "Мыс Айя" и предназначен для отдыхающих. Проектными решениями обеспечена эффективная защита территории от воздействия волн расчетного шторма", – рассказал специалист Главгосэкспертизы Николай Волгин.
По мнению экспертов, возводимые сооружения защитят пляжную полосу от размыва, а береговую зону - от волнового воздействия. Для этого предусмотрено устройство подводного волнолома, волноотбойной стенки набережной и пр.. Для предотвращения размыва пляжной полосы построят буны и сделают подводную отсыпку.
"Буна-пирс, кроме прочего, обеспечит возможность приема прогулочных судов с кратковременной посадкой и высадкой", - отметили в Главгосэкспертизе.
Генпроектировщиком выступит ООО "Реставрационно-строительная компания "Аврора". Подрядчиком на объекте определена компания "Берег".