https://crimea.ria.ru/20220915/v-sevastopole-rastet-spros-na-bezopasnyy-khleb-iz-za-covid-19-1124518829.html

В Севастополе растет спрос на "безопасный" хлеб из-за COVID-19

В Севастополе растет спрос на "безопасный" хлеб из-за COVID-19 - РИА Новости Крым, 15.09.2022

В Севастополе растет спрос на "безопасный" хлеб из-за COVID-19

В Севастополе растет спрос на нарезанную и упакованную хлебобулочную продукцию. Об этом, отвечая на вопрос РИА Новости Крым о целесообразности строительства... РИА Новости Крым, 15.09.2022

2022-09-15T21:18

2022-09-15T21:18

2022-09-15T21:18

севастополь

общество

коронавирус в крыму

экономика

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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе растет спрос на нарезанную и упакованную хлебобулочную продукцию. Об этом, отвечая на вопрос РИА Новости Крым о целесообразности строительства нового цеха, сообщил главный инженер севастопольского хлебокомбината "Царь Хлеб" Юрий Андреев.В сутки на предприятии производится почти 70 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий. Доля нарезных – около 60%. Но запрос у населения существенно выше, говорит специалист. Благодаря новому цеху объем нарезной продукции увеличат на 20 тонн.На данный момент продукцию нарезает и упаковывает оборудование, установленное в цеху, где проходят все технологические этапы, от замеса до выхода готовой продукции из печи. Весь процесс занимает 8 часов. На приготовление заварных сортов уходит больше суток, говорят специалисты. Все потому, что здесь не работают по ускоренным технологиям – применяют классическую, "дедовскую", с использованием собственных заквасок и минимальным количеством прессованных дрожжей.В новом цеху установят оборудование, которое будет транспортировать, охлаждать, нарезать и упаковывать хлеб, максимально сокращая время между выпечкой и доставкой "безопасного" товара на полки."Когда хлеб выходит из печи, температура мякиша внутри 98 градусов. Такой хлеб нельзя нарезать, нынешние машины современные не приспособлены для этого. Мякиш должен достигать температуры 26 – 28 градусов, соответственно, хлеб надо охладить, а на это уходит очень много времени. Мы движемся в сторону сокращения технологического цикла", – объяснил специалист.Строительство нового цеха начали в августе и планируют завершить в марте.Ранее сообщалось, что в Севастополе зафиксирован пятикратный рост заболевших COVID-19 за сутки.

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, общество, коронавирус в крыму, экономика