https://crimea.ria.ru/20220915/v-sevastopole-rastet-spros-na-bezopasnyy-khleb-iz-za-covid-19-1124518829.html
В Севастополе растет спрос на "безопасный" хлеб из-за COVID-19
В Севастополе растет спрос на "безопасный" хлеб из-за COVID-19 - РИА Новости Крым, 15.09.2022
В Севастополе растет спрос на "безопасный" хлеб из-за COVID-19
В Севастополе растет спрос на нарезанную и упакованную хлебобулочную продукцию. Об этом, отвечая на вопрос РИА Новости Крым о целесообразности строительства... РИА Новости Крым, 15.09.2022
2022-09-15T21:18
2022-09-15T21:18
2022-09-15T21:18
севастополь
общество
коронавирус в крыму
экономика
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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе растет спрос на нарезанную и упакованную хлебобулочную продукцию. Об этом, отвечая на вопрос РИА Новости Крым о целесообразности строительства нового цеха, сообщил главный инженер севастопольского хлебокомбината "Царь Хлеб" Юрий Андреев.В сутки на предприятии производится почти 70 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий. Доля нарезных – около 60%. Но запрос у населения существенно выше, говорит специалист. Благодаря новому цеху объем нарезной продукции увеличат на 20 тонн.На данный момент продукцию нарезает и упаковывает оборудование, установленное в цеху, где проходят все технологические этапы, от замеса до выхода готовой продукции из печи. Весь процесс занимает 8 часов. На приготовление заварных сортов уходит больше суток, говорят специалисты. Все потому, что здесь не работают по ускоренным технологиям – применяют классическую, "дедовскую", с использованием собственных заквасок и минимальным количеством прессованных дрожжей.В новом цеху установят оборудование, которое будет транспортировать, охлаждать, нарезать и упаковывать хлеб, максимально сокращая время между выпечкой и доставкой "безопасного" товара на полки."Когда хлеб выходит из печи, температура мякиша внутри 98 градусов. Такой хлеб нельзя нарезать, нынешние машины современные не приспособлены для этого. Мякиш должен достигать температуры 26 – 28 градусов, соответственно, хлеб надо охладить, а на это уходит очень много времени. Мы движемся в сторону сокращения технологического цикла", – объяснил специалист.Строительство нового цеха начали в августе и планируют завершить в марте.Ранее сообщалось, что в Севастополе зафиксирован пятикратный рост заболевших COVID-19 за сутки.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, общество, коронавирус в крыму, экономика
В Севастополе растет спрос на "безопасный" хлеб из-за COVID-19
В Севастополе растет спрос на упакованную хлебобулочную продукцию в условиях COVID-19
СЕВАСТОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе растет спрос на нарезанную и упакованную хлебобулочную продукцию. Об этом, отвечая на вопрос РИА Новости Крым о целесообразности строительства нового цеха, сообщил главный инженер севастопольского хлебокомбината "Царь Хлеб" Юрий Андреев.
В сутки на предприятии производится почти 70 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий. Доля нарезных – около 60%. Но запрос у населения существенно выше, говорит специалист. Благодаря новому цеху объем нарезной продукции увеличат на 20 тонн.
"Ввод в эксплуатацию цеха позволит увеличить производительность по нарезанной продукции, спрос на нее растет из-за ковида", – рассказал Андреев.
На данный момент продукцию нарезает и упаковывает оборудование, установленное в цеху, где проходят все технологические этапы, от замеса до выхода готовой продукции из печи. Весь процесс занимает 8 часов. На приготовление заварных сортов уходит больше суток, говорят специалисты. Все потому, что здесь не работают по ускоренным технологиям – применяют классическую, "дедовскую", с использованием собственных заквасок и минимальным количеством прессованных дрожжей.
В новом цеху установят оборудование, которое будет транспортировать, охлаждать, нарезать и упаковывать хлеб, максимально сокращая время между выпечкой и доставкой "безопасного" товара на полки.
"Когда хлеб выходит из печи, температура мякиша внутри 98 градусов. Такой хлеб нельзя нарезать, нынешние машины современные не приспособлены для этого. Мякиш должен достигать температуры 26 – 28 градусов, соответственно, хлеб надо охладить, а на это уходит очень много времени. Мы движемся в сторону сокращения технологического цикла", – объяснил специалист.
Строительство нового цеха начали в августе и планируют завершить в марте.
Ранее сообщалось
, что в Севастополе зафиксирован пятикратный рост заболевших COVID-19 за сутки.