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Путин предложил КНР и Монголии продлить экономический коридор
Путин предложил КНР и Монголии продлить экономический коридор - РИА Новости Крым, 15.09.2022
Путин предложил КНР и Монголии продлить экономический коридор
Президент России Владимир Путин предложил Китаю и Монголии продлить программу экономического коридора на пять лет и сосредоточить на ней усилия стран. Об этом... РИА Новости Крым, 15.09.2022
2022-09-15T17:55
2022-09-15T17:55
2022-09-15T17:55
владимир путин (политик)
китай
монголия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил Китаю и Монголии продлить программу экономического коридора на пять лет и сосредоточить на ней усилия стран. Об этом он заявил в ходе встречи с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.Также, президент России предложил уделить особое внимание дальнейшему расширению совместной транспортно-логистической инфраструктуры и налаживанию тесной координации национальных программ развития транспорта."Такие шаги помогут создать благоприятные условия для существенного увеличения объемов трансграничных перевозок, роста взаимного товарооборота и дадут импульс развитию региона", — сказал Путин.Соглашение о создании программы экономического коридора было подписано на саммите ШОС в 2016 году между Россией, Китаем и Монголией. Программа предполагает увеличение торгового оборота и развитие транспортной инфраструктуры стран-участниц соглашения.
https://crimea.ria.ru/20220915/estoniya-ostanavlivaet-dogovor-o-tamozhennom-sotrudnichestve-s-rf-1124511903.html
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), китай, монголия, политика
Путин предложил КНР и Монголии продлить экономический коридор
Путин на саммите предложил КНР и Монголии продлить экономический коридор
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил Китаю и Монголии продлить программу экономического коридора на пять лет и сосредоточить на ней усилия стран. Об этом он заявил в ходе встречи с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.
"С учетом уже накопленного опыта сотрудничества на трехстороннем треке предлагаем сосредоточить усилия на последовательном выполнении программы развития российско-китайско-монгольского экономического коридора, которая успешно развивается, продлить ее на очередной пятилетний срок", — сказал Путин.
Также, президент России предложил уделить особое внимание дальнейшему расширению совместной транспортно-логистической инфраструктуры и налаживанию тесной координации национальных программ развития транспорта.
"Такие шаги помогут создать благоприятные условия для существенного увеличения объемов трансграничных перевозок, роста взаимного товарооборота и дадут импульс развитию региона", — сказал Путин.
Соглашение о создании программы экономического коридора было подписано на саммите ШОС в 2016 году между Россией, Китаем и Монголией. Программа предполагает увеличение торгового оборота и развитие транспортной инфраструктуры стран-участниц соглашения.