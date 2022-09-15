https://crimea.ria.ru/20220915/putin-predlozhil-knr-i-mongolii-prodlit-ekonomicheskiy-koridor-1124516807.html

Путин предложил КНР и Монголии продлить экономический коридор

Путин предложил КНР и Монголии продлить экономический коридор - РИА Новости Крым, 15.09.2022

Путин предложил КНР и Монголии продлить экономический коридор

Президент России Владимир Путин предложил Китаю и Монголии продлить программу экономического коридора на пять лет и сосредоточить на ней усилия стран. Об этом... РИА Новости Крым, 15.09.2022

2022-09-15T17:55

2022-09-15T17:55

2022-09-15T17:55

владимир путин (политик)

китай

монголия

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил Китаю и Монголии продлить программу экономического коридора на пять лет и сосредоточить на ней усилия стран. Об этом он заявил в ходе встречи с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.Также, президент России предложил уделить особое внимание дальнейшему расширению совместной транспортно-логистической инфраструктуры и налаживанию тесной координации национальных программ развития транспорта."Такие шаги помогут создать благоприятные условия для существенного увеличения объемов трансграничных перевозок, роста взаимного товарооборота и дадут импульс развитию региона", — сказал Путин.Соглашение о создании программы экономического коридора было подписано на саммите ШОС в 2016 году между Россией, Китаем и Монголией. Программа предполагает увеличение торгового оборота и развитие транспортной инфраструктуры стран-участниц соглашения.

https://crimea.ria.ru/20220915/estoniya-ostanavlivaet-dogovor-o-tamozhennom-sotrudnichestve-s-rf-1124511903.html

китай

монголия

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владимир путин (политик), китай, монголия, политика