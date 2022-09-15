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Премьер Швеции подала в отставку - РИА Новости Крым, 15.09.2022
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Премьер Швеции подала в отставку
Премьер Швеции подала в отставку - РИА Новости Крым, 15.09.2022
Премьер Швеции подала в отставку
Премьер Швеции, признавшая поражение на выборах, подала спикеру парламента прошение об отставке, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 15.09.2022
2022-09-15T12:13
2022-09-15T12:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Премьер Швеции, признавшая поражение на выборах, подала спикеру парламента прошение об отставке, сообщает РИА Новости.Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон признала поражение на парламентских выборах, а также заявила, что подаст в отставку в четверг."Завтра я попрошу о своей отставке с поста премьер-министра, и ответственность за дальнейший процесс перейдет к спикеру и риксдагу (парламенту)", - приводит слова Андерссон телеканал SVT.Андерссон добавила, что в сформированном новом правительстве она возглавит "социал-демократов в оппозиции".
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политика, в мире
Премьер Швеции подала в отставку

Премьер Швеции после поражения на выборах подала спикеру парламента прошение об отставке

12:13 15.09.2022 (обновлено: 12:22 15.09.2022)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГорода мира. Стокгольм
Города мира. Стокгольм - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Премьер Швеции, признавшая поражение на выборах, подала спикеру парламента прошение об отставке, сообщает РИА Новости.
Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон признала поражение на парламентских выборах, а также заявила, что подаст в отставку в четверг.
"Завтра я попрошу о своей отставке с поста премьер-министра, и ответственность за дальнейший процесс перейдет к спикеру и риксдагу (парламенту)", - приводит слова Андерссон телеканал SVT.
Андерссон добавила, что в сформированном новом правительстве она возглавит "социал-демократов в оппозиции".
 
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