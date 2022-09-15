https://crimea.ria.ru/20220915/premer-shvetsii-podala-v-otstavku-1124511647.html

Премьер Швеции подала в отставку

Премьер Швеции подала в отставку - РИА Новости Крым, 15.09.2022

Премьер Швеции подала в отставку

Премьер Швеции, признавшая поражение на выборах, подала спикеру парламента прошение об отставке, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 15.09.2022

2022-09-15T12:13

2022-09-15T12:13

2022-09-15T12:22

политика

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Премьер Швеции, признавшая поражение на выборах, подала спикеру парламента прошение об отставке, сообщает РИА Новости.Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон признала поражение на парламентских выборах, а также заявила, что подаст в отставку в четверг."Завтра я попрошу о своей отставке с поста премьер-министра, и ответственность за дальнейший процесс перейдет к спикеру и риксдагу (парламенту)", - приводит слова Андерссон телеканал SVT.Андерссон добавила, что в сформированном новом правительстве она возглавит "социал-демократов в оппозиции".

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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