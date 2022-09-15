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Осенним кешбэком в России воспользовалось рекордное число россиян
Осенним кешбэком в России воспользовалось рекордное число россиян - РИА Новости Крым, 15.09.2022
Осенним кешбэком в России воспользовалось рекордное число россиян
По предварительным итогам осеннего этапа туристического кешбэка россияне вернули за туристические поездки более 2,7 миллиардов рублей. Об этом сообщила глава... РИА Новости Крым, 15.09.2022
2022-09-15T12:18
2022-09-15T12:18
2022-09-15T12:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. По предварительным итогам осеннего этапа туристического кешбэка россияне вернули за туристические поездки более 2,7 миллиардов рублей. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.Осенний этап программы стартовал в России 25 августа и продлился до 10 сентября. По словам Догузовой, за две недели продаж программой воспользовалось рекордное число россиян – 600 тысяч.Вместе с этим глава ведомства отметила, что благодаря программе в межсезонье бронирования выросли в три раза.Ранее Зарина Догузова сообщила, что спрос на летний отдых в Крыму снизился на 19% в сравнении с 2021 годом. При этом, полуостров попал в топ-10 направлений для поездок по туристическому кешбэку осенью.
https://crimea.ria.ru/20220829/krym-popal-v-top-napravleniy-dlya-poezdok-po-turisticheskomu-keshbeku-1124328125.html
https://crimea.ria.ru/20220914/ekspert-otsenila-barkhatnyy-sezon-v-krymu-1124487702.html
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крым, туризм в крыму, ростуризм
Осенним кешбэком в России воспользовалось рекордное число россиян
Россияне вернули 2,7 млрд рублей за отдых в рамках осеннего этапа туристического кешбэка