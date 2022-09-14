https://crimea.ria.ru/20220914/stilisty-nazvali-neozhidannyy-modnyy-trend-na-osen-1124493850.html
Стилисты назвали неожиданный модный тренд на осень
Стилисты назвали неожиданный модный тренд на осень - РИА Новости Крым, 14.09.2022
Стилисты назвали неожиданный модный тренд на осень
Самыми модными головными уборами в наступившем осеннем сезоне стали плюшевые панамки и меховые наушники, заявляют стилисты одного из модных брендов, пишет... РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T07:38
2022-09-14T07:38
2022-09-14T07:38
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Самыми модными головными уборами в наступившем осеннем сезоне стали плюшевые панамки и меховые наушники, заявляют стилисты одного из модных брендов, пишет "Газета.ру".По словам экспертов, плюшевые панамы выбирают самые отчаянные модники, которым надоела скучная классика. Они хорошо сочетаются с пальто и стегаными куртками. Меховые наушники подходят тем, кто не хочет испортить прическу.Также этой осенью модники выбирают шапки-бини – это вязаные изделия с отворотом, которые плотно прилегают к голове и защищают от холода. Такие шапки могут быть объемной или же плотной вязки, с декором в виде нашивок.Самые актуальные цвета головных уборов – розовый, ярко-зеленый, лавандовый и синий электрик.Ранее стилист Эрин Басби перечислила женские вещи, которые старят.
https://crimea.ria.ru/20220902/stilist-nazval-samye-modnye-tsveta-odezhdy-etoy-osenyu-1124373949.html
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общество, совет эксперта
Стилисты назвали неожиданный модный тренд на осень
Этой осенью в моде плюшевые панамы – стилисты
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым.
Самыми модными головными уборами в наступившем осеннем сезоне стали плюшевые панамки и меховые наушники, заявляют стилисты одного из модных брендов, пишет
"Газета.ру".
По словам экспертов, плюшевые панамы выбирают самые отчаянные модники, которым надоела скучная классика. Они хорошо сочетаются с пальто и стегаными куртками. Меховые наушники подходят тем, кто не хочет испортить прическу.
Также этой осенью модники выбирают шапки-бини – это вязаные изделия с отворотом, которые плотно прилегают к голове и защищают от холода. Такие шапки могут быть объемной или же плотной вязки, с декором в виде нашивок.
Самые актуальные цвета головных уборов – розовый, ярко-зеленый, лавандовый и синий электрик.
Ранее стилист Эрин Басби перечислила
женские вещи, которые старят.