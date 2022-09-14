https://crimea.ria.ru/20220914/putin-nagradil-posmertno-pogibshikh-v-rezultate-terakta-v-kabule-1124508098.html
Погибшие в Кабуле сотрудники посольства РФ награждены посмертно
Погибшие в Кабуле сотрудники посольства РФ награждены посмертно - РИА Новости Крым, 14.09.2022
Погибшие в Кабуле сотрудники посольства РФ награждены посмертно
Президент России Владимир Путин наградил посмертно орденами мужества сотрудников посольства РФ, погибших при теракте в Кабуле 5 сентября. Соответствующий указ... РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T20:38
2022-09-14T20:38
2022-09-14T20:47
владимир путин (политик)
афганистан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил посмертно орденами мужества сотрудников посольства РФ, погибших при теракте в Кабуле 5 сентября. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Взрыв у российского посольства в столице Афганистана произошел утром 5 сентября. Сотрудники полиции Кабула в тот же день сообщили, что он был совершен террористом-смертником.В результате взрыва погибли двое и пострадали около 20 человек. В Кремле произошедшее назвали терактом.Днем позже ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство"*. Глава МИД Сергей Лавров сообщил о незамедлительном усилении мер по охране посольства России в Кабуле с привлечением дополнительных сил талибских**властей. Он выразил надежду, что организаторы и исполнители теракта понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время. Посольство России находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование взрыва.* запрещенная в России террористическая организация** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://crimea.ria.ru/20220905/vzryv-u-posolstva-rossii-v-kabule--chto-izvestno-1124404301.html
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владимир путин (политик), афганистан
Погибшие в Кабуле сотрудники посольства РФ награждены посмертно
Погибшие при теракте в Кабуле сотрудники посольства РФ награждены орденами мужества
20:38 14.09.2022 (обновлено: 20:47 14.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил посмертно орденами мужества сотрудников посольства РФ, погибших при теракте в Кабуле 5 сентября. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За мужество, стойкость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Кужугета Адыгжы Сергеевича – специалиста-эксперта Посольства РФ <...> Шаха Михаила – второго секретаря Посольства РФ в Исламской Республике Афганистан (посмертно)", – говорится в указе.
Взрыв у российского посольства в столице Афганистана произошел утром 5 сентября. Сотрудники полиции Кабула в тот же день сообщили, что он был совершен террористом-смертником.
В результате взрыва погибли двое и пострадали около 20 человек. В Кремле произошедшее назвали терактом.
Днем позже ответственность за теракт
взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство"*.
Глава МИД Сергей Лавров сообщил о незамедлительном усилении мер по охране посольства России в Кабуле с привлечением дополнительных сил талибских**властей. Он выразил надежду, что организаторы и исполнители теракта понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время. Посольство России находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование взрыва.
* запрещенная в России террористическая организация
** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.