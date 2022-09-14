https://crimea.ria.ru/20220914/nazalnaya-vaktsina-ot-grippa-i-covid-19-vyydet-na-rynok-v-2023-godu-1124503725.html

Назальная вакцина от гриппа и COVID-19 выйдет на рынок в 2023 году

Назальная вакцина от гриппа и COVID-19 выйдет на рынок в 2023 году - РИА Новости Крым, 14.09.2022

Назальная вакцина от гриппа и COVID-19 выйдет на рынок в 2023 году

Ученые из Научно-исследовательского института гриппа имени Смородинцева Минздрава России начали клинические испытания универсальной интраназальной вакцины,... РИА Новости Крым, 14.09.2022

2022-09-14T15:57

2022-09-14T15:57

2022-09-14T15:57

здравоохранение в россии

наука и технологии

распространение коронавируса в рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0e/1124503706_0:122:3021:1821_1920x0_80_0_0_47d8d343e7c1f7c050318ada542f9cc1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Ученые из Научно-исследовательского института гриппа имени Смородинцева Минздрава России начали клинические испытания универсальной интраназальной вакцины, способной выработать иммунитет одновременно к коронавирусу и гриппу. Об этом сообщили в Минздраве РФ.Глава института рассчитывает, что препарат успешно пройдет все испытания, и новая вакцина станет доступна для всех уже в следующем году.Ранее в ФМБА сообщили о разработке вакцины против оспы обезьян, она проходит доклинические исследования.

https://crimea.ria.ru/20220821/vrach-obyasnila-komu-nelzya-delat-privivku-ot-grippa-1124220684.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здравоохранение в россии, наука и технологии, распространение коронавируса в рф