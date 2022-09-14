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Назальная вакцина от гриппа и COVID-19 выйдет на рынок в 2023 году
Назальная вакцина от гриппа и COVID-19 выйдет на рынок в 2023 году - РИА Новости Крым, 14.09.2022
Назальная вакцина от гриппа и COVID-19 выйдет на рынок в 2023 году
Ученые из Научно-исследовательского института гриппа имени Смородинцева Минздрава России начали клинические испытания универсальной интраназальной вакцины,... РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T15:57
2022-09-14T15:57
2022-09-14T15:57
здравоохранение в россии
наука и технологии
распространение коронавируса в рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Ученые из Научно-исследовательского института гриппа имени Смородинцева Минздрава России начали клинические испытания универсальной интраназальной вакцины, способной выработать иммунитет одновременно к коронавирусу и гриппу. Об этом сообщили в Минздраве РФ.Глава института рассчитывает, что препарат успешно пройдет все испытания, и новая вакцина станет доступна для всех уже в следующем году.Ранее в ФМБА сообщили о разработке вакцины против оспы обезьян, она проходит доклинические исследования.
https://crimea.ria.ru/20220821/vrach-obyasnila-komu-nelzya-delat-privivku-ot-grippa-1124220684.html
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здравоохранение в россии, наука и технологии, распространение коронавируса в рф
Назальная вакцина от гриппа и COVID-19 выйдет на рынок в 2023 году
В России начались клинические испытания назальной вакцины от гриппа и COVID-19