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Назальная вакцина от гриппа и COVID-19 выйдет на рынок в 2023 году - РИА Новости Крым, 14.09.2022
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Назальная вакцина от гриппа и COVID-19 выйдет на рынок в 2023 году
Назальная вакцина от гриппа и COVID-19 выйдет на рынок в 2023 году - РИА Новости Крым, 14.09.2022
Назальная вакцина от гриппа и COVID-19 выйдет на рынок в 2023 году
Ученые из Научно-исследовательского института гриппа имени Смородинцева Минздрава России начали клинические испытания универсальной интраназальной вакцины,... РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T15:57
2022-09-14T15:57
здравоохранение в россии
наука и технологии
распространение коронавируса в рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Ученые из Научно-исследовательского института гриппа имени Смородинцева Минздрава России начали клинические испытания универсальной интраназальной вакцины, способной выработать иммунитет одновременно к коронавирусу и гриппу. Об этом сообщили в Минздраве РФ.Глава института рассчитывает, что препарат успешно пройдет все испытания, и новая вакцина станет доступна для всех уже в следующем году.Ранее в ФМБА сообщили о разработке вакцины против оспы обезьян, она проходит доклинические исследования.
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здравоохранение в россии, наука и технологии, распространение коронавируса в рф
Назальная вакцина от гриппа и COVID-19 выйдет на рынок в 2023 году

В России начались клинические испытания назальной вакцины от гриппа и COVID-19

15:57 14.09.2022
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКлинические испытания назальной вакцины
Клинические испытания назальной вакцины - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Ученые из Научно-исследовательского института гриппа имени Смородинцева Минздрава России начали клинические испытания универсальной интраназальной вакцины, способной выработать иммунитет одновременно к коронавирусу и гриппу. Об этом сообщили в Минздраве РФ.
"Сейчас мы обосновываем, прежде всего, его эффективность от ковида, следующее исследование - эффективность его против гриппозных инфекций", — цитирует минздрав директора НИИ Дмитрия Лиознова.
Глава института рассчитывает, что препарат успешно пройдет все испытания, и новая вакцина станет доступна для всех уже в следующем году.
Ранее в ФМБА сообщили о разработке вакцины против оспы обезьян, она проходит доклинические исследования.
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