https://crimea.ria.ru/20220913/zemlyu-nakroet-tselaya-seriya-magnitnykh-bur-1124475428.html

Землю накроет целая серия магнитных бурь

Землю накроет целая серия магнитных бурь - РИА Новости Крым, 13.09.2022

Землю накроет целая серия магнитных бурь

В субботу над Землей пронесется магнитная буря, вслед за которой последует еще ряд геомагнитных ударов. Такой прогноз дает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ... РИА Новости Крым, 13.09.2022

2022-09-13T07:02

2022-09-13T07:02

2022-09-13T07:02

общество

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В субботу над Землей пронесется магнитная буря, вслед за которой последует еще ряд геомагнитных ударов. Такой прогноз дает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.По данным ученых, 17 сентября планету ждет магнитная буря уровня G1, за день до нее и в течение суток после геомагнитный фон также будет значительно повышен. Кроме того, магнитосферные возбуждения ожидаются 23, 25, 26 и 27 сентября.Следующие бури аналогичной силы, по прогнозу лаборатории солнечной астрономии, случатся 30 сентября, 2 и 3 октября. А вот 1 октября метеочувствительные люди ощутят настоящий геомагнитный шторм уровня G2. Еще два дня после серии бурь – 4 и 5 октября – прогнозируются небольшие возбуждения.Ранее завкафедры нормальной физиологии медакадемии КФУ имени Вернадского Елена Евстафьева объяснила влияние магнитных бурь на человека.

https://crimea.ria.ru/20220813/pochemu-ne-stoit-boyatsya-magnitnykh-bur-1124155968.html

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