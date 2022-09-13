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Землю накроет целая серия магнитных бурь - РИА Новости Крым, 13.09.2022
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Землю накроет целая серия магнитных бурь
Землю накроет целая серия магнитных бурь - РИА Новости Крым, 13.09.2022
Землю накроет целая серия магнитных бурь
В субботу над Землей пронесется магнитная буря, вслед за которой последует еще ряд геомагнитных ударов. Такой прогноз дает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ... РИА Новости Крым, 13.09.2022
2022-09-13T07:02
2022-09-13T07:02
общество
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В субботу над Землей пронесется магнитная буря, вслед за которой последует еще ряд геомагнитных ударов. Такой прогноз дает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.По данным ученых, 17 сентября планету ждет магнитная буря уровня G1, за день до нее и в течение суток после геомагнитный фон также будет значительно повышен. Кроме того, магнитосферные возбуждения ожидаются 23, 25, 26 и 27 сентября.Следующие бури аналогичной силы, по прогнозу лаборатории солнечной астрономии, случатся 30 сентября, 2 и 3 октября. А вот 1 октября метеочувствительные люди ощутят настоящий геомагнитный шторм уровня G2. Еще два дня после серии бурь – 4 и 5 октября – прогнозируются небольшие возбуждения.Ранее завкафедры нормальной физиологии медакадемии КФУ имени Вернадского Елена Евстафьева объяснила влияние магнитных бурь на человека.
https://crimea.ria.ru/20220813/pochemu-ne-stoit-boyatsya-magnitnykh-bur-1124155968.html
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РИА Новости Крым
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общество, здоровье
Землю накроет целая серия магнитных бурь

Землю накроют магнитные бури: первый геомагнитный шторм случится 17 сентября

07:02 13.09.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗакат
Закат - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В субботу над Землей пронесется магнитная буря, вслед за которой последует еще ряд геомагнитных ударов. Такой прогноз дает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
По данным ученых, 17 сентября планету ждет магнитная буря уровня G1, за день до нее и в течение суток после геомагнитный фон также будет значительно повышен. Кроме того, магнитосферные возбуждения ожидаются 23, 25, 26 и 27 сентября.
Вспышка на Солнце
13 августа, 18:38
Почему не стоит бояться магнитных бурь
Следующие бури аналогичной силы, по прогнозу лаборатории солнечной астрономии, случатся 30 сентября, 2 и 3 октября. А вот 1 октября метеочувствительные люди ощутят настоящий геомагнитный шторм уровня G2. Еще два дня после серии бурь – 4 и 5 октября – прогнозируются небольшие возбуждения.
Ранее завкафедры нормальной физиологии медакадемии КФУ имени Вернадского Елена Евстафьева объяснила влияние магнитных бурь на человека.
 
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