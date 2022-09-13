https://crimea.ria.ru/20220913/zemlyu-nakroet-tselaya-seriya-magnitnykh-bur-1124475428.html
Землю накроет целая серия магнитных бурь
Землю накроет целая серия магнитных бурь - РИА Новости Крым, 13.09.2022
Землю накроет целая серия магнитных бурь
В субботу над Землей пронесется магнитная буря, вслед за которой последует еще ряд геомагнитных ударов. Такой прогноз дает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ... РИА Новости Крым, 13.09.2022
2022-09-13T07:02
2022-09-13T07:02
2022-09-13T07:02
общество
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111806/82/1118068209_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_6154afd61f00479889d1261c239932cc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В субботу над Землей пронесется магнитная буря, вслед за которой последует еще ряд геомагнитных ударов. Такой прогноз дает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.По данным ученых, 17 сентября планету ждет магнитная буря уровня G1, за день до нее и в течение суток после геомагнитный фон также будет значительно повышен. Кроме того, магнитосферные возбуждения ожидаются 23, 25, 26 и 27 сентября.Следующие бури аналогичной силы, по прогнозу лаборатории солнечной астрономии, случатся 30 сентября, 2 и 3 октября. А вот 1 октября метеочувствительные люди ощутят настоящий геомагнитный шторм уровня G2. Еще два дня после серии бурь – 4 и 5 октября – прогнозируются небольшие возбуждения.Ранее завкафедры нормальной физиологии медакадемии КФУ имени Вернадского Елена Евстафьева объяснила влияние магнитных бурь на человека.
https://crimea.ria.ru/20220813/pochemu-ne-stoit-boyatsya-magnitnykh-bur-1124155968.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111806/82/1118068209_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_b5872ad28473d34ddb30be4e8714d504.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье
Землю накроет целая серия магнитных бурь
Землю накроют магнитные бури: первый геомагнитный шторм случится 17 сентября
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым.
В субботу над Землей пронесется магнитная буря, вслед за которой последует еще ряд геомагнитных ударов. Такой прогноз дает
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
По данным ученых, 17 сентября планету ждет магнитная буря уровня G1, за день до нее и в течение суток после геомагнитный фон также будет значительно повышен. Кроме того, магнитосферные возбуждения ожидаются 23, 25, 26 и 27 сентября.
Следующие бури аналогичной силы, по прогнозу лаборатории солнечной астрономии, случатся 30 сентября, 2 и 3 октября. А вот 1 октября метеочувствительные люди ощутят настоящий геомагнитный шторм уровня G2. Еще два дня после серии бурь – 4 и 5 октября – прогнозируются небольшие возбуждения.
Ранее завкафедры нормальной физиологии медакадемии КФУ имени Вернадского Елена Евстафьева объяснила влияние
магнитных бурь на человека.