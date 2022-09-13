https://crimea.ria.ru/20220913/v-sevastopole-prodlili-zheltyy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-1124495465.html

В Севастополе продлили "желтый" уровень террористической опасности

В Севастополе продлили "желтый" уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 13.09.2022

В Севастополе продлили "желтый" уровень террористической опасности

В Севастополе "желтый" уровень террористической опасности продлен до 28 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. РИА Новости Крым, 13.09.2022

2022-09-13T20:30

2022-09-13T20:30

2022-09-13T20:30

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости Крым. В Севастополе "желтый" уровень террористической опасности продлен до 28 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. "Высокий "желтый" уровень террористической опасности на территории города Севастополя установлен на на 15 суток до 18 часов 28 сентября 2022 года", – сказано в сообщении.Уточняется, что данная мера носит исключительно профилактический характер и необходима для продолжения работы спецслужб в усиленном режиме.Вместе с тем жителям напоминают о необходимости сохранять спокойствие и бдительность.В Севастополе системы противовоздушной обороны сбивают беспилотники с 18 августа. Тогда системы ПВО отработали по БПЛА в районе военного аэродрома Бельбек на Северной стороне города. 19 августа громкие взрывы в небе жители и гости города хорошо слышали в районе центра и Стрелецкой бухты, в этот раз на уничтожение работала корабельная артиллерия."Желтый" (высокий) уровень террористической опасности в Севастополе был введен 31 июля, после того как на штаб Черноморского флота была совершена атака беспилотника.

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, безопасность республики крым и севастополя