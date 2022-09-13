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В Севастополе продлили "желтый" уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 13.09.2022
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В Севастополе продлили "желтый" уровень террористической опасности
В Севастополе продлили "желтый" уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 13.09.2022
В Севастополе продлили "желтый" уровень террористической опасности
В Севастополе "желтый" уровень террористической опасности продлен до 28 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. РИА Новости Крым, 13.09.2022
2022-09-13T20:30
2022-09-13T20:30
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости Крым. В Севастополе "желтый" уровень террористической опасности продлен до 28 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. "Высокий "желтый" уровень террористической опасности на территории города Севастополя установлен на на 15 суток до 18 часов 28 сентября 2022 года", – сказано в сообщении.Уточняется, что данная мера носит исключительно профилактический характер и необходима для продолжения работы спецслужб в усиленном режиме.Вместе с тем жителям напоминают о необходимости сохранять спокойствие и бдительность.В Севастополе системы противовоздушной обороны сбивают беспилотники с 18 августа. Тогда системы ПВО отработали по БПЛА в районе военного аэродрома Бельбек на Северной стороне города. 19 августа громкие взрывы в небе жители и гости города хорошо слышали в районе центра и Стрелецкой бухты, в этот раз на уничтожение работала корабельная артиллерия."Желтый" (высокий) уровень террористической опасности в Севастополе был введен 31 июля, после того как на штаб Черноморского флота была совершена атака беспилотника.
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РИА Новости Крым
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5
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96
news.crimea@rian.ru
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60
севастополь, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе продлили "желтый" уровень террористической опасности

"Желтый" уровень террористической опасности в Севастополе продлен до 28 сентября

20:30 13.09.2022
 
© РИА Новости КрымЖёлтый уровень террористической опасности
Жёлтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости Крым. В Севастополе "желтый" уровень террористической опасности продлен до 28 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
"Высокий "желтый" уровень террористической опасности на территории города Севастополя установлен на на 15 суток до 18 часов 28 сентября 2022 года", – сказано в сообщении.
Уточняется, что данная мера носит исключительно профилактический характер и необходима для продолжения работы спецслужб в усиленном режиме.
Вместе с тем жителям напоминают о необходимости сохранять спокойствие и бдительность.
В Севастополе системы противовоздушной обороны сбивают беспилотники с 18 августа. Тогда системы ПВО отработали по БПЛА в районе военного аэродрома Бельбек на Северной стороне города. 19 августа громкие взрывы в небе жители и гости города хорошо слышали в районе центра и Стрелецкой бухты, в этот раз на уничтожение работала корабельная артиллерия.
"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности в Севастополе был введен 31 июля, после того как на штаб Черноморского флота была совершена атака беспилотника.
 
СевастопольБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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