https://crimea.ria.ru/20220913/v-sevastopole-prodlili-zheltyy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-1124495465.html
В Севастополе продлили "желтый" уровень террористической опасности
В Севастополе продлили "желтый" уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 13.09.2022
В Севастополе продлили "желтый" уровень террористической опасности
В Севастополе "желтый" уровень террористической опасности продлен до 28 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. РИА Новости Крым, 13.09.2022
2022-09-13T20:30
2022-09-13T20:30
2022-09-13T20:30
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости Крым. В Севастополе "желтый" уровень террористической опасности продлен до 28 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. "Высокий "желтый" уровень террористической опасности на территории города Севастополя установлен на на 15 суток до 18 часов 28 сентября 2022 года", – сказано в сообщении.Уточняется, что данная мера носит исключительно профилактический характер и необходима для продолжения работы спецслужб в усиленном режиме.Вместе с тем жителям напоминают о необходимости сохранять спокойствие и бдительность.В Севастополе системы противовоздушной обороны сбивают беспилотники с 18 августа. Тогда системы ПВО отработали по БПЛА в районе военного аэродрома Бельбек на Северной стороне города. 19 августа громкие взрывы в небе жители и гости города хорошо слышали в районе центра и Стрелецкой бухты, в этот раз на уничтожение работала корабельная артиллерия."Желтый" (высокий) уровень террористической опасности в Севастополе был введен 31 июля, после того как на штаб Черноморского флота была совершена атака беспилотника.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе продлили "желтый" уровень террористической опасности
"Желтый" уровень террористической опасности в Севастополе продлен до 28 сентября
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости Крым. В Севастополе "желтый" уровень террористической опасности продлен до 28 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
"Высокий "желтый" уровень террористической опасности на территории города Севастополя установлен на на 15 суток до 18 часов 28 сентября 2022 года", – сказано в сообщении.
Уточняется, что данная мера носит исключительно профилактический характер и необходима для продолжения работы спецслужб в усиленном режиме.
Вместе с тем жителям напоминают о необходимости сохранять спокойствие и бдительность.
В Севастополе системы противовоздушной обороны сбивают беспилотники с 18 августа. Тогда системы ПВО отработали по БПЛА в районе военного аэродрома Бельбек на Северной стороне города. 19 августа громкие взрывы в небе жители и гости города хорошо слышали в районе центра и Стрелецкой бухты, в этот раз на уничтожение работала корабельная артиллерия.
"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности в Севастополе был введен 31 июля, после того как на штаб Черноморского флота была совершена атака беспилотника.