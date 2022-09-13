https://crimea.ria.ru/20220913/chto-proiskhodit-na-zaporozhskom-napravlenii-pryamo-seychas--vlasti-regiona-1124489753.html

Что происходит на запорожском направлении прямо сейчас — власти региона

Что происходит на запорожском направлении прямо сейчас — власти региона - РИА Новости Крым, 13.09.2022

Что происходит на запорожском направлении прямо сейчас — власти региона

Ситуация на запорожском направлении напряженная, ВСУ концентрируются вдоль всей лилии боевого соприкосновения. Об этом в эфире Первого канала заявил член... РИА Новости Крым, 13.09.2022

2022-09-13T12:51

2022-09-13T12:51

2022-09-13T12:51

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Ситуация на запорожском направлении напряженная, ВСУ концентрируются вдоль всей лилии боевого соприкосновения. Об этом в эфире Первого канала заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.При этом ситуация на Запорожской АЭС, по его словам, на данный момент остается спокойной. Станция продолжает оставаться в "холодном останове", ее перезапуск пока невозможен."Перезапускать ее можно только тогда, когда прекратятся обстрелы. Они прекратятся только в случае демилитаризации правого берега Днепра: Никополь, Марганец, Томаковка должны быть освобождены. Тогда на станцию ничего прилетать не будет, потому что неоткуда — у нацистов руки не дотянутся", — пояснил он.О подготовке масштабной наступательной операции ВСУ на запорожском направлении власти области сообщали накануне, предполагалось, что контратака запланирована в районе ЗАЭС.В ночь на 11 сентября шестой – последний работающий энергоблок на ЗАЭС – был остановлен из-за угрозы возникновения аварийной ситуации на фоне непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ.Ранее 12 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о выводе российских военных с территории Запорожской АЭС.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции 6 энергоблоков мощностью по 1 ГВт. С марта безопасность ЗАЭС обеспечивают российские военные. В МИД России неоднократно подчеркивали, что это является необходимым и оправданным шагом для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к нему территорию станции.

https://crimea.ria.ru/20220907/skolko-zhiteley-khersona-i-zaporozhya-vystupayut-za-vkhozhdenie-v-rf--opros-1124432271.html

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине