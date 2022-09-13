https://crimea.ria.ru/20220913/chast-kryma-vo-vtornik-bez-vody--adresa-i-sroki-1124488035.html

Часть Крыма во вторник без воды – адреса и сроки

Часть Крыма во вторник без воды – адреса и сроки - РИА Новости Крым, 13.09.2022

Часть Крыма во вторник без воды – адреса и сроки

Во вторник из-за ремонтов на сетях в ряде городов и поселков Крыма отключат воду, сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 13.09.2022

2022-09-13T11:04

2022-09-13T11:04

2022-09-13T11:04

крым

вода в крыму

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Во вторник из-за ремонтов на сетях в ряде городов и поселков Крыма отключат воду, сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".По данным компании, в Симферополе до 14.00 ограничено водоснабжение улицы Беспалова, 152, 152а, 154, 156, до 17.00 – улиц Солнечная, Новая, Пионерская, Софиевская, Луговая, Белова,5, а также Железнодорожный переулок.В Белогорском селе Зуя воды не будет до 17 часов из-за промывки водовода.В Евпатории также до пяти часов вечера ограничено водоснабжение улиц Героев Десантников, 1, 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, Парковой, 2, 4, 6, Кантура, 1, 3, 5, 7, Молодежной, 1. Также в течение дня частично без воды останутся абоненты по адресам Полтавская, 5, 7, Победы, 46, 44.В Саках до полудня ограничено водоснабжение улицы Набережной, 3, 5, 9, 7, 13, 13а и Крымской, 1, 1а, 3.В Керчи до 13 часов без воды улицы Кирова, 31-35, Гудованцева, 4, 3, 2, 10, Юных Ленинцев, 8, 10, 15, 17, 21, Еременко, 43, 36, 38, 40, 41, 52, Горького, 2б, в, г, д, до 15 часов – Ученическая, Большая, Челядинова, Ярошенко, Международная, Печениной, Днепровская, Кривуляк, Шмидта, до 18.00 – Ворошилова, 1а, 1/1 - 23а, Блюхера, 4, 6, Херсонская, 1, 2-12, Одесская, 11, Новороссийская, 5, Шоссе Героев Сталинграда, 3.Из-за аварии на запорной арматуре керченской водоочистной станции до 20.00 будет снижено давление воды, возможны перебои, частичное или полное отсутствие водоснабжения улиц Феодосийского шоссе, Мичурина, Восточной, Орджоникидзе, Л. Толстого, Нестерова, Победы, Мира, Дейкало, Клинковского, Тенистой, Героев.В связи с аварией на Судакском водоводе до 17 часов ограничено водоснабжение улиц Подгорной, Золотая балка, Карадагской и Горного переулка в Коктебеле.В Щелкино до шести часов вечера будет ограничено водоснабжение домов 90, 94, 97, 98, 102, 103, 48, 101/1, 101/2, 99, 94а, 105, 105а, 93, д/сад№5, рынка, магазина "Ягодка" и кафе "Минутка".В Джанкое в первой половине дня без воды Зеленый тупик и улица Чехова, в Красноперекопском районе село Пятихатка и частично село Березовка, в поселке Красногвардейском - улицы 50 лет Октября и Киевская. Кроме того до полудня без воды улица Ялтинская, 17-23 и частично село Кипарисное в Алуште.

https://crimea.ria.ru/20220913/v-simferopole-bolee-40-ulits-ostalis-bez-vody-iz-za-remonta-1124486301.html

https://crimea.ria.ru/20220903/na-skolko-krymu-khvatit-nakoplennoy-vody---uchenyy-1124381098.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя