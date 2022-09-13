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Часть Крыма во вторник без воды – адреса и сроки - РИА Новости Крым, 13.09.2022
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Часть Крыма во вторник без воды – адреса и сроки
Часть Крыма во вторник без воды – адреса и сроки - РИА Новости Крым, 13.09.2022
Часть Крыма во вторник без воды – адреса и сроки
Во вторник из-за ремонтов на сетях в ряде городов и поселков Крыма отключат воду, сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 13.09.2022
2022-09-13T11:04
2022-09-13T11:04
крым
вода в крыму
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Во вторник из-за ремонтов на сетях в ряде городов и поселков Крыма отключат воду, сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".По данным компании, в Симферополе до 14.00 ограничено водоснабжение улицы Беспалова, 152, 152а, 154, 156, до 17.00 – улиц Солнечная, Новая, Пионерская, Софиевская, Луговая, Белова,5, а также Железнодорожный переулок.В Белогорском селе Зуя воды не будет до 17 часов из-за промывки водовода.В Евпатории также до пяти часов вечера ограничено водоснабжение улиц Героев Десантников, 1, 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, Парковой, 2, 4, 6, Кантура, 1, 3, 5, 7, Молодежной, 1. Также в течение дня частично без воды останутся абоненты по адресам Полтавская, 5, 7, Победы, 46, 44.В Саках до полудня ограничено водоснабжение улицы Набережной, 3, 5, 9, 7, 13, 13а и Крымской, 1, 1а, 3.В Керчи до 13 часов без воды улицы Кирова, 31-35, Гудованцева, 4, 3, 2, 10, Юных Ленинцев, 8, 10, 15, 17, 21, Еременко, 43, 36, 38, 40, 41, 52, Горького, 2б, в, г, д, до 15 часов – Ученическая, Большая, Челядинова, Ярошенко, Международная, Печениной, Днепровская, Кривуляк, Шмидта, до 18.00 – Ворошилова, 1а, 1/1 - 23а, Блюхера, 4, 6, Херсонская, 1, 2-12, Одесская, 11, Новороссийская, 5, Шоссе Героев Сталинграда, 3.Из-за аварии на запорной арматуре керченской водоочистной станции до 20.00 будет снижено давление воды, возможны перебои, частичное или полное отсутствие водоснабжения улиц Феодосийского шоссе, Мичурина, Восточной, Орджоникидзе, Л. Толстого, Нестерова, Победы, Мира, Дейкало, Клинковского, Тенистой, Героев.В связи с аварией на Судакском водоводе до 17 часов ограничено водоснабжение улиц Подгорной, Золотая балка, Карадагской и Горного переулка в Коктебеле.В Щелкино до шести часов вечера будет ограничено водоснабжение домов 90, 94, 97, 98, 102, 103, 48, 101/1, 101/2, 99, 94а, 105, 105а, 93, д/сад№5, рынка, магазина "Ягодка" и кафе "Минутка".В Джанкое в первой половине дня без воды Зеленый тупик и улица Чехова, в Красноперекопском районе село Пятихатка и частично село Березовка, в поселке Красногвардейском - улицы 50 лет Октября и Киевская. Кроме того до полудня без воды улица Ялтинская, 17-23 и частично село Кипарисное в Алуште.
https://crimea.ria.ru/20220913/v-simferopole-bolee-40-ulits-ostalis-bez-vody-iz-za-remonta-1124486301.html
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крым, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Часть Крыма во вторник без воды – адреса и сроки

Крым во вторник из-за ремонтов частично остается без водоснабжения

11:04 13.09.2022
 
Отключение воды
Отключение воды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Во вторник из-за ремонтов на сетях в ряде городов и поселков Крыма отключат воду, сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".
По данным компании, в Симферополе до 14.00 ограничено водоснабжение улицы Беспалова, 152, 152а, 154, 156, до 17.00 – улиц Солнечная, Новая, Пионерская, Софиевская, Луговая, Белова,5, а также Железнодорожный переулок.
В Белогорском селе Зуя воды не будет до 17 часов из-за промывки водовода.
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
09:39
В Симферополе более 40 улиц остались без воды из-за ремонта
В Евпатории также до пяти часов вечера ограничено водоснабжение улиц Героев Десантников, 1, 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, Парковой, 2, 4, 6, Кантура, 1, 3, 5, 7, Молодежной, 1. Также в течение дня частично без воды останутся абоненты по адресам Полтавская, 5, 7, Победы, 46, 44.
В Саках до полудня ограничено водоснабжение улицы Набережной, 3, 5, 9, 7, 13, 13а и Крымской, 1, 1а, 3.
В Керчи до 13 часов без воды улицы Кирова, 31-35, Гудованцева, 4, 3, 2, 10, Юных Ленинцев, 8, 10, 15, 17, 21, Еременко, 43, 36, 38, 40, 41, 52, Горького, 2б, в, г, д, до 15 часов – Ученическая, Большая, Челядинова, Ярошенко, Международная, Печениной, Днепровская, Кривуляк, Шмидта, до 18.00 – Ворошилова, 1а, 1/1 - 23а, Блюхера, 4, 6, Херсонская, 1, 2-12, Одесская, 11, Новороссийская, 5, Шоссе Героев Сталинграда, 3.
Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
3 сентября, 08:01Радио "Спутник в Крыму"
На сколько Крыму хватит накопленной воды - ученый
Из-за аварии на запорной арматуре керченской водоочистной станции до 20.00 будет снижено давление воды, возможны перебои, частичное или полное отсутствие водоснабжения улиц Феодосийского шоссе, Мичурина, Восточной, Орджоникидзе, Л. Толстого, Нестерова, Победы, Мира, Дейкало, Клинковского, Тенистой, Героев.
В связи с аварией на Судакском водоводе до 17 часов ограничено водоснабжение улиц Подгорной, Золотая балка, Карадагской и Горного переулка в Коктебеле.
В Щелкино до шести часов вечера будет ограничено водоснабжение домов 90, 94, 97, 98, 102, 103, 48, 101/1, 101/2, 99, 94а, 105, 105а, 93, д/сад№5, рынка, магазина "Ягодка" и кафе "Минутка".
В Джанкое в первой половине дня без воды Зеленый тупик и улица Чехова, в Красноперекопском районе село Пятихатка и частично село Березовка, в поселке Красногвардейском - улицы 50 лет Октября и Киевская. Кроме того до полудня без воды улица Ялтинская, 17-23 и частично село Кипарисное в Алуште.
 
КрымВода в КрымуЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и Севастополя
 
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