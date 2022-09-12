В Крыму хотят ввести выплаты детям погибших на Украине военных
Власти Крыма хотят ввести ежемесячные выплаты детям военных, погибших в спецоперации
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичСовет министров РК
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В Крыму детям погибших в спецоперации на Украине военных планируют ежемесячно выплачивать по пять тысяч рублей. Об этом сообщил глава правительства РК Юрий Гоцанюк.
"Министерством труда и социальной защиты Республики Крым разработан и находится на согласовании законопроект, которым детям погибших военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии России и имеющих специальное звание полиции, участников СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины предоставляется ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
По его словам, в регионе оказывают помощь семьям военных, не вернувшихся домой. В частности, выплачивается разовая материальная помощь в размере одного миллиона рублей в равных долях каждому члену семьи сотрудника Росгвардии, погибшего во время проведения специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины.
Также он напомнил об инициативе Минобороны России выдавать отличившимся участникам, а также ветеранам СВО на Украине земельные участки в Московской области, Крыму и Севастополе.
"Мы всецело поддерживаем это предложение", -. заверил Гоцанюк.
Президент России Владимир Путин ранее объявил о выплатах семьям погибших и раненым на Украине. Членам семей военнослужащих, погибших в ходе спецоперации, будут выплачены более 7 млн рублей, также предусмотрены дополнительные выплаты.