https://crimea.ria.ru/20220912/v-krymu-khotyat-vvesti-vyplaty-detyam-pogibshikh-na-ukraine-voennykh-1124485220.html

В Крыму хотят ввести выплаты детям погибших на Украине военных

В Крыму хотят ввести выплаты детям погибших на Украине военных - РИА Новости Крым, 12.09.2022

В Крыму хотят ввести выплаты детям погибших на Украине военных

В Крыму детям погибших в спецоперации на Украине военных планируют ежемесячно выплачивать по пять тысяч рублей. Об этом сообщил глава правительства РК Юрий... РИА Новости Крым, 12.09.2022

2022-09-12T22:25

2022-09-12T22:25

2022-09-12T22:25

специальная военная операция рф на украине

крым

юрий гоцанюк

соцзащита

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В Крыму детям погибших в спецоперации на Украине военных планируют ежемесячно выплачивать по пять тысяч рублей. Об этом сообщил глава правительства РК Юрий Гоцанюк.По его словам, в регионе оказывают помощь семьям военных, не вернувшихся домой. В частности, выплачивается разовая материальная помощь в размере одного миллиона рублей в равных долях каждому члену семьи сотрудника Росгвардии, погибшего во время проведения специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины.МО предложило назначать военные пенсии семьям погибших в СВО добровольцев >>Также он напомнил об инициативе Минобороны России выдавать отличившимся участникам, а также ветеранам СВО на Украине земельные участки в Московской области, Крыму и Севастополе."Мы всецело поддерживаем это предложение", -. заверил Гоцанюк.Президент России Владимир Путин ранее объявил о выплатах семьям погибших и раненым на Украине. Членам семей военнослужащих, погибших в ходе спецоперации, будут выплачены более 7 млн рублей, также предусмотрены дополнительные выплаты.

https://crimea.ria.ru/20220322/aksenov-obyavil-o-vyplatakh-semyam-pogibshikh-pri-spetsoperatsii-voennykh-1122729345.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, крым, юрий гоцанюк, соцзащита