Рейтинг@Mail.ru
В Крыму хотят ввести выплаты детям погибших на Украине военных - РИА Новости Крым, 12.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220912/v-krymu-khotyat-vvesti-vyplaty-detyam-pogibshikh-na-ukraine-voennykh-1124485220.html
В Крыму хотят ввести выплаты детям погибших на Украине военных
В Крыму хотят ввести выплаты детям погибших на Украине военных - РИА Новости Крым, 12.09.2022
В Крыму хотят ввести выплаты детям погибших на Украине военных
В Крыму детям погибших в спецоперации на Украине военных планируют ежемесячно выплачивать по пять тысяч рублей. Об этом сообщил глава правительства РК Юрий... РИА Новости Крым, 12.09.2022
2022-09-12T22:25
2022-09-12T22:25
специальная военная операция рф на украине
крым
юрий гоцанюк
соцзащита
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/07/1121668908_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_27112ac7637fe7802cfa4b6f7ecff76c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В Крыму детям погибших в спецоперации на Украине военных планируют ежемесячно выплачивать по пять тысяч рублей. Об этом сообщил глава правительства РК Юрий Гоцанюк.По его словам, в регионе оказывают помощь семьям военных, не вернувшихся домой. В частности, выплачивается разовая материальная помощь в размере одного миллиона рублей в равных долях каждому члену семьи сотрудника Росгвардии, погибшего во время проведения специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины.МО предложило назначать военные пенсии семьям погибших в СВО добровольцев &gt;&gt;Также он напомнил об инициативе Минобороны России выдавать отличившимся участникам, а также ветеранам СВО на Украине земельные участки в Московской области, Крыму и Севастополе."Мы всецело поддерживаем это предложение", -. заверил Гоцанюк.Президент России Владимир Путин ранее объявил о выплатах семьям погибших и раненым на Украине. Членам семей военнослужащих, погибших в ходе спецоперации, будут выплачены более 7 млн рублей, также предусмотрены дополнительные выплаты.
https://crimea.ria.ru/20220322/aksenov-obyavil-o-vyplatakh-semyam-pogibshikh-pri-spetsoperatsii-voennykh-1122729345.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/07/1121668908_159:0:1936:1333_1920x0_80_0_0_10b72fb386852f57c703af7dac8eecf6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
специальная военная операция рф на украине, крым, юрий гоцанюк, соцзащита
В Крыму хотят ввести выплаты детям погибших на Украине военных

Власти Крыма хотят ввести ежемесячные выплаты детям военных, погибших в спецоперации

22:25 12.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичСовет министров РК
Совет министров РК - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В Крыму детям погибших в спецоперации на Украине военных планируют ежемесячно выплачивать по пять тысяч рублей. Об этом сообщил глава правительства РК Юрий Гоцанюк.
"Министерством труда и социальной защиты Республики Крым разработан и находится на согласовании законопроект, которым детям погибших военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии России и имеющих специальное звание полиции, участников СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины предоставляется ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
По его словам, в регионе оказывают помощь семьям военных, не вернувшихся домой. В частности, выплачивается разовая материальная помощь в размере одного миллиона рублей в равных долях каждому члену семьи сотрудника Росгвардии, погибшего во время проведения специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины.
МО предложило назначать военные пенсии семьям погибших в СВО добровольцев >>
Также он напомнил об инициативе Минобороны России выдавать отличившимся участникам, а также ветеранам СВО на Украине земельные участки в Московской области, Крыму и Севастополе.
"Мы всецело поддерживаем это предложение", -. заверил Гоцанюк.
Президент России Владимир Путин ранее объявил о выплатах семьям погибших и раненым на Украине. Членам семей военнослужащих, погибших в ходе спецоперации, будут выплачены более 7 млн рублей, также предусмотрены дополнительные выплаты.
Совмин РК - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 09:57
Аксенов объявил о выплатах семьям погибших при спецоперации военных
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеКрымЮрий ГоцанюкСоцзащита
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Дожди и грозы: прогноз погоды для Крыма на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 13 сентября
22:46На ректора Херсонского госуниверситета совершено покушение
22:25В Крыму хотят ввести выплаты детям погибших на Украине военных
22:08Главные события и заявления дня: 12 сентября
21:42Терапевт назвал страшные последствия сна при свете
21:12Гастроэнтеролог назвала пять напитков для хорошей микрофлоры кишечника
20:43Операции без рубцов: в России открыли уникальный метод заживления ран
20:21Мошенники "заработали" на доверчивости крымчан 7 млн за неделю
20:06Под Севастополем грузовик смял две легковушки
19:42ВСУ готовят наступление на ЗАЭС – власти региона
19:37Эксперт оценил итоги выборов в РФ
19:14Как власти Херсона решают проблему доставки товаров
18:51Украина между братками и клоунами. В чем угроза?
18:28Семь человек пострадали при столкновении автобусов под Краснодаром
18:15Дольше всех в космосе: российский космонавт побьет мировой рекорд
17:57Готовы ли российские педагоги к "Разговорам о важном"
17:38Обстрел села в Белгородской области – есть погибшая и раненые
17:30Сальдо впервые с начала лечения обратился к жителям Херсонской области
17:23Левые партии теряют избирателей – политолог об итогах выборов
Лента новостейМолния