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МО предложило назначать военные пенсии семьям погибших в СВО добровольцев - РИА Новости Крым, 25.08.2022
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МО предложило назначать военные пенсии семьям погибших в СВО добровольцев
МО предложило назначать военные пенсии семьям погибших в СВО добровольцев - РИА Новости Крым, 25.08.2022
МО предложило назначать военные пенсии семьям погибших в СВО добровольцев
Минобороны России предлагает назначать пенсии по потере кормильца семьям добровольцев, которые погибли в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине... РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T11:08
2022-08-25T11:08
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Минобороны России предлагает назначать пенсии по потере кормильца семьям добровольцев, которые погибли в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Расчет выплат будет производиться так же, как и военнослужащим. Проект соответствующего закона опубликован на портале проектов нормативных актов.Как отмечается в описании, законопроект подготовлен во исполнение решения президента РФ от 20 июля 2022 года, в части "назначения пенсии по случаю потери кормильца членам семей погибших (умерших) граждан, которые добровольно выполняли задачи в ходе проводимой Российской Федерацией специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной республики, расчет которой должен производиться по аналогии к военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации".Действие предлагаемого закона будет распространяться на нетрудоспособных членов семей добровольцев.На данный момент проект закона находится на стадии общественных обсуждений и независимой антикоррупционной экспертизы.Общественное обсуждение будет проходить с 25 августа по 8 сентября 2022 года.Предполагается, что закон вступит в силу в январе следующего года.
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РИА Новости Крым
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5
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96
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине
МО предложило назначать военные пенсии семьям погибших в СВО добровольцев

Минобороны предложило выплачивать семьям погибших в СВО добровольцев военные пенсии

11:08 25.08.2022
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Минобороны России предлагает назначать пенсии по потере кормильца семьям добровольцев, которые погибли в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Расчет выплат будет производиться так же, как и военнослужащим. Проект соответствующего закона опубликован на портале проектов нормативных актов.
Как отмечается в описании, законопроект подготовлен во исполнение решения президента РФ от 20 июля 2022 года, в части "назначения пенсии по случаю потери кормильца членам семей погибших (умерших) граждан, которые добровольно выполняли задачи в ходе проводимой Российской Федерацией специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной республики, расчет которой должен производиться по аналогии к военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации".
Действие предлагаемого закона будет распространяться на нетрудоспособных членов семей добровольцев.
На данный момент проект закона находится на стадии общественных обсуждений и независимой антикоррупционной экспертизы.
Общественное обсуждение будет проходить с 25 августа по 8 сентября 2022 года.
Предполагается, что закон вступит в силу в январе следующего года.
Министерство обороны РФСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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