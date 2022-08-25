https://crimea.ria.ru/20220825/mo-predlozhilo-naznachat-voennye-pensii-semyam-pogibshikh-v-svo-dobrovoltsev-1124286131.html

МО предложило назначать военные пенсии семьям погибших в СВО добровольцев

МО предложило назначать военные пенсии семьям погибших в СВО добровольцев - РИА Новости Крым, 25.08.2022

МО предложило назначать военные пенсии семьям погибших в СВО добровольцев

Минобороны России предлагает назначать пенсии по потере кормильца семьям добровольцев, которые погибли в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине... РИА Новости Крым, 25.08.2022

2022-08-25T11:08

2022-08-25T11:08

2022-08-25T11:08

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Минобороны России предлагает назначать пенсии по потере кормильца семьям добровольцев, которые погибли в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Расчет выплат будет производиться так же, как и военнослужащим. Проект соответствующего закона опубликован на портале проектов нормативных актов.Как отмечается в описании, законопроект подготовлен во исполнение решения президента РФ от 20 июля 2022 года, в части "назначения пенсии по случаю потери кормильца членам семей погибших (умерших) граждан, которые добровольно выполняли задачи в ходе проводимой Российской Федерацией специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной республики, расчет которой должен производиться по аналогии к военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации".Действие предлагаемого закона будет распространяться на нетрудоспособных членов семей добровольцев.На данный момент проект закона находится на стадии общественных обсуждений и независимой антикоррупционной экспертизы.Общественное обсуждение будет проходить с 25 августа по 8 сентября 2022 года.Предполагается, что закон вступит в силу в январе следующего года.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине