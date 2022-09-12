https://crimea.ria.ru/20220912/v-khersone-rasskazali-o-nastroeniyakh-lyudey-i-zaschischennosti-regiona-1124477431.html
В Херсоне рассказали о настроениях людей и защищенности региона
В Херсоне рассказали о настроениях людей и защищенности региона - РИА Новости Крым, 12.09.2022
В Херсоне рассказали о настроениях людей и защищенности региона
В Херсонской области все готово к любым возможным атакам ВСУ, панических настроений у населения нет. Об этом РИА Новости Крым заявил замглавы военно-гражданской РИА Новости Крым, 12.09.2022
2022-09-12T12:50
2022-09-12T12:50
2022-09-12T12:50
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Херсонской области все готово к любым возможным атакам ВСУ, панических настроений у населения нет. Об этом РИА Новости Крым заявил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.Перспективу перехода Херсонщины под контроль Киева он назвал нереальной.Он отметил, что сам в данный момент находится в городе, на рабочем месте, и никуда не собирается уезжать.Что касается терактов диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Херсонской области, то они, по словам замглавы ВГА, не прекращаются, однако их участников "задерживают максимально быстро"."Чудом остались живы": последствия удара по турбазе на Херсонщине >>"Предотвращаются теракты, куча ДРГ задержаны. Идут какие-то фанатики слепые, но мы обезвредили уже большое количество. Да, это СБУшники, но последние годы, десятки лет последних, в СБУ нанимали сброд разный, который не занимался военной подготовкой, а отжимал предприятия, бизнес, потому что все СБУ, включая руководство, занималось исключительно крышеванием бизнеса, наркотиков. Поэтому к военной подготовке они только сейчас начинают подходить, их начинают инструкторы обучать", – рассказал Стремоусов.Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракты против властей Херсонской области и Крыма. В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день.
https://crimea.ria.ru/20220905/vrio-glavy-khersonskoy-oblasti-eliseev-prilety-izmenili-nastroeniya-mnogikh-1124400180.html
https://crimea.ria.ru/20220905/novaya-realnost-novykh-territoriy-1124403878.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), общество
В Херсоне рассказали о настроениях людей и защищенности региона
Замглавы ВГА Херсонской области рассказал о настроениях людей и защищенности региона
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова.
В Херсонской области все готово к любым возможным атакам ВСУ, панических настроений у населения нет. Об этом РИА Новости Крым
заявил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.
Перспективу перехода Херсонщины под контроль Киева он назвал нереальной.
"Мы полностью все здесь в Херсонской области подготовили к любым атакам. Понятно, немножко (люди – ред.) подавлены. Но <...> все, кто находится сейчас в Херсоне, из гражданских, готовы защищаться. Это наш город, это наша область, и мы Херсон легко так не сдадим нацистам", – сказал Стремоусов.
Он отметил, что сам в данный момент находится в городе, на рабочем месте, и никуда не собирается уезжать.
Что касается терактов диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Херсонской области, то они, по словам замглавы ВГА, не прекращаются, однако их участников "задерживают максимально быстро".
"Предотвращаются теракты, куча ДРГ задержаны. Идут какие-то фанатики слепые, но мы обезвредили уже большое количество. Да, это СБУшники, но последние годы, десятки лет последних, в СБУ нанимали сброд разный, который не занимался военной подготовкой, а отжимал предприятия, бизнес, потому что все СБУ, включая руководство, занималось исключительно крышеванием бизнеса, наркотиков. Поэтому к военной подготовке они только сейчас начинают подходить, их начинают инструкторы обучать", – рассказал Стремоусов.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день.