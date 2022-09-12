https://crimea.ria.ru/20220912/pod-nikolaevom-unichtozhen-sklad-vsu-s-desyatkami-tysyach-tonn-boepripasov--1124478242.html

Под Николаевом уничтожен склад ВСУ с десятками тысяч тонн боеприпасов

Под Николаевом уничтожен склад ВСУ с десятками тысяч тонн боеприпасов - РИА Новости Крым, 12.09.2022

Под Николаевом уничтожен склад ВСУ с десятками тысяч тонн боеприпасов

Вооруженные силы России уничтожили склады с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ, а также цех ремонта реактивных систем залпового огня (РСЗО)... РИА Новости Крым, 12.09.2022

2022-09-12T13:36

2022-09-12T13:36

2022-09-12T13:36

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

игорь конашенков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0c/1124478220_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3ef8b251baf31d24346214882064398f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили склады с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ, а также цех ремонта реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Также уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов: в ДНР (с. Новомихайловка), Днепропетровской области (с. Калиновское) и Запорожской области (с. Полтавка).Помимо этого, в Запорожской области в районе пгт Зализничное уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. А в Краматорске Донецкой Народной Республики – цеха ремонта и восстановления реактивных систем залпового огня.Уточняется, что удары по военным объектам на территории Украины наносят оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия.Также средствами ПВО за сутки сбито 5 БПЛА в районах н.п. Николаевка в ЛНР, Славное в ДНР, Петровка в Запорожской области, а также Безводное и Вишневое в Херсонской области."Уничтожены в воздухе восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах Каховской ГЭС, населенных пунктов Любимовка, Берислав и Таврийское Херсонской области", – добавили в МО.Ранее сообщалось, что у Купянска и Изюма поражена живая сила и военная техника нацформирования "Кракен", а также механизированной бригады ВСУ и бригады терообороны.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.

https://crimea.ria.ru/20220912/bolee-300-voennykh-vsu-pogibli-za-sutki-pod-nikolaevom-1124478035.html

https://crimea.ria.ru/20220912/ekspert-obyasnil-prichiny-peregruppirovki-voysk-rf-v-kharkovskoy-oblasti-1124475725.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, игорь конашенков