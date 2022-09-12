https://crimea.ria.ru/20220912/vs-rf-unichtozhili-do-250-ukrainskikh-voennykh-pod-kupyanskom-i-izyumom-1124477905.html
ВС РФ уничтожили до 250 украинских военных под Купянском и Изюмом
ВС РФ уничтожили до 250 украинских военных под Купянском и Изюмом - РИА Новости Крым, 12.09.2022
ВС РФ уничтожили до 250 украинских военных под Купянском и Изюмом
Российские военные нанесли удары по живой силе и технике ВСУ и националистического батальона "Кракен" в районе Изюма и Купянска Харьковской области, уничтожено... РИА Новости Крым, 12.09.2022
2022-09-12T13:09
2022-09-12T13:09
2022-09-12T13:20
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
игорь конашенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удары по живой силе и технике ВСУ и националистического батальона "Кракен" в районе Изюма и Купянска Харьковской области, уничтожено до 250 украинских военных, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область и приазовская часть Запорожской области. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220912/v-ssha-priznalis-v-pomoschi-ukraine-pri-kontrnastuplenii-1124476189.html
https://crimea.ria.ru/20220912/v-zonu-svo-pribyli-elitnye-podrazdeleniya-chechenskogo-spetsnaza-1124476052.html
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), игорь конашенков
ВС РФ уничтожили до 250 украинских военных под Купянском и Изюмом
ВС РФ за сутки уничтожили 250 военных ВСУ в районе Изюма и Купянска Харьковской области
13:09 12.09.2022 (обновлено: 13:20 12.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удары по живой силе и технике ВСУ и националистического батальона "Кракен" в районе Изюма и Купянска Харьковской области, уничтожено до 250 украинских военных, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"В Харьковской области в районах населенных пунктов Купянск и Изюм поражена живая сила и военная техника националистического формирования "Кракен", 113-й бригады территориальной обороны и 93-й механизированной бригады. Потери противника составили до 250 военнослужащих и более 20 единиц военной техники", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область и приазовская часть Запорожской области. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.