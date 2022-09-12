Рейтинг@Mail.ru
ВС РФ уничтожили до 250 украинских военных под Купянском и Изюмом - РИА Новости Крым, 12.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220912/vs-rf-unichtozhili-do-250-ukrainskikh-voennykh-pod-kupyanskom-i-izyumom-1124477905.html
ВС РФ уничтожили до 250 украинских военных под Купянском и Изюмом
ВС РФ уничтожили до 250 украинских военных под Купянском и Изюмом - РИА Новости Крым, 12.09.2022
ВС РФ уничтожили до 250 украинских военных под Купянском и Изюмом
Российские военные нанесли удары по живой силе и технике ВСУ и националистического батальона "Кракен" в районе Изюма и Купянска Харьковской области, уничтожено... РИА Новости Крым, 12.09.2022
2022-09-12T13:09
2022-09-12T13:20
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
игорь конашенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0c/1124477859_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_f0e4ed5f773419a682dc52b21823bdbf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удары по живой силе и технике ВСУ и националистического батальона "Кракен" в районе Изюма и Купянска Харьковской области, уничтожено до 250 украинских военных, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область и приазовская часть Запорожской области. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220912/v-ssha-priznalis-v-pomoschi-ukraine-pri-kontrnastuplenii-1124476189.html
https://crimea.ria.ru/20220912/v-zonu-svo-pribyli-elitnye-podrazdeleniya-chechenskogo-spetsnaza-1124476052.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0c/1124477859_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_c8ba58a9c801c71e5d261c31538b57af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), игорь конашенков
ВС РФ уничтожили до 250 украинских военных под Купянском и Изюмом

ВС РФ за сутки уничтожили 250 военных ВСУ в районе Изюма и Купянска Харьковской области

13:09 12.09.2022 (обновлено: 13:20 12.09.2022)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащий войск специального назначения ВС РФ в бронеавтомобиле "Тигр" неподалеку от города Изюм.
Военнослужащий войск специального назначения ВС РФ в бронеавтомобиле Тигр неподалеку от города Изюм. - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удары по живой силе и технике ВСУ и националистического батальона "Кракен" в районе Изюма и Купянска Харьковской области, уничтожено до 250 украинских военных, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"В Харьковской области в районах населенных пунктов Купянск и Изюм поражена живая сила и военная техника националистического формирования "Кракен", 113-й бригады территориальной обороны и 93-й механизированной бригады. Потери противника составили до 250 военнослужащих и более 20 единиц военной техники", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.
Капитолий в Вашингтоне
11:29
В США признались в помощи Украине при контрнаступлении
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область и приазовская часть Запорожской области. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
Боец специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
11:19
В зону СВО прибыли элитные подразделения чеченского спецназа
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Игорь Конашенков
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:07ВСУ обстреляли пограничный пункт в Белгородской области
13:59Российские военные не покинут территории ЗАЭС – Песков
13:43Аксенов прокомментировал задержание украинских террористов в Крыму
13:36Под Николаевом уничтожен склад ВСУ с десятками тысяч тонн боеприпасов
13:25Севастополь простился с погибшим под Херсоном героем СВО
13:16Более 300 военных ВСУ погибли за сутки под Николаевом
13:09ВС РФ уничтожили до 250 украинских военных под Купянском и Изюмом
12:50В Херсоне рассказали о настроениях людей и защищенности региона
12:46ВСУ снова бьют по Антоновскому мосту
12:36На пороге шторма: в Симферополе ввели режим повышенной готовности
12:18Правительство РФ выделит 100 млрд рублей на устойчивость экономики
12:17Подозреваемый в подготовке терактов против чиновников Крыма арестован
11:52В Россию прибыли около пяти тысяч беженцев из Харьковской области
11:41Убийство замглавы Новой Каховки Гура оказалось инсценировкой – СМИ
11:29В США признались в помощи Украине при контрнаступлении
11:19В зону СВО прибыли элитные подразделения чеченского спецназа
10:58Эксперт объяснил причины перегруппировки войск РФ в Харьковской области
10:49Нынешние "ультиматумы" Киеву – детская разминка, заявил Медведев
10:11Более 200 тысяч заболевших: сводка по COVID-19 в Крыму
09:56Крымчанин убил родного брата сапожным ножом
Лента новостейМолния