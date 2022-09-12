https://crimea.ria.ru/20220912/vs-rf-unichtozhili-do-250-ukrainskikh-voennykh-pod-kupyanskom-i-izyumom-1124477905.html

ВС РФ уничтожили до 250 украинских военных под Купянском и Изюмом

ВС РФ уничтожили до 250 украинских военных под Купянском и Изюмом - РИА Новости Крым, 12.09.2022

ВС РФ уничтожили до 250 украинских военных под Купянском и Изюмом

Российские военные нанесли удары по живой силе и технике ВСУ и националистического батальона "Кракен" в районе Изюма и Купянска Харьковской области, уничтожено... РИА Новости Крым, 12.09.2022

2022-09-12T13:09

2022-09-12T13:09

2022-09-12T13:20

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

игорь конашенков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удары по живой силе и технике ВСУ и националистического батальона "Кракен" в районе Изюма и Купянска Харьковской области, уничтожено до 250 украинских военных, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область и приазовская часть Запорожской области. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220912/v-ssha-priznalis-v-pomoschi-ukraine-pri-kontrnastuplenii-1124476189.html

https://crimea.ria.ru/20220912/v-zonu-svo-pribyli-elitnye-podrazdeleniya-chechenskogo-spetsnaza-1124476052.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), игорь конашенков