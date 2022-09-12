https://crimea.ria.ru/20220912/kak-ogranichenie-poletov-povliyalo-na-organizatsiyu-meropriyatiy-v-krymu-1124460753.html

Как ограничение полетов повлияло на организацию мероприятий в Крыму

Как ограничение полетов повлияло на организацию мероприятий в Крыму - РИА Новости Крым, 12.09.2022

Как ограничение полетов повлияло на организацию мероприятий в Крыму

В Крыму на самом высоком уровне можно провести любое мероприятие – деловую конференцию и пышную свадьбу на 300-500 человек. Однако в этом году у представителей... РИА Новости Крым, 12.09.2022

2022-09-12T07:02

2022-09-12T07:02

2022-09-12T07:02

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В Крыму на самом высоком уровне можно провести любое мероприятие – деловую конференцию и пышную свадьбу на 300-500 человек. Однако в этом году у представителей ивент-индустрии не много клиентов – не все гости готовы провести несколько дней в поезде и увеличить запланированный бюджет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала ведущая торжественных мероприятий Ольга Ячменева.По ее словам, в последние несколько лет в Крыму значительно повысилось качество сервиса, в том числе в сфере организации мероприятий. Специалисты республики смело конкурируют с другими славящимися масштабными ивентами российскими и европейскими курортами.Так, в 2022 году в Крыму можно организовать мероприятие и торжество любого масштаба – специалисты подберут подходящую площадку и ведущего, обеспечат качественное техническое сопровождение, декор и кейтеринг.Однако Ячменева с сожалением отмечает снижение спроса на организацию мероприятий – сначала на него повлияла пандемия, после – ограничение полетов на юге России.Логистические трудности накладывают отпечаток на бюджет мероприятия, пояснила Ячменева. Кроме того, приглашенные на свадьбу гости зачастую не готовы провести несколько дней в поезде, путешествуя до Крыма и обратно, как бы не любили молодоженов.При этом эксперт отметила, что наравне с уменьшением спроса на организацию свадеб, в Крыму увеличился спрос на проведение корпоративов.Ранее эксперт Людмила Бабий оценила итоги высокого курортного сезона в Крыму.

https://crimea.ria.ru/20220908/rezhim-ogranicheniya-poletov-v-krym-prodlili-1124436160.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество, мнения