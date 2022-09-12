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Как ограничение полетов повлияло на организацию мероприятий в Крыму - РИА Новости Крым, 12.09.2022
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https://crimea.ria.ru/20220912/kak-ogranichenie-poletov-povliyalo-na-organizatsiyu-meropriyatiy-v-krymu-1124460753.html
Как ограничение полетов повлияло на организацию мероприятий в Крыму
Как ограничение полетов повлияло на организацию мероприятий в Крыму - РИА Новости Крым, 12.09.2022
Как ограничение полетов повлияло на организацию мероприятий в Крыму
В Крыму на самом высоком уровне можно провести любое мероприятие – деловую конференцию и пышную свадьбу на 300-500 человек. Однако в этом году у представителей... РИА Новости Крым, 12.09.2022
2022-09-12T07:02
2022-09-12T07:02
радио "спутник в крыму"
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В Крыму на самом высоком уровне можно провести любое мероприятие – деловую конференцию и пышную свадьбу на 300-500 человек. Однако в этом году у представителей ивент-индустрии не много клиентов – не все гости готовы провести несколько дней в поезде и увеличить запланированный бюджет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала ведущая торжественных мероприятий Ольга Ячменева.По ее словам, в последние несколько лет в Крыму значительно повысилось качество сервиса, в том числе в сфере организации мероприятий. Специалисты республики смело конкурируют с другими славящимися масштабными ивентами российскими и европейскими курортами.Так, в 2022 году в Крыму можно организовать мероприятие и торжество любого масштаба – специалисты подберут подходящую площадку и ведущего, обеспечат качественное техническое сопровождение, декор и кейтеринг.Однако Ячменева с сожалением отмечает снижение спроса на организацию мероприятий – сначала на него повлияла пандемия, после – ограничение полетов на юге России.Логистические трудности накладывают отпечаток на бюджет мероприятия, пояснила Ячменева. Кроме того, приглашенные на свадьбу гости зачастую не готовы провести несколько дней в поезде, путешествуя до Крыма и обратно, как бы не любили молодоженов.При этом эксперт отметила, что наравне с уменьшением спроса на организацию свадеб, в Крыму увеличился спрос на проведение корпоративов.Ранее эксперт Людмила Бабий оценила итоги высокого курортного сезона в Крыму.
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крым, общество, мнения
Как ограничение полетов повлияло на организацию мероприятий в Крыму

Ведущая Ячменева рассказала о сложностях в ивент-индустрии Крыма после ограничения полетов

07:02 12.09.2022
 
© Fotolia / CandyBox ImagesПраздничный банкет
Праздничный банкет
© Fotolia / CandyBox Images
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В Крыму на самом высоком уровне можно провести любое мероприятие – деловую конференцию и пышную свадьбу на 300-500 человек. Однако в этом году у представителей ивент-индустрии не много клиентов – не все гости готовы провести несколько дней в поезде и увеличить запланированный бюджет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала ведущая торжественных мероприятий Ольга Ячменева.
По ее словам, в последние несколько лет в Крыму значительно повысилось качество сервиса, в том числе в сфере организации мероприятий. Специалисты республики смело конкурируют с другими славящимися масштабными ивентами российскими и европейскими курортами.
"Все полетели в Крым, даже Сочи стал не так интересен, полуостров с этой точки зрения более неизведанный. Если раньше все переживали, что это "совок", то сейчас гости понимают, что могут получить здесь колоссальный уровень сервиса", – рассказала она.
Так, в 2022 году в Крыму можно организовать мероприятие и торжество любого масштаба – специалисты подберут подходящую площадку и ведущего, обеспечат качественное техническое сопровождение, декор и кейтеринг.
Однако Ячменева с сожалением отмечает снижение спроса на организацию мероприятий – сначала на него повлияла пандемия, после – ограничение полетов на юге России.
Логистические трудности накладывают отпечаток на бюджет мероприятия, пояснила Ячменева. Кроме того, приглашенные на свадьбу гости зачастую не готовы провести несколько дней в поезде, путешествуя до Крыма и обратно, как бы не любили молодоженов.
При этом эксперт отметила, что наравне с уменьшением спроса на организацию свадеб, в Крыму увеличился спрос на проведение корпоративов.
Аэропорт Симферополь - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 09:12
Режим ограничения полетов в Крым продлили
Ранее эксперт Людмила Бабий оценила итоги высокого курортного сезона в Крыму.
 
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