https://crimea.ria.ru/20220912/chast-kryma-v-ponedelnik-ostalas-bez-vody-iz-za-remontov--adresa-1124474641.html

Часть Крыма в понедельник осталась без воды из-за ремонтов – адреса

Часть Крыма в понедельник осталась без воды из-за ремонтов – адреса - РИА Новости Крым, 12.09.2022

Часть Крыма в понедельник осталась без воды из-за ремонтов – адреса

Симферополь, Феодосия, Джанкой и несколько населенных пунктов Ленинского района в понедельник из-за ремонтов на сетях частично останутся без воды, сообщает... РИА Новости Крым, 12.09.2022

2022-09-12T09:41

2022-09-12T09:41

2022-09-12T09:41

крым

вода в крыму

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Симферополь, Феодосия, Джанкой и несколько населенных пунктов Ленинского района в понедельник из-за ремонтов на сетях частично останутся без воды, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным пресс-службы, в Симферополе до 16 часов ограничена подача воды для абонентов по улицам Тополевой, Долгоруковской, Дыбенко и на Суворовском спуске, до 17.00 без воды улицы Донская, частично Кечкеметская и Общественная, Чонгарская и Стрелковый переулок.В Феодосии в течение рабочего дня без воды улицы Садовая, Первомайская, Заречная в селе Насыпном. В Джанкое – четные стороны Интернациональной, Восточной, Удовицкого, а также частично села Новосельцы и Григорьевка.В Ленинском районе до 17 часов без воды улица Шевченко в селе Семеновка, и Комсомольская в Н. Николаевке.

https://crimea.ria.ru/20220910/v-simferopole-dva-mikrorayona-i-sorok-ulits-ostanutsya-bez-vody-1124453047.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, общество