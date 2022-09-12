https://crimea.ria.ru/20220912/chast-kryma-v-ponedelnik-ostalas-bez-vody-iz-za-remontov--adresa-1124474641.html
Часть Крыма в понедельник осталась без воды из-за ремонтов – адреса
Часть Крыма в понедельник осталась без воды из-за ремонтов – адреса - РИА Новости Крым, 12.09.2022
Часть Крыма в понедельник осталась без воды из-за ремонтов – адреса
Симферополь, Феодосия, Джанкой и несколько населенных пунктов Ленинского района в понедельник из-за ремонтов на сетях частично останутся без воды, сообщает... РИА Новости Крым, 12.09.2022
2022-09-12T09:41
2022-09-12T09:41
2022-09-12T09:41
крым
вода в крыму
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Симферополь, Феодосия, Джанкой и несколько населенных пунктов Ленинского района в понедельник из-за ремонтов на сетях частично останутся без воды, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным пресс-службы, в Симферополе до 16 часов ограничена подача воды для абонентов по улицам Тополевой, Долгоруковской, Дыбенко и на Суворовском спуске, до 17.00 без воды улицы Донская, частично Кечкеметская и Общественная, Чонгарская и Стрелковый переулок.В Феодосии в течение рабочего дня без воды улицы Садовая, Первомайская, Заречная в селе Насыпном. В Джанкое – четные стороны Интернациональной, Восточной, Удовицкого, а также частично села Новосельцы и Григорьевка.В Ленинском районе до 17 часов без воды улица Шевченко в селе Семеновка, и Комсомольская в Н. Николаевке.
https://crimea.ria.ru/20220910/v-simferopole-dva-mikrorayona-i-sorok-ulits-ostanutsya-bez-vody-1124453047.html
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РИА Новости Крым
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крым, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, общество
Часть Крыма в понедельник осталась без воды из-за ремонтов – адреса
В Симферополе, Феодосии, Джанкое и Ленинском районе в понедельник отключат воду
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Симферополь, Феодосия, Джанкой и несколько населенных пунктов Ленинского района в понедельник из-за ремонтов на сетях частично останутся без воды, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным пресс-службы, в Симферополе до 16 часов ограничена подача воды для абонентов по улицам Тополевой, Долгоруковской, Дыбенко и на Суворовском спуске, до 17.00 без воды улицы Донская, частично Кечкеметская и Общественная, Чонгарская и Стрелковый переулок.
В Феодосии в течение рабочего дня без воды улицы Садовая, Первомайская, Заречная в селе Насыпном. В Джанкое – четные стороны Интернациональной, Восточной, Удовицкого, а также частично села Новосельцы и Григорьевка.
В Ленинском районе до 17 часов без воды улица Шевченко в селе Семеновка, и Комсомольская в Н. Николаевке.