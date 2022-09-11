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В России утвердили график школьных каникул - РИА Новости Крым, 11.09.2022
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В России утвердили график школьных каникул
В России утвердили график школьных каникул - РИА Новости Крым, 11.09.2022
В России утвердили график школьных каникул
В России утверждено расписание школьных каникул в текущем учебном году. Как сообщается на портале "Объясняем РФ", график является рекомендательным,... РИА Новости Крым, 11.09.2022
2022-09-11T08:21
2022-09-11T08:21
российская федерация (россия, рф)
образование в россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В России утверждено расписание школьных каникул в текущем учебном году. Как сообщается на портале "Объясняем РФ", график является рекомендательным, администрации школ имеют право корректировать даты.По данным портала, для школ с обучением по четвертям осенние каникулы наступят 29 октября и продолжаться до 6 ноября, зимние запланированы с 31 декабря по 8 января, весенние – с 8 по 16 апреля.Для школ с обучением по триместрам, первые осенние каникулы рекомендовано проводить с 10 по 16 октября , вторые – с 21 по 27 ноября. Зимние каникулы – с 31 декабря по 8 января и с 20 по 26 февраля. Весенние – с 3 по 9 апреля.Ранее Минобрнауки РФ утвердило минимум по ЕГЭ для поступления в вузы страны в 2023-2024 учебном году.
https://crimea.ria.ru/20220902/rebenok-otkazyvaetsya-idti-v-shkolu--chto-delat-1124365040.html
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российская федерация (россия, рф), образование в россии, общество
В России утвердили график школьных каникул

В России утверждено расписание школьных каникул в текущем учебном году

08:21 11.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичШкольники на улице города
Школьники на улице города - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В России утверждено расписание школьных каникул в текущем учебном году. Как сообщается на портале "Объясняем РФ", график является рекомендательным, администрации школ имеют право корректировать даты.
По данным портала, для школ с обучением по четвертям осенние каникулы наступят 29 октября и продолжаться до 6 ноября, зимние запланированы с 31 декабря по 8 января, весенние – с 8 по 16 апреля.
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Для школ с обучением по триместрам, первые осенние каникулы рекомендовано проводить с 10 по 16 октября , вторые – с 21 по 27 ноября. Зимние каникулы – с 31 декабря по 8 января и с 20 по 26 февраля. Весенние – с 3 по 9 апреля.
Ранее Минобрнауки РФ утвердило минимум по ЕГЭ для поступления в вузы страны в 2023-2024 учебном году.
 
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