https://crimea.ria.ru/20220911/v-rossii-utverdili-grafik-shkolnykh-kanikul-1124468075.html

В России утвердили график школьных каникул

В России утвердили график школьных каникул - РИА Новости Крым, 11.09.2022

В России утвердили график школьных каникул

В России утверждено расписание школьных каникул в текущем учебном году. Как сообщается на портале "Объясняем РФ", график является рекомендательным,... РИА Новости Крым, 11.09.2022

2022-09-11T08:21

2022-09-11T08:21

2022-09-11T08:21

российская федерация (россия, рф)

образование в россии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В России утверждено расписание школьных каникул в текущем учебном году. Как сообщается на портале "Объясняем РФ", график является рекомендательным, администрации школ имеют право корректировать даты.По данным портала, для школ с обучением по четвертям осенние каникулы наступят 29 октября и продолжаться до 6 ноября, зимние запланированы с 31 декабря по 8 января, весенние – с 8 по 16 апреля.Для школ с обучением по триместрам, первые осенние каникулы рекомендовано проводить с 10 по 16 октября , вторые – с 21 по 27 ноября. Зимние каникулы – с 31 декабря по 8 января и с 20 по 26 февраля. Весенние – с 3 по 9 апреля.Ранее Минобрнауки РФ утвердило минимум по ЕГЭ для поступления в вузы страны в 2023-2024 учебном году.

https://crimea.ria.ru/20220902/rebenok-otkazyvaetsya-idti-v-shkolu--chto-delat-1124365040.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), образование в россии, общество