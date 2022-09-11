https://crimea.ria.ru/20220911/v-rf-startoval-osnovnoy-den-golosovaniya--kogo-i-kuda-vybirayut-1124467936.html

В РФ стартовал основной день голосования – кого и куда выбирают

В РФ стартовал основной день голосования – кого и куда выбирают - РИА Новости Крым, 11.09.2022

В РФ стартовал основной день голосования – кого и куда выбирают

9 сентября в России стартовала трехдневная избирательная кампания в рамках назначенного на 11 сентября Единого дня голосования, в ходе которого в 82 регионах... РИА Новости Крым, 11.09.2022

2022-09-11T08:00

2022-09-11T08:00

2022-09-11T08:00

российская федерация (россия, рф)

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. 9 сентября в России стартовала трехдневная избирательная кампания в рамках назначенного на 11 сентября Единого дня голосования, в ходе которого в 82 регионах страны проходят выборы в органы власти разных уровней. В Крыму и Севастополе также проходят выборы, но не основные, а дополнительные. Как сообщает ЦИК, в воскресенье – это основной заключительный день голосования – двери избирательных участков открыты для избирателей с 8 утра до 20 часов.По данным ЦИК, в этом году жители восьми регионов: Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областей, а также Москвы могут проголосовать в онлайн-формате. Этой возможностью накануне воспользовался президент Российской Федерации Владимир Путин:"Это очень удобная, надежная форма голосования. Кто может и хочет ею воспользоваться, рекомендую", — отметил глава государства.Жители остальных регионов делают свой выбор на участках, за работой которых следят наблюдатели – они проконтролируют выдачу бюллетеней, ход выборов и процедуру подсчета голосов. Всего в выборах в Единый день голосования смогут принять участие около 43 миллионов избирателей, что составляет около 40 процентов россиян с правом голоса, сообщала председатель ЦИК России Элла ПамфиловаПо данным ЦИК, всего в ходе предстоящих выборов будет избрано 14 глав регионов. Еще в Адыгее главу изберут голосованием в парламенте. В шести регионах выбирают депутатов законодательных собраний, в том числе в Севастополе довыборы по одномандатному округу № 1.В Крыму дополнительные выборы проходят в семи муниципальных образованиях. Жителям Евпатории, Феодосии, Керчи, Судака, Ялты, Ленинского и Джанкойского районов предстоит довыбрать депутатов местных советов. В Джанкойском, Красногвардейском и Раздольненско-Черноморском районах будут также выбирать депутатов Госсовета Крыма по округам № 3, 5 и 18.Ранее эксперты прогнозировали, что "Единая Россия" в рамках текущей компании может получить один из лучших своих результатов за последние пять лет. Это касается не только муниципальных выборов, но и выборов в заксобрания.

https://crimea.ria.ru/20220910/shest-kandidatov-na-mandat-naskolko-konkurentny-vybory-v-krymu-1124461212.html

https://crimea.ria.ru/20220910/putin-progolosoval-onlayn-na-vyborakh-v-moskve-1124463125.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), политика