https://crimea.ria.ru/20220911/rossiyskie-pvo-za-sutki-sbili-35-ukrainskikh-raket-v-novoy-kakhovke-1124469225.html
Российские ПВО за сутки сбили 35 украинских ракет в Новой Каховке
Российские ПВО за сутки сбили 35 украинских ракет в Новой Каховке - РИА Новости Крым, 11.09.2022
Российские ПВО за сутки сбили 35 украинских ракет в Новой Каховке
Российские силы противовоздушной обороны отразили очередную артиллерийскую атаку на Новую Каховку Херсонской области, перехватив за сутки порядка 35 ракет. Об... РИА Новости Крым, 11.09.2022
2022-09-11T10:26
2022-09-11T10:26
2022-09-11T10:26
херсонская область
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны отразили очередную артиллерийскую атаку на Новую Каховку Херсонской области, перехватив за сутки порядка 35 ракет. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации города.Поражений объектов на территории города не зафиксировано.
https://crimea.ria.ru/20220911/kadyrov-poobeschal-vernut-goroda-v-kharkovskoy-oblasti-i-doyti-do-odessy-1124469097.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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херсонская область, специальная военная операция рф на украине
Российские ПВО за сутки сбили 35 украинских ракет в Новой Каховке
Российские ПВО за сутки перехватили порядка 35 ракет при обстреле ВСУшниками Новой Каховки