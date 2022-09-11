https://crimea.ria.ru/20220911/rossiyskie-pvo-za-sutki-sbili-35-ukrainskikh-raket-v-novoy-kakhovke-1124469225.html

Российские ПВО за сутки сбили 35 украинских ракет в Новой Каховке

Российские ПВО за сутки сбили 35 украинских ракет в Новой Каховке - РИА Новости Крым, 11.09.2022

Российские ПВО за сутки сбили 35 украинских ракет в Новой Каховке

Российские силы противовоздушной обороны отразили очередную артиллерийскую атаку на Новую Каховку Херсонской области, перехватив за сутки порядка 35 ракет. Об... РИА Новости Крым, 11.09.2022

2022-09-11T10:26

2022-09-11T10:26

2022-09-11T10:26

херсонская область

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны отразили очередную артиллерийскую атаку на Новую Каховку Херсонской области, перехватив за сутки порядка 35 ракет. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации города.Поражений объектов на территории города не зафиксировано.

https://crimea.ria.ru/20220911/kadyrov-poobeschal-vernut-goroda-v-kharkovskoy-oblasti-i-doyti-do-odessy-1124469097.html

херсонская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, специальная военная операция рф на украине