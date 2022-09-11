Рейтинг@Mail.ru
Российские ПВО за сутки сбили 35 украинских ракет в Новой Каховке - РИА Новости Крым, 11.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220911/rossiyskie-pvo-za-sutki-sbili-35-ukrainskikh-raket-v-novoy-kakhovke-1124469225.html
Российские ПВО за сутки сбили 35 украинских ракет в Новой Каховке
Российские ПВО за сутки сбили 35 украинских ракет в Новой Каховке - РИА Новости Крым, 11.09.2022
Российские ПВО за сутки сбили 35 украинских ракет в Новой Каховке
Российские силы противовоздушной обороны отразили очередную артиллерийскую атаку на Новую Каховку Херсонской области, перехватив за сутки порядка 35 ракет. Об... РИА Новости Крым, 11.09.2022
2022-09-11T10:26
2022-09-11T10:26
херсонская область
специальная военная операция рф на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0d/1123825174_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_2b1636dedbdc01022c20b29e5555b855.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны отразили очередную артиллерийскую атаку на Новую Каховку Херсонской области, перехватив за сутки порядка 35 ракет. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации города.Поражений объектов на территории города не зафиксировано.
https://crimea.ria.ru/20220911/kadyrov-poobeschal-vernut-goroda-v-kharkovskoy-oblasti-i-doyti-do-odessy-1124469097.html
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0d/1123825174_267:0:2996:2047_1920x0_80_0_0_995aa0ddff90a886e9c338741cde448c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, специальная военная операция рф на украине
Российские ПВО за сутки сбили 35 украинских ракет в Новой Каховке

Российские ПВО за сутки перехватили порядка 35 ракет при обстреле ВСУшниками Новой Каховки

10:26 11.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны отразили очередную артиллерийскую атаку на Новую Каховку Херсонской области, перехватив за сутки порядка 35 ракет. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации города.

"В Новой Каховке за прошедшие сутки сирена воздушной тревоги звучала шесть раз с общей продолжительностью более пяти часов. Силами ПВО были отбиты удары около 35 украинских ракет", - говорится в сообщении в Telegram-канале ВГА.

Поражений объектов на территории города не зафиксировано.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
09:38
Кадыров пообещал вернуть города в Харьковской области и дойти до Одессы
Херсонская областьСпециальная военная операция РФ на Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:17COVID в Крыму и Севастополе – оперативные данные за сутки
11:00Возможность перезапуска шестого энергоблока ЗАЭС остается – власти
10:26Российские ПВО за сутки сбили 35 украинских ракет в Новой Каховке
09:38Кадыров пообещал вернуть города в Харьковской области и дойти до Одессы
08:49Как нельзя греть квартиру до начала отопительного сезона
08:46На Запорожской АЭС остановлен 6-й энергоблок
08:21В России утвердили график школьных каникул
08:00В РФ стартовал основной день голосования – кого и куда выбирают
03:28Правила здоровья: врач назвала противопоказание для прививки от гриппа
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 11 сентября
20:07Главные события и заявление дня: 10 сентября
19:43Чтоб не умереть со смеху: врач сказал, при каких болезнях опасно хохотать
19:22Звезда русского "CHICAGO": у России есть потребность в мюзикле
19:06Операторы "Байрактаров" уничтожены на изюмско-балаклейском направлении
19:01В Белгородской области для беженцев развернули пункты питания и обогрева
18:24Что изменилось для желающих получить водительские права в России
18:24Смерть королевы и плохой сигнал Зеленскому: топ новостей недели
18:01В Херсонской области нашли тайник снайпера СБУ и арсенал диверсантов
17:43Умер художник мультфильмов "Каникулы в Простоквашино" и "Добрыня Никитич"
Лента новостейМолния