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Киев пытается создать энергетический коллапс в Донбассе – Пушилин
Киев пытается создать энергетический коллапс в Донбассе – Пушилин - РИА Новости Крым, 11.09.2022
Киев пытается создать энергетический коллапс в Донбассе – Пушилин
Киевский режим пытается создать энергетический коллапс в Донбассе, целенаправленно обстреливая электрические подстанции и шахты по добыче угля, заявил глава... РИА Новости Крым, 11.09.2022
2022-09-11T13:02
2022-09-11T13:02
2022-09-11T13:02
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
всу (вооруженные силы украины)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Киевский режим пытается создать энергетический коллапс в Донбассе, целенаправленно обстреливая электрические подстанции и шахты по добыче угля, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По его словам, за последние две-три недели увеличилось количество обстрелов со стороны украинских боевиков по критической инфраструктуре республики. Только за эту неделю снаряды противника попали в 983 подстанции, в результате чего без электроэнергии оставались 63670 абонентов. Чаще всего это происходит в Горловке, Донецке, Ясиноватой."Благодаря героическим действиям наших энергетиков после прекращения обстрелов подача света возобновляется в тот же день, реже – в течение суток. Но есть районы, где противник не дает восстановить электроснабжение, и тогда жителям продолжительное время приходится обходиться без света", - констатировал глава ДНР.Он также отметил, что ремонтные бригады постоянно попадают под обстрелы и подрываются на минах. Так, за последние две недели пострадало пять человек.Кроме того, ВСУ постоянно обстреливают угольные шахты, из-за чего они то и дело обесточиваются, и приходится проводить аварийно-спасательную эвакуацию горняков из-под земли.
https://crimea.ria.ru/20220911/kadyrov-poobeschal-vernut-goroda-v-kharkovskoy-oblasti-i-doyti-do-odessy-1124469097.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), денис пушилин, всу (вооруженные силы украины), политика
Киев пытается создать энергетический коллапс в Донбассе – Пушилин
Глава ДНР Пушилин: киевский режим пытается создать в Донбассе энергетический коллапс
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Киевский режим пытается создать энергетический коллапс в Донбассе, целенаправленно обстреливая электрические подстанции и шахты по добыче угля, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Не было ни одного освобожденного населенного пункта, где бы противник целенаправленно ни уничтожил энергетическую инфраструктуру. Украинский режим пытается создать в Донбассе энергетический коллапс. И только мужество и чувство долга наших спасателей, энергетиков не позволяет этим планам осуществиться", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
По его словам, за последние две-три недели увеличилось количество обстрелов со стороны украинских боевиков по критической инфраструктуре республики. Только за эту неделю снаряды противника попали в 983 подстанции, в результате чего без электроэнергии оставались 63670 абонентов. Чаще всего это происходит в Горловке, Донецке, Ясиноватой.
"Благодаря героическим действиям наших энергетиков после прекращения обстрелов подача света возобновляется в тот же день, реже – в течение суток. Но есть районы, где противник не дает восстановить электроснабжение, и тогда жителям продолжительное время приходится обходиться без света", - констатировал глава ДНР.
Он также отметил, что ремонтные бригады постоянно попадают под обстрелы и подрываются на минах. Так, за последние две недели пострадало пять человек.
Кроме того, ВСУ постоянно обстреливают угольные шахты, из-за чего они то и дело обесточиваются, и приходится проводить аварийно-спасательную эвакуацию горняков из-под земли.