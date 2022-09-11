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Холодный фронт принесет в Крым ливни с грозами

Холодный фронт принесет в Крым ливни с грозами - РИА Новости Крым, 11.09.2022

Холодный фронт принесет в Крым ливни с грозами

Холодный фронт на следующей неделе принесет в Крым дожди и прохладу, однако ближе к выходным вновь распогодится и потеплеет до +26 градусов. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 11.09.2022

2022-09-11T18:45

2022-09-11T18:45

2022-09-11T18:45

радио "спутник в крыму"

погода

погода в крыму

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Холодный фронт на следующей неделе принесет в Крым дожди и прохладу, однако ближе к выходным вновь распогодится и потеплеет до +26 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Во вторник станет еще прохладнее. В отдельных регионах прогнозируются короткие дожди и северо-западный ветер. Температура воздуха в дневные часы не превысит +21 градуса."В среду рецидивом уходящего циклона кое-где отзовутся небольшие дожди. Ночью +9…14, днем +17…22. То есть первая половина следующей недели будет прохладной, дождливой и ветреной. Но во вторую половину ситуация стабилизируется, температура начнет расти, осадки пойдут на убыль. В темное время суток до +11…16, а в дневные часы потеплеет сначала до 20…25 ,а ближе к выходным до +21…26. То есть бархатный сезон вернется в Крым уже с четверга", - подытожил специалист ФОБОС.

крым

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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