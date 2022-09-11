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Холодный фронт принесет в Крым ливни с грозами - РИА Новости Крым, 11.09.2022
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Холодный фронт принесет в Крым ливни с грозами
Холодный фронт принесет в Крым ливни с грозами - РИА Новости Крым, 11.09.2022
Холодный фронт принесет в Крым ливни с грозами
Холодный фронт на следующей неделе принесет в Крым дожди и прохладу, однако ближе к выходным вновь распогодится и потеплеет до +26 градусов. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 11.09.2022
2022-09-11T18:45
2022-09-11T18:45
радио "спутник в крыму"
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погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Холодный фронт на следующей неделе принесет в Крым дожди и прохладу, однако ближе к выходным вновь распогодится и потеплеет до +26 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Во вторник станет еще прохладнее. В отдельных регионах прогнозируются короткие дожди и северо-западный ветер. Температура воздуха в дневные часы не превысит +21 градуса."В среду рецидивом уходящего циклона кое-где отзовутся небольшие дожди. Ночью +9…14, днем +17…22. То есть первая половина следующей недели будет прохладной, дождливой и ветреной. Но во вторую половину ситуация стабилизируется, температура начнет расти, осадки пойдут на убыль. В темное время суток до +11…16, а в дневные часы потеплеет сначала до 20…25 ,а ближе к выходным до +21…26. То есть бархатный сезон вернется в Крым уже с четверга", - подытожил специалист ФОБОС.
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РИА Новости Крым
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погода, погода в крыму, центр погоды "фобос", евгений тишковец, крым
Холодный фронт принесет в Крым ливни с грозами

ФОБОС: циклон принесет в Крым грозовые дожди и похолодание

18:45 11.09.2022
 
© Дмитрий МакеевДождь
Дождь
© Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Холодный фронт на следующей неделе принесет в Крым дожди и прохладу, однако ближе к выходным вновь распогодится и потеплеет до +26 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"В понедельник в Крым начнет прорываться холодный атмосферный фронт, он будет сопровождаться ливнями и грозами. Ночью +13…18, днем посвежеет до +19…24. Будет дуть плотный западный ветер с порывами до 13-18 м/с. Море в этих условиях будет штормить", - рассказал он.
Во вторник станет еще прохладнее. В отдельных регионах прогнозируются короткие дожди и северо-западный ветер. Температура воздуха в дневные часы не превысит +21 градуса.
"В среду рецидивом уходящего циклона кое-где отзовутся небольшие дожди. Ночью +9…14, днем +17…22. То есть первая половина следующей недели будет прохладной, дождливой и ветреной. Но во вторую половину ситуация стабилизируется, температура начнет расти, осадки пойдут на убыль. В темное время суток до +11…16, а в дневные часы потеплеет сначала до 20…25 ,а ближе к выходным до +21…26. То есть бархатный сезон вернется в Крым уже с четверга", - подытожил специалист ФОБОС.
 
Радио "Спутник в Крыму"ПогодаПогода в КрымуЦентр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецКрым
 
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