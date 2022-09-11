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Глухие ворота в прошлое: очарование старых кварталов Симферополя - РИА Новости Крым, 11.09.2022
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Глухие ворота в прошлое: очарование старых кварталов Симферополя
Глухие ворота в прошлое: очарование старых кварталов Симферополя - РИА Новости Крым, 11.09.2022
Глухие ворота в прошлое: очарование старых кварталов Симферополя
Скрюченные улочки, скрюченные домишки, черепица – еще столетней давности : марселька и татарка, свой, неповторимый дух и колорит множества южных городов. Один... РИА Новости Крым, 11.09.2022
2022-09-11T19:19
2022-09-11T19:19
фото
симферополь
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Скрюченные улочки, скрюченные домишки, черепица – еще столетней давности : марселька и татарка, свой, неповторимый дух и колорит множества южных городов. Один из древнейших микрорайонов Симферополя, образованный Бог весть когда, потому что некоторые считают, что люди отсюда не уходили со времен раннего средневековья. Старый город.Позвонки и ребра: откуда кости на улице Чехова в Симферополе&gt;&gt;Он так и не пропал, не растворился рядом с кварталами планомерной застройки 19 века, помпезностью сталинского ампира, поздними советскими однотипными многоэтажками.Здесь живут 50 тысяч человек: смесь народов, культур, привычек, обычаев, социальных слоев. Официальные власти неоднократно хотели переделать, снести, расселить эти изломанные улочки. Но сколько ни говорят об этом, а воз и ныне там: попробуй разбить удивительный сплав, почти семью, где все знают друг друга и живут дверь в дверь.
https://crimea.ria.ru/20211017/kuda-rasti-krymskim-gorodam-1121134951.html
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фото, симферополь
Глухие ворота в прошлое: очарование старых кварталов Симферополя

Как и века тому: кривые улочки старого Симферополя

19:19 11.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСимферополь. Улицы старого города
Симферополь. Улицы старого города - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
Скрюченные улочки, скрюченные домишки, черепица – еще столетней давности : марселька и татарка, свой, неповторимый дух и колорит множества южных городов. Один из древнейших микрорайонов Симферополя, образованный Бог весть когда, потому что некоторые считают, что люди отсюда не уходили со времен раннего средневековья. Старый город.
Позвонки и ребра: откуда кости на улице Чехова в Симферополе>>
Он так и не пропал, не растворился рядом с кварталами планомерной застройки 19 века, помпезностью сталинского ампира, поздними советскими однотипными многоэтажками.
Здесь живут 50 тысяч человек: смесь народов, культур, привычек, обычаев, социальных слоев. Официальные власти неоднократно хотели переделать, снести, расселить эти изломанные улочки. Но сколько ни говорят об этом, а воз и ныне там: попробуй разбить удивительный сплав, почти семью, где все знают друг друга и живут дверь в дверь.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Нераспутываемые пучки проводов над головой - ад провайдера - один из признаков того, что вы уже в Старом городе.

Симферополь. Улицы старого города
1 из 14

Нераспутываемые пучки проводов над головой - ад провайдера - один из признаков того, что вы уже в Старом городе.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Эти кварталы, некоторые из домов которого относятся к концу XVIII века, - историческое ядро белостенного крымскотатарского Акмеджита.

Симферополь. Улицы старого города
2 из 14

Эти кварталы, некоторые из домов которого относятся к концу XVIII века, - историческое ядро белостенного крымскотатарского Акмеджита.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Путешественники XIX века также называли его Азиатский город, в противовес европейским регулярным кварталам Симферополя.

Симферополь. Улицы старого города
3 из 14

Путешественники XIX века также называли его Азиатский город, в противовес европейским регулярным кварталам Симферополя.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Здесь было несколько мечетей, молельных домов караимов, евреев, крымчаков, несколько школ и по меньшей мере две базарных площади.

Симферополь. Улицы старого города
4 из 14

Здесь было несколько мечетей, молельных домов караимов, евреев, крымчаков, несколько школ и по меньшей мере две базарных площади.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

"Узкие, излучистыя и пресекающиеся улицы, обнесенныя безпрерывными высокими оградами, (внутри коихъ сокрыты домы) подобны затруднительному лабиринту". Это строки литератора Павлаа Сумарокова.

Симферополь. Улицы старого города
5 из 14

"Узкие, излучистыя и пресекающиеся улицы, обнесенныя безпрерывными высокими оградами, (внутри коихъ сокрыты домы) подобны затруднительному лабиринту". Это строки литератора Павлаа Сумарокова.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Путешественники в 19 веке писали, что Симферополь и Акмеджит – это два города в одном.

Симферополь. Улицы старого города
6 из 14

Путешественники в 19 веке писали, что Симферополь и Акмеджит – это два города в одном.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

С водой здесь всегда было туго, горожане ходили к колодцам под скалой, пока во второй половине XIX не протянули водопровод с керамическими трубами и не поставили на улицах колонки.

Симферополь. Улицы старого города
7 из 14

С водой здесь всегда было туго, горожане ходили к колодцам под скалой, пока во второй половине XIX не протянули водопровод с керамическими трубами и не поставили на улицах колонки.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Колонки колонками, но здесь по улицам течет зачастую не вода, а совсем наоборот. Вот такое современное средневековье.

Симферополь. Улицы старого города
8 из 14

Колонки колонками, но здесь по улицам течет зачастую не вода, а совсем наоборот. Вот такое современное средневековье.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В старом городе часто и много снимали кино. Улицы и здания выступают декорациями провинциальных городков юга середины прошлого века.

Симферополь. Улицы старого города
9 из 14

В старом городе часто и много снимали кино. Улицы и здания выступают декорациями провинциальных городков юга середины прошлого века.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Эти старые деревянные рассохшиеся окна, как и лепнина над ними - свидетели иной жизни.

Симферополь. Улицы старого города
10 из 14

Эти старые деревянные рассохшиеся окна, как и лепнина над ними - свидетели иной жизни.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Облупленное крыльцо полно изящества. Сейчас таких не делают.

Симферополь. Улицы старого города
11 из 14

Облупленное крыльцо полно изящества. Сейчас таких не делают.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Люди здесь никуда не спешат, у них свой, почти восточный дзен.

Симферополь. Улицы старого города
12 из 14

Люди здесь никуда не спешат, у них свой, почти восточный дзен.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

И как не медитировать, когда протяни руки - и в крошечном садике под домом сорвешь виноград или абрикос.

Симферополь. Улицы старого города
13 из 14

И как не медитировать, когда протяни руки - и в крошечном садике под домом сорвешь виноград или абрикос.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Многие говорят, что снести дома Старого города не только ментально невозможно, но и экономически невыгодно: они стоят на нумуллитовом известняке и карстах, которые затрудняют прокладку подземных коммуникаций.

Симферополь. Улицы старого города
14 из 14

Многие говорят, что снести дома Старого города не только ментально невозможно, но и экономически невыгодно: они стоят на нумуллитовом известняке и карстах, которые затрудняют прокладку подземных коммуникаций.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 14

Нераспутываемые пучки проводов над головой - ад провайдера - один из признаков того, что вы уже в Старом городе.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 14

Эти кварталы, некоторые из домов которого относятся к концу XVIII века, - историческое ядро белостенного крымскотатарского Акмеджита.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 14

Путешественники XIX века также называли его Азиатский город, в противовес европейским регулярным кварталам Симферополя.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 14

Здесь было несколько мечетей, молельных домов караимов, евреев, крымчаков, несколько школ и по меньшей мере две базарных площади.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 14

"Узкие, излучистыя и пресекающиеся улицы, обнесенныя безпрерывными высокими оградами, (внутри коихъ сокрыты домы) подобны затруднительному лабиринту". Это строки литератора Павлаа Сумарокова.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 14

Путешественники в 19 веке писали, что Симферополь и Акмеджит – это два города в одном.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 14

С водой здесь всегда было туго, горожане ходили к колодцам под скалой, пока во второй половине XIX не протянули водопровод с керамическими трубами и не поставили на улицах колонки.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 14

Колонки колонками, но здесь по улицам течет зачастую не вода, а совсем наоборот. Вот такое современное средневековье.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 14

В старом городе часто и много снимали кино. Улицы и здания выступают декорациями провинциальных городков юга середины прошлого века.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
10 из 14

Эти старые деревянные рассохшиеся окна, как и лепнина над ними - свидетели иной жизни.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
11 из 14

Облупленное крыльцо полно изящества. Сейчас таких не делают.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
12 из 14

Люди здесь никуда не спешат, у них свой, почти восточный дзен.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
13 из 14

И как не медитировать, когда протяни руки - и в крошечном садике под домом сорвешь виноград или абрикос.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
14 из 14

Многие говорят, что снести дома Старого города не только ментально невозможно, но и экономически невыгодно: они стоят на нумуллитовом известняке и карстах, которые затрудняют прокладку подземных коммуникаций.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Симферополь с высоты Петровских скал - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
17 октября 2021, 18:23
Куда расти крымским городам?
ФотоСимферополь
 
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