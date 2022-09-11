https://crimea.ria.ru/20220911/glukhie-vorota-v-proshloe-ocharovanie-starykh-kvartalov-simferopolya-1124455541.html

Глухие ворота в прошлое: очарование старых кварталов Симферополя

Глухие ворота в прошлое: очарование старых кварталов Симферополя - РИА Новости Крым, 11.09.2022

Глухие ворота в прошлое: очарование старых кварталов Симферополя

Скрюченные улочки, скрюченные домишки, черепица – еще столетней давности : марселька и татарка, свой, неповторимый дух и колорит множества южных городов. Один... РИА Новости Крым, 11.09.2022

2022-09-11T19:19

2022-09-11T19:19

2022-09-11T19:19

фото

симферополь

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Скрюченные улочки, скрюченные домишки, черепица – еще столетней давности : марселька и татарка, свой, неповторимый дух и колорит множества южных городов. Один из древнейших микрорайонов Симферополя, образованный Бог весть когда, потому что некоторые считают, что люди отсюда не уходили со времен раннего средневековья. Старый город.Позвонки и ребра: откуда кости на улице Чехова в Симферополе>>Он так и не пропал, не растворился рядом с кварталами планомерной застройки 19 века, помпезностью сталинского ампира, поздними советскими однотипными многоэтажками.Здесь живут 50 тысяч человек: смесь народов, культур, привычек, обычаев, социальных слоев. Официальные власти неоднократно хотели переделать, снести, расселить эти изломанные улочки. Но сколько ни говорят об этом, а воз и ныне там: попробуй разбить удивительный сплав, почти семью, где все знают друг друга и живут дверь в дверь.

https://crimea.ria.ru/20211017/kuda-rasti-krymskim-gorodam-1121134951.html

симферополь

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фото, симферополь