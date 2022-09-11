Глухие ворота в прошлое: очарование старых кварталов Симферополя

Как и века тому: кривые улочки старого Симферополя
Нераспутываемые пучки проводов над головой - ад провайдера - один из признаков того, что вы уже в Старом городе.
Нераспутываемые пучки проводов над головой - ад провайдера - один из признаков того, что вы уже в Старом городе.
Эти кварталы, некоторые из домов которого относятся к концу XVIII века, - историческое ядро белостенного крымскотатарского Акмеджита.
Эти кварталы, некоторые из домов которого относятся к концу XVIII века, - историческое ядро белостенного крымскотатарского Акмеджита.
Путешественники XIX века также называли его Азиатский город, в противовес европейским регулярным кварталам Симферополя.
Путешественники XIX века также называли его Азиатский город, в противовес европейским регулярным кварталам Симферополя.
Здесь было несколько мечетей, молельных домов караимов, евреев, крымчаков, несколько школ и по меньшей мере две базарных площади.
Здесь было несколько мечетей, молельных домов караимов, евреев, крымчаков, несколько школ и по меньшей мере две базарных площади.
"Узкие, излучистыя и пресекающиеся улицы, обнесенныя безпрерывными высокими оградами, (внутри коихъ сокрыты домы) подобны затруднительному лабиринту". Это строки литератора Павлаа Сумарокова.
"Узкие, излучистыя и пресекающиеся улицы, обнесенныя безпрерывными высокими оградами, (внутри коихъ сокрыты домы) подобны затруднительному лабиринту". Это строки литератора Павлаа Сумарокова.
Путешественники в 19 веке писали, что Симферополь и Акмеджит – это два города в одном.
Путешественники в 19 веке писали, что Симферополь и Акмеджит – это два города в одном.
С водой здесь всегда было туго, горожане ходили к колодцам под скалой, пока во второй половине XIX не протянули водопровод с керамическими трубами и не поставили на улицах колонки.
С водой здесь всегда было туго, горожане ходили к колодцам под скалой, пока во второй половине XIX не протянули водопровод с керамическими трубами и не поставили на улицах колонки.
Колонки колонками, но здесь по улицам течет зачастую не вода, а совсем наоборот. Вот такое современное средневековье.
Колонки колонками, но здесь по улицам течет зачастую не вода, а совсем наоборот. Вот такое современное средневековье.
В старом городе часто и много снимали кино. Улицы и здания выступают декорациями провинциальных городков юга середины прошлого века.
В старом городе часто и много снимали кино. Улицы и здания выступают декорациями провинциальных городков юга середины прошлого века.
Эти старые деревянные рассохшиеся окна, как и лепнина над ними - свидетели иной жизни.
Эти старые деревянные рассохшиеся окна, как и лепнина над ними - свидетели иной жизни.
Облупленное крыльцо полно изящества. Сейчас таких не делают.
Облупленное крыльцо полно изящества. Сейчас таких не делают.
Люди здесь никуда не спешат, у них свой, почти восточный дзен.
Люди здесь никуда не спешат, у них свой, почти восточный дзен.
И как не медитировать, когда протяни руки - и в крошечном садике под домом сорвешь виноград или абрикос.
И как не медитировать, когда протяни руки - и в крошечном садике под домом сорвешь виноград или абрикос.
Многие говорят, что снести дома Старого города не только ментально невозможно, но и экономически невыгодно: они стоят на нумуллитовом известняке и карстах, которые затрудняют прокладку подземных коммуникаций.
Многие говорят, что снести дома Старого города не только ментально невозможно, но и экономически невыгодно: они стоят на нумуллитовом известняке и карстах, которые затрудняют прокладку подземных коммуникаций.
Нераспутываемые пучки проводов над головой - ад провайдера - один из признаков того, что вы уже в Старом городе.
Эти кварталы, некоторые из домов которого относятся к концу XVIII века, - историческое ядро белостенного крымскотатарского Акмеджита.
Путешественники XIX века также называли его Азиатский город, в противовес европейским регулярным кварталам Симферополя.
Здесь было несколько мечетей, молельных домов караимов, евреев, крымчаков, несколько школ и по меньшей мере две базарных площади.
"Узкие, излучистыя и пресекающиеся улицы, обнесенныя безпрерывными высокими оградами, (внутри коихъ сокрыты домы) подобны затруднительному лабиринту". Это строки литератора Павлаа Сумарокова.
Путешественники в 19 веке писали, что Симферополь и Акмеджит – это два города в одном.
С водой здесь всегда было туго, горожане ходили к колодцам под скалой, пока во второй половине XIX не протянули водопровод с керамическими трубами и не поставили на улицах колонки.
Колонки колонками, но здесь по улицам течет зачастую не вода, а совсем наоборот. Вот такое современное средневековье.
В старом городе часто и много снимали кино. Улицы и здания выступают декорациями провинциальных городков юга середины прошлого века.
Эти старые деревянные рассохшиеся окна, как и лепнина над ними - свидетели иной жизни.
Облупленное крыльцо полно изящества. Сейчас таких не делают.
Люди здесь никуда не спешат, у них свой, почти восточный дзен.
И как не медитировать, когда протяни руки - и в крошечном садике под домом сорвешь виноград или абрикос.
Многие говорят, что снести дома Старого города не только ментально невозможно, но и экономически невыгодно: они стоят на нумуллитовом известняке и карстах, которые затрудняют прокладку подземных коммуникаций.