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COVID в Крыму и Севастополе – оперативные данные за сутки - РИА Новости Крым, 11.09.2022
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COVID в Крыму и Севастополе – оперативные данные за сутки
COVID в Крыму и Севастополе – оперативные данные за сутки - РИА Новости Крым, 11.09.2022
COVID в Крыму и Севастополе – оперативные данные за сутки
За прошедшие сутки в Крыму выявлено 493 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в Севастополе – 141 новый случай, сообщают власти регионов. РИА Новости Крым, 11.09.2022
2022-09-11T11:17
2022-09-11T11:43
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки в Крыму выявлено 493 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в Севастополе – 141 новый случай, сообщают власти регионов.За сутки в Крыму выздоровели 417 человек, летальных случаев не зафиксировано.В Севастополе зарегистрирован 141 новый случай заболевания COVID-19, сообщили в правительстве региона. За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 15 человек, выписаны 14 пациентов. На данный момент в больницах находятся 149 пациентов, из них 118 - с подтвержденным COVID-19. Смертей не зарегистрировано.За время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 91 951 человек, выздоровели 87 429.
https://crimea.ria.ru/20220910/v-rossii-snova-vyroslo-chislo-smertey-ot-koronavirusa-1124463744.html
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РИА Новости Крым
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии
COVID в Крыму и Севастополе – оперативные данные за сутки

В Крыму и Севастополе выявлено 634 новых случая COVID-19, смертей не зафиксировано

11:17 11.09.2022 (обновлено: 11:43 11.09.2022)
 
Коронавирус
Коронавирус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки в Крыму выявлено 493 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в Севастополе – 141 новый случай, сообщают власти регионов.
"За 10 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 493 новых случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 199 948 положительных на COVID-19. За истекшие сутки госпитализировано 46 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 61 214 человек", - сообщили в региональном Минздраве.
За сутки в Крыму выздоровели 417 человек, летальных случаев не зафиксировано.
В Севастополе зарегистрирован 141 новый случай заболевания COVID-19, сообщили в правительстве региона. За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 15 человек, выписаны 14 пациентов. На данный момент в больницах находятся 149 пациентов, из них 118 - с подтвержденным COVID-19. Смертей не зарегистрировано.
В ковидном госпитале - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
Вчера, 12:23
В России снова выросло число смертей от коронавируса
За время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 91 951 человек, выздоровели 87 429.
 
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