https://crimea.ria.ru/20220911/covid-v-krymu-i-sevastopole--operativnye-dannye-za-sutki-1124469983.html

COVID в Крыму и Севастополе – оперативные данные за сутки

COVID в Крыму и Севастополе – оперативные данные за сутки - РИА Новости Крым, 11.09.2022

COVID в Крыму и Севастополе – оперативные данные за сутки

За прошедшие сутки в Крыму выявлено 493 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в Севастополе – 141 новый случай, сообщают власти регионов. РИА Новости Крым, 11.09.2022

2022-09-11T11:17

2022-09-11T11:17

2022-09-11T11:43

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в крыму и севастополе

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки в Крыму выявлено 493 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в Севастополе – 141 новый случай, сообщают власти регионов.За сутки в Крыму выздоровели 417 человек, летальных случаев не зафиксировано.В Севастополе зарегистрирован 141 новый случай заболевания COVID-19, сообщили в правительстве региона. За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 15 человек, выписаны 14 пациентов. На данный момент в больницах находятся 149 пациентов, из них 118 - с подтвержденным COVID-19. Смертей не зарегистрировано.За время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 91 951 человек, выздоровели 87 429.

https://crimea.ria.ru/20220910/v-rossii-snova-vyroslo-chislo-smertey-ot-koronavirusa-1124463744.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии