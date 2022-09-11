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Теракт 11 сентября 2001 года в США: хроника, последствия - РИА Новости Крым, 11.09.2022
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Теракт 11 сентября 2001 года в США: хроника, последствия
Теракт 11 сентября 2001 года в США: хроника, последствия - РИА Новости Крым, 11.09.2022
Теракт 11 сентября 2001 года в США: хроника, последствия
Все самолеты, кроме последнего, достигли целей. Четвертый захваченный самолет рухнул в поле недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания.Террористический... РИА Новости Крым, 11.09.2022
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Теракт 11 сентября 2001 года в США: хроника, последствия

13:54 11.09.2022
 
© РИА Новости . Вера Голосова / Перейти в фотобанкНациональный мемориал и музей 11 сентября в Нью-Йорке. Комплекс, расположенный на месте разрушенных в 2001 году башен Всемирного торгового центра.
Национальный мемориал и музей 11 сентября в Нью-Йорке. Комплекс, расположенный на месте разрушенных в 2001 году башен Всемирного торгового центра. - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости . Вера Голосова
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11 сентября 2001 года в США боевики-смертники террористической организации "Аль-Каида"* захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на символ делового Нью-Йорка – башни Всемирного торгового центра, а два других – на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий.

Все самолеты, кроме последнего, достигли целей. Четвертый захваченный самолет рухнул в поле недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания.

Теракт 11 сентября 2001 года в США: хроника, последствия - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
Террористический акт в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Архивное видео &gt;&gt;

Жертвами терактов стали 2 977 человек, в том числе 343 пожарных и 60 полицейских. Погибли не только граждане США, но еще 92 государств. В Нью-Йорке жертвами теракта стали 2 753 человека, в Пентагоне – 184 человека, 40 человек разбились в Пенсильвании.

Погибшими при терактах также числятся 19 террористов, 15 из них были гражданами Саудовской Аравии, двое – Объединенных Арабских Эмиратов, один – Египта и один – Ливана.

Теракт 11 сентября 2001 года в США: хроника, последствия - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
Террористический акт в США 11 сентября 2001 года &gt;&gt;

Всемирный торговый центр состоял из семи зданий. Центральными элементами комплекса являлись две 110-этажные башни-близнецы – Северная и Южная. В каждом здании находились офисные помещения примерно для 35 тысяч человек и 430 компаний.

© AP Photo/Chao Soi CheongТеракт 11 сентября 2001 года в США: хроника, последствия
Теракт 11 сентября 2001 года в США: хроника, последствия
© AP Photo/Chao Soi Cheong

Боитесь ли вы терактов в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.09.2019
3 сентября 2019, 17:06
Только правда: боятся ли крымчане терактов
11 сентября 2001 года в 8.46 (здесь и далее время местное) самолет Boeing 767 авиакомпании American Airlines, следовавший из Бостона в Лос-Анджелес, врезался в Северную башню Всемирного торгового центра (ВТЦ) на острове Манхэттен в Нью-Йорке между 93 и 99 этажами. На борту самолета был 81 пассажир (в том числе пять террористов) и 11 членов экипажа.

В 9.03 самолет Boeing 767 авиакомпании United Airlines, следовавший из Бостона в Лос-Анджелес, врезался в Южную башню ВТЦ между 77 и 85 этажами. На борту самолета были 56 пассажиров (в том числе пять террористов) и девять членов экипажа.

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3 сентября 2019, 10:44
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В 9.37 самолет Boeing 757 авиакомпании American Airlines, следовавший из Вашингтона в Лос-Анджелес, врезался в здание Пентагона (штаб-квартира министерства обороны США), расположенного недалеко от Вашингтона. На борту самолета были 58 пассажиров (в том числе пять террористов) и шесть членов экипажа.

В 10.03 самолет Boeing 757 авиакомпании United Airlines, следовавший из Ньюарка (штат Нью-Джерси) в Сан-Франциско, упал на поле в юго-западной части Пенсильвании, около города Шанксвилл, в 200 километрах от Вашингтона. На борту самолета были 37 пассажиров (в том числе четыре террориста) и семь членов экипажа.

© AP Photo/ Suzanne PlunkettТеракт 11 сентября 2001 года в США: хроника, последствия
Теракт 11 сентября 2001 года в США: хроника, последствия
© AP Photo/ Suzanne Plunkett

Врезавшиеся в здания ВТЦ самолеты были с полными топливными баками. Топливо разлилось, в башнях-близнецах возник пожар. Сильно поврежденная и охваченная огнем, ослабленная Южная башня рухнула в 9.59. Северная башня упала в 10.28. Обломки башен также разрушили или повредили другие здания внутри и вокруг комплекса. В том числе и 47-этажное здание ВТЦ-7. Обломки Северной башни вызвали в ней пожар, который продолжался в течение почти семи часов. В 17.20 здание ВТЦ-7 рухнуло.

© Фото: Mate Eric J. Tilford/ U.S. NavyТеракт 11 сентября 2001 года в США: хроника, последствия
Теракт 11 сентября 2001 года в США: хроника, последствия
© Фото: Mate Eric J. Tilford/ U.S. Navy

Точная цифра ущерба, нанесенного терактами 11 сентября, неизвестна. В сентябре 2006 года президент США Джордж Буш-младший сообщил, что ущерб от терактов 11 сентября 2001 года составил для США по самой низкой оценке 500 миллиардов долларов.

На месте разрушенных башен-близнецов в Нью-Йорке 11 сентября 2011 года был открыт Национальный мемориал и музей 11 сентября. Мемориал представляет собой парк из более чем 400 деревьев (белый дуб), которые окружают два бассейна с водопадами, расположенные на месте бывших башен-близнецов.

Имена почти 3 тысяч жертв терактов (в том числе шесть человек, погибших при теракте во Всемирном торговом центре в 1993 году) высечены на бронзовых парапетах, окружающих мемориальные бассейны-близнецы. Находящийся на территории мемориала музей является основным учреждением США, занимающимся изучением последствий событий 11 сентября, их документированием.

11 сентября с 2002 года отмечается в США, как День патриота, с 2009 года, после утверждения акта 111-13 Всеобщего закона США, эта дата именуется также как общенациональный День служения и памяти (National Day of Service and Remembrance).

Для расследования терактов 27 ноября 2002 года в США была создана независимая комиссия (комиссия 9/11). В 2004 году она обнародовала итоговый доклад о расследовании обстоятельств трагедии. Одним из главных выводов 600-страничного документа стало признание того, что исполнители терактов воспользовались "глубокими административными провалами" в работе правительства и спецслужб США.

© РИА Новости . Вера Голосова / Перейти в фотобанкТеракт 11 сентября 2001 года в США: хроника, последствия
Теракт 11 сентября 2001 года в США: хроника, последствия - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости . Вера Голосова
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Последняя глава доклада была очень долго засекречена. 28 страниц были опубликованы лишь в июле 2016 года, обнародовав информацию о возможной связи между террористами и представителями властей Саудовской Аравии. При этом доказательств на страницах отчета не приводится.

Единственным осужденным по делу о терактах 11 сентября 2001 года в США является гражданин Франции марокканского происхождения Закариас Муссауи. Он был арестован в августе 2001 года после того, как окончил летную школу в Оклахоме и проходил тренировку на тренажере Boeing-747 в Миннесоте. В апреле 2005 года Муссауи был признан виновным в намерении совершить теракт, который должен был стать пятым по счету в череде трагических событий 11 сентября 2001 года. По личному указанию Усамы бен Ладена он должен был захватить самолет и пойти на таран Белого Дома в Вашингтоне – об этом террорист сам заявлял на суде.

В мае 2006 года решением федерального суда города Александрия (штат Вирджиния), где проходил процесс, Закариас Муссауи был приговорен к пожизненному тюремному заключению.

Шестеро других подозреваемых в причастности к терактам были арестованы в 2002 и 2003 годах, они провели несколько лет в тюрьмах ЦРУ, а в 2006 году были доставлены в лагерь на американской базе в Гуантанамо на Кубе.

В феврале 2008 года министерство обороны США предъявило шестерым заключенным обвинения в убийстве и совершении военных преступлений в рамках расследования терактов 11 сентября.

Обвинения были выдвинуты против Халида Шейха Мохаммеда, который в соответствии с докладом комиссии 9/11 является центральной фигурой в подготовке терактов в США 11 сентября 2001 года; уроженца Йемена Рамзи Биналшиба (другое написание Рамзи бин аз-Шиба), который обеспечивал организационную поддержку террористам и переводил им деньги; Мохаммеда аль-Кахтани, который, по версии следствия, 11 сентября 2001 года должен был стать еще одним, 20-м угонщиком четырех американских самолетов, но не смог получить американскую визу; а также Али Абдул Азиза Али, Мустафы Ахмеда Хавсави (другое написание Мустафа Ахмад Хаусауи) и Валида бин Атташ.

© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкТеракт 11 сентября 2001 года в США: хроника, последствия
Теракт 11 сентября 2001 года в США: хроника, последствия - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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В 2008 года обвинения с Мохаммеда аль-Кахтани сняли, но он продолжает оставаться в Гуантанамо.

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После того, как президент Барак Обама в январе 2009 года распорядился приостановить всю деятельность военной прокуратуры в тюрьме Гуантанамо и пообещал закрыть учреждение, военному ведомству пришлось отказаться от обвинений. Однако это обещание президента так и осталось невыполненным. Не получив поддержки в конгрессе, глава государства в начале марта 2011 года дал указание возобновить военные суды в отношении удерживаемых в тюрьме на Гуантанамо подозреваемых в терроризме.

В начале апреля 2011 года генпрокурор США Эрик Холдер подтвердил, что обвиняемый Халид Шейх Мохаммед и еще четверо обвиняемых по делу 11 сентября предстанут не перед гражданским судом США, а перед специальной военной комиссией на базе Гуантанамо.

В мае 2011 года военная прокуратура США снова предъявила обвинения в причастности к организации теракта 11 сентября 2001 года пятерым подозреваемым, в том числе Халиду Шейху Мохаммеду.

5 мая 2012 года военный трибунал предъявил им официальные обвинения в организации заговора, нападении на мирных жителей, намеренном причинении физического ущерба, убийстве, нарушении законов войны, причинении разрушений, угоне самолета и терроризме. Все пятеро обвиняемых отказались отвечать, признают ли они себя виновными.

В июле 2014 года военный трибунал на базе Гуантанамо постановил, что суд над одним из пяти обвиняемых в причастности к организации теракта – Рамзи Биналшиба – должен проводиться отдельно из-за заключения военных врачей о наличии у него "серьезного психического заболевания".

В марте 2017 года родственники жертв терактов 11 сентября 2001 года в США подали коллективный иск против Саудовской Аравии, которую они обвиняют в финансировании и иной поддержке террористической группировки "Аль-Каида"*. Иск был подан от имени 800 человек с целью получения компенсации от правительства королевства. Позднее более двух десятков страховых организаций США подали иск против двух банков Саудовской Аравии и компаний, связанных с семьей Усамы бен Ладена, а также против нескольких благотворительных организаций на общую сумму не менее 4,2 миллиарда долларов в связи с атаками 11 сентября 2001 года.

В июле 2019 года стало известно, что обвиняемый в организации теракта Халид Шейх Мохаммед заявил о готовности дать показания в суде на стороне людей и компаний, подавших иски против Саудовской Аравии, если власти США не станут требовать для него смертной казни.

В августе 2019 года газета The New York Times сообщила, что военный суд в США назначил слушания по приговору организаторам теракта 11 сентября на январь 2021 года.

© РИА Новости . Вера Голосова / Перейти в фотобанкТеракт 11 сентября 2001 года в США: хроника, последствия
Теракт 11 сентября 2001 года в США: хроника, последствия - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости . Вера Голосова
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США требуют выплатить компенсации жертвам теракта и Исламскую Республику Иран, хотя специальная комиссия по расследованию терактов не нашла прямых доказательств причастности этой страны.

Однако в 2016 году федеральный окружной судья Нью-Йорка Джордж Дениэлс постановил, что Тегеран не смог доказать свою непричастность к оказанию помощи организаторам теракта, в связи с чем власти Ирана несут долю ответственности за нанесенный в ходе него ущерб.

В мае 2018 года американский суд обязал Исламскую Республику Иран, Корпус стражей исламской революции (КСИР) и Центробанк Ирана выплатить миллиарды долларов компенсации родственникам жертв терактов 11 сентября в Нью-Йорке, так как признал их причастными к смерти 1008 человек.

Суд в Нью-Йорке счел достаточными для вынесения решения доводы о том, что Тегеран якобы предоставлял материальную помощь террористической группировке "Аль-Каида"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

 
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