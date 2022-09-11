Теракт 11 сентября 2001 года в США: хроника, последствия

После того, как президент Барак Обама в январе 2009 года распорядился приостановить всю деятельность военной прокуратуры в тюрьме Гуантанамо и пообещал закрыть учреждение, военному ведомству пришлось отказаться от обвинений. Однако это обещание президента так и осталось невыполненным. Не получив поддержки в конгрессе, глава государства в начале марта 2011 года дал указание возобновить военные суды в отношении удерживаемых в тюрьме на Гуантанамо подозреваемых в терроризме.

В начале апреля 2011 года генпрокурор США Эрик Холдер подтвердил, что обвиняемый Халид Шейх Мохаммед и еще четверо обвиняемых по делу 11 сентября предстанут не перед гражданским судом США, а перед специальной военной комиссией на базе Гуантанамо.

В мае 2011 года военная прокуратура США снова предъявила обвинения в причастности к организации теракта 11 сентября 2001 года пятерым подозреваемым, в том числе Халиду Шейху Мохаммеду.

5 мая 2012 года военный трибунал предъявил им официальные обвинения в организации заговора, нападении на мирных жителей, намеренном причинении физического ущерба, убийстве, нарушении законов войны, причинении разрушений, угоне самолета и терроризме. Все пятеро обвиняемых отказались отвечать, признают ли они себя виновными.

В июле 2014 года военный трибунал на базе Гуантанамо постановил, что суд над одним из пяти обвиняемых в причастности к организации теракта – Рамзи Биналшиба – должен проводиться отдельно из-за заключения военных врачей о наличии у него "серьезного психического заболевания".

В марте 2017 года родственники жертв терактов 11 сентября 2001 года в США подали коллективный иск против Саудовской Аравии, которую они обвиняют в финансировании и иной поддержке террористической группировки "Аль-Каида"*. Иск был подан от имени 800 человек с целью получения компенсации от правительства королевства. Позднее более двух десятков страховых организаций США подали иск против двух банков Саудовской Аравии и компаний, связанных с семьей Усамы бен Ладена, а также против нескольких благотворительных организаций на общую сумму не менее 4,2 миллиарда долларов в связи с атаками 11 сентября 2001 года.

В июле 2019 года стало известно, что обвиняемый в организации теракта Халид Шейх Мохаммед заявил о готовности дать показания в суде на стороне людей и компаний, подавших иски против Саудовской Аравии, если власти США не станут требовать для него смертной казни.

В августе 2019 года газета The New York Times сообщила, что военный суд в США назначил слушания по приговору организаторам теракта 11 сентября на январь 2021 года.