https://crimea.ria.ru/20220910/minfin-ssha-zapretit-morskie-perevozki-rossiyskoy-nefti-1124462944.html
Минфин США запретит морские перевозки российской нефти
Минфин США запретит морские перевозки российской нефти - РИА Новости Крым, 10.09.2022
Минфин США запретит морские перевозки российской нефти
США и их союзники из числа стран "Большой семерки" запретят морские перевозки российской нефти за исключением поставок, укладывающихся в ценовой "потолок",... РИА Новости Крым, 10.09.2022
2022-09-10T10:34
2022-09-10T10:34
2022-09-10T10:34
сша
санкции против россии
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен — РИА Новости Крым. США и их союзники из числа стран "Большой семерки" запретят морские перевозки российской нефти за исключением поставок, укладывающихся в ценовой "потолок", пишет РИА Новости со ссылкой на Минфин США.В соответствии с сообщением, запрет на перевозку нефти вступает в силу с 5 декабря, на нефтепродукты – с 5 февраля.Сообщается также, что ценовой "потолок" будет устанавливаться всеми странами, поддерживающими применение нового механизма, также эти страны будут участниками консультаций по установлению предельных цен.При несоблюдении ограничений к физическим лицам и компаниям, которые будут закупать российскую нефть дороже готовящегося предложения, будут применять санкции.Ранее Главы Минфинов G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России, с таким предложением выступили США. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия прекратит поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые введут "ценовой потолок" на них.После начала спецоперации России на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. В европейских странах заявили, что всерьез намерены отказаться от российских нефти и газа. Последовательно были приняты пять пакетов санкций, шестой же долгое время блокировали некоторые государства, в частности Венгрия.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а санкционные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Он подчеркнул, что основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. И добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://crimea.ria.ru/20220908/kak-popytki-ogranichit-eksport-otrazilis-na-neftegazovykh-dokhodakh-rossii-1124440299.html
https://crimea.ria.ru/20220909/ekonomist-zapad-pozhertvuet-chem-ugodno-radi-dominiruyuschey-pozitsii-v-mire-1124446947.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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сша, санкции против россии, в мире
Минфин США запретит морские перевозки российской нефти
Минфин США с 5 декабря запретит морские перевозки российской нефти
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен — РИА Новости Крым. США и их союзники из числа стран "Большой семерки" запретят морские перевозки российской нефти за исключением поставок, укладывающихся в ценовой "потолок", пишет РИА Новости со ссылкой на Минфин США.
В соответствии с сообщением, запрет на перевозку нефти вступает в силу с 5 декабря, на нефтепродукты – с 5 февраля.
Сообщается также, что ценовой "потолок" будет устанавливаться всеми странами, поддерживающими применение нового механизма, также эти страны будут участниками консультаций по установлению предельных цен.
При несоблюдении ограничений к физическим лицам и компаниям, которые будут закупать российскую нефть дороже готовящегося предложения, будут применять санкции.
Ранее Главы Минфинов G7 согласились ввести потолок цены на нефть
из России, с таким предложением выступили США. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия прекратит поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые введут "ценовой потолок" на них.
После начала спецоперации России на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. В европейских странах заявили, что всерьез намерены отказаться от российских нефти и газа. Последовательно были приняты пять пакетов санкций, шестой же долгое время блокировали некоторые государства, в частности Венгрия.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а санкционные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Он подчеркнул, что основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. И добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.