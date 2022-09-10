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Минфин США запретит морские перевозки российской нефти - РИА Новости Крым, 10.09.2022
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Минфин США запретит морские перевозки российской нефти
Минфин США запретит морские перевозки российской нефти - РИА Новости Крым, 10.09.2022
Минфин США запретит морские перевозки российской нефти
США и их союзники из числа стран "Большой семерки" запретят морские перевозки российской нефти за исключением поставок, укладывающихся в ценовой "потолок",... РИА Новости Крым, 10.09.2022
2022-09-10T10:34
2022-09-10T10:34
сша
санкции против россии
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен — РИА Новости Крым. США и их союзники из числа стран "Большой семерки" запретят морские перевозки российской нефти за исключением поставок, укладывающихся в ценовой "потолок", пишет РИА Новости со ссылкой на Минфин США.В соответствии с сообщением, запрет на перевозку нефти вступает в силу с 5 декабря, на нефтепродукты – с 5 февраля.Сообщается также, что ценовой "потолок" будет устанавливаться всеми странами, поддерживающими применение нового механизма, также эти страны будут участниками консультаций по установлению предельных цен.При несоблюдении ограничений к физическим лицам и компаниям, которые будут закупать российскую нефть дороже готовящегося предложения, будут применять санкции.Ранее Главы Минфинов G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России, с таким предложением выступили США. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия прекратит поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые введут "ценовой потолок" на них.После начала спецоперации России на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. В европейских странах заявили, что всерьез намерены отказаться от российских нефти и газа. Последовательно были приняты пять пакетов санкций, шестой же долгое время блокировали некоторые государства, в частности Венгрия.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а санкционные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Он подчеркнул, что основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. И добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://crimea.ria.ru/20220908/kak-popytki-ogranichit-eksport-otrazilis-na-neftegazovykh-dokhodakh-rossii-1124440299.html
https://crimea.ria.ru/20220909/ekonomist-zapad-pozhertvuet-chem-ugodno-radi-dominiruyuschey-pozitsii-v-mire-1124446947.html
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сша, санкции против россии, в мире
Минфин США запретит морские перевозки российской нефти

Минфин США с 5 декабря запретит морские перевозки российской нефти

10:34 10.09.2022
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТанкер у нефтяного терминала в Новороссийске
Танкер у нефтяного терминала в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен — РИА Новости Крым. США и их союзники из числа стран "Большой семерки" запретят морские перевозки российской нефти за исключением поставок, укладывающихся в ценовой "потолок", пишет РИА Новости со ссылкой на Минфин США.
В соответствии с сообщением, запрет на перевозку нефти вступает в силу с 5 декабря, на нефтепродукты – с 5 февраля.
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 13:10
Как попытки ограничить экспорт отразились на нефтегазовых доходах России
Сообщается также, что ценовой "потолок" будет устанавливаться всеми странами, поддерживающими применение нового механизма, также эти страны будут участниками консультаций по установлению предельных цен.
При несоблюдении ограничений к физическим лицам и компаниям, которые будут закупать российскую нефть дороже готовящегося предложения, будут применять санкции.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
Вчера, 07:59Радио "Спутник в Крыму"
Экономист: Запад пожертвует чем угодно ради доминирующей позиции в мире
Ранее Главы Минфинов G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России, с таким предложением выступили США. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия прекратит поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые введут "ценовой потолок" на них.
После начала спецоперации России на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. В европейских странах заявили, что всерьез намерены отказаться от российских нефти и газа. Последовательно были приняты пять пакетов санкций, шестой же долгое время блокировали некоторые государства, в частности Венгрия.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а санкционные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Он подчеркнул, что основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. И добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
Вчера, 09:18
Эпоха паразитизма закончилась - Володин о станах G7
 
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