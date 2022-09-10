https://crimea.ria.ru/20220910/minfin-ssha-zapretit-morskie-perevozki-rossiyskoy-nefti-1124462944.html

Минфин США запретит морские перевозки российской нефти

Минфин США запретит морские перевозки российской нефти - РИА Новости Крым, 10.09.2022

Минфин США запретит морские перевозки российской нефти

США и их союзники из числа стран "Большой семерки" запретят морские перевозки российской нефти за исключением поставок, укладывающихся в ценовой "потолок",... РИА Новости Крым, 10.09.2022

2022-09-10T10:34

2022-09-10T10:34

2022-09-10T10:34

сша

санкции против россии

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен — РИА Новости Крым. США и их союзники из числа стран "Большой семерки" запретят морские перевозки российской нефти за исключением поставок, укладывающихся в ценовой "потолок", пишет РИА Новости со ссылкой на Минфин США.В соответствии с сообщением, запрет на перевозку нефти вступает в силу с 5 декабря, на нефтепродукты – с 5 февраля.Сообщается также, что ценовой "потолок" будет устанавливаться всеми странами, поддерживающими применение нового механизма, также эти страны будут участниками консультаций по установлению предельных цен.При несоблюдении ограничений к физическим лицам и компаниям, которые будут закупать российскую нефть дороже готовящегося предложения, будут применять санкции.Ранее Главы Минфинов G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России, с таким предложением выступили США. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия прекратит поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые введут "ценовой потолок" на них.После начала спецоперации России на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. В европейских странах заявили, что всерьез намерены отказаться от российских нефти и газа. Последовательно были приняты пять пакетов санкций, шестой же долгое время блокировали некоторые государства, в частности Венгрия.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а санкционные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Он подчеркнул, что основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. И добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

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https://crimea.ria.ru/20220909/ekonomist-zapad-pozhertvuet-chem-ugodno-radi-dominiruyuschey-pozitsii-v-mire-1124446947.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, санкции против россии, в мире