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ВСУ потеряли более 270 военных на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости Крым, 09.09.2022
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ВСУ потеряли более 270 военных на Николаево-Криворожском направлении
ВСУ потеряли более 270 военных на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости Крым, 09.09.2022
ВСУ потеряли более 270 военных на Николаево-Криворожском направлении
Украинская армия за сутки потеряла более 270 человек при неудачных попытках атаковать на Николаево-Криворожском направлении, заявил официальный представитель... РИА Новости Крым, 09.09.2022
2022-09-09T15:31
2022-09-09T15:31
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
игорь конашенков
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Украинская армия за сутки потеряла более 270 человек при неудачных попытках атаковать на Николаево-Криворожском направлении, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Российские войска нанесли поражение живой силе и военной технике 46-й аэромобильной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 61-й пехотной егерьской бригады в районах населенных пунктов Безыменное, Новогригорьевка Николаевской области и Сухой Ставок Херсонской области, уточнил представитель ведомства.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, игорь конашенков, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ потеряли более 270 военных на Николаево-Криворожском направлении

МО РФ: потери ВСУ на Николаево-Криворожском направлении составили более 270 человек

15:31 09.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Украинская армия за сутки потеряла более 270 человек при неудачных попытках атаковать на Николаево-Криворожском направлении, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Вооруженные силы Украины на Николаево-Криворожском направлении предприняли несколько неудачных попыток атак, понесли потери и отступили. Всего за сутки на данном направлении противник потерял три танка, четыре боевых машины пехоты и семь других бронированных машин, два пикапа с крупнокалиберными пулеметами и более 270 военнослужащих", - сказал Конашенков на брифинге в пятницу.
Российские войска нанесли поражение живой силе и военной технике 46-й аэромобильной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 61-й пехотной егерьской бригады в районах населенных пунктов Безыменное, Новогригорьевка Николаевской области и Сухой Ставок Херсонской области, уточнил представитель ведомства.
Министерство обороны РФСпециальная военная операция РФ на УкраинеИгорь КонашенковВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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