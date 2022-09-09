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ВСУ потеряли более 270 военных на Николаево-Криворожском направлении
ВСУ потеряли более 270 военных на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости Крым, 09.09.2022
ВСУ потеряли более 270 военных на Николаево-Криворожском направлении
Украинская армия за сутки потеряла более 270 человек при неудачных попытках атаковать на Николаево-Криворожском направлении, заявил официальный представитель... РИА Новости Крым, 09.09.2022
2022-09-09T15:31
2022-09-09T15:31
2022-09-09T15:31
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
игорь конашенков
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Украинская армия за сутки потеряла более 270 человек при неудачных попытках атаковать на Николаево-Криворожском направлении, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Российские войска нанесли поражение живой силе и военной технике 46-й аэромобильной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 61-й пехотной егерьской бригады в районах населенных пунктов Безыменное, Новогригорьевка Николаевской области и Сухой Ставок Херсонской области, уточнил представитель ведомства.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, игорь конашенков, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ потеряли более 270 военных на Николаево-Криворожском направлении
МО РФ: потери ВСУ на Николаево-Криворожском направлении составили более 270 человек