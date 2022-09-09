ВСУ потеряли более 270 военных на Николаево-Криворожском направлении

"Вооруженные силы Украины на Николаево-Криворожском направлении предприняли несколько неудачных попыток атак, понесли потери и отступили. Всего за сутки на данном направлении противник потерял три танка, четыре боевых машины пехоты и семь других бронированных машин, два пикапа с крупнокалиберными пулеметами и более 270 военнослужащих", - сказал Конашенков на брифинге в пятницу.