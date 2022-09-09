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Врач скорой помощи оценила грамотные действия крымских водителей при ДТП - РИА Новости Крым, 09.09.2022
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Врач скорой помощи оценила грамотные действия крымских водителей при ДТП
Врач скорой помощи оценила грамотные действия крымских водителей при ДТП - РИА Новости Крым, 09.09.2022
Врач скорой помощи оценила грамотные действия крымских водителей при ДТП
Крымские автолюбители не бросают на дороге водителей и пострадавших в ДТП. О водительской солидарности на дорогах полуострова рассказала на пресс-конференции в... РИА Новости Крым, 09.09.2022
2022-09-09T18:31
2022-09-09T18:31
общество
крым
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен — РИА Новости Крым. Крымские автолюбители не бросают на дороге водителей и пострадавших в ДТП. О водительской солидарности на дорогах полуострова рассказала на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым заместитель директора по медицинской части – руководитель службы скорой медицинской помощи Крымского республиканского центра медицины катастроф Галина Буглак. Спасти жизнь: эксперт назвал главные ошибки при оказании первой помощи &gt;&gt;"По опыту могу сказать, что до приезда "скорой" в случае ДТП наши крымские водители действуют мужественно. Вообще, мало кто проезжает мимо в случае аварии на дороге. Большинство знает, что жгут при травме конечностей и значительной кровопотере надо накладывать только выше раны. Прибывая на место ДТП, часто видишь, что если не нашлось жгута, то снимают ремень и пользуются им, что уже очень классная помощь врачам", – рассказала Буглак. По словам медика, оказывающие помощь водители также накладывают шины и временные лангетки из подручных средств, что также "очень грамотное решение в полевых условиях". И главное, за что специалист оценила местных автолюбителей, - они не наносят вред лишними действиями. Не перемещают без надобности пострадавших и остаются с ними до приезда "скорой".
https://crimea.ria.ru/20220909/uspet-do-priezda-skoroy-sovety-krymskikh-vrachey-meditsiny-katastrof-1124456744.html
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РИА Новости Крым
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общество, крым, здоровье
Врач скорой помощи оценила грамотные действия крымских водителей при ДТП

При ДТП крымские водители не игнорируют пострадавших – замглавы центра медицины катастроф

18:31 09.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорожная ситуация
Дорожная ситуация - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен — РИА Новости Крым. Крымские автолюбители не бросают на дороге водителей и пострадавших в ДТП. О водительской солидарности на дорогах полуострова рассказала на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым заместитель директора по медицинской части – руководитель службы скорой медицинской помощи Крымского республиканского центра медицины катастроф Галина Буглак.
Спасти жизнь: эксперт назвал главные ошибки при оказании первой помощи >>
"По опыту могу сказать, что до приезда "скорой" в случае ДТП наши крымские водители действуют мужественно. Вообще, мало кто проезжает мимо в случае аварии на дороге. Большинство знает, что жгут при травме конечностей и значительной кровопотере надо накладывать только выше раны. Прибывая на место ДТП, часто видишь, что если не нашлось жгута, то снимают ремень и пользуются им, что уже очень классная помощь врачам", – рассказала Буглак.
По словам медика, оказывающие помощь водители также накладывают шины и временные лангетки из подручных средств, что также "очень грамотное решение в полевых условиях".
И главное, за что специалист оценила местных автолюбителей, - они не наносят вред лишними действиями. Не перемещают без надобности пострадавших и остаются с ними до приезда "скорой".
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
15:46
Успеть до приезда "скорой": советы крымских врачей медицины катастроф
 
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