https://crimea.ria.ru/20220909/vrach-skoroy-pomoschi-otsenila-gramotnye-deystviya-krymskikh-voditeley-pri-dtp-1124457655.html

Врач скорой помощи оценила грамотные действия крымских водителей при ДТП

Врач скорой помощи оценила грамотные действия крымских водителей при ДТП - РИА Новости Крым, 09.09.2022

Врач скорой помощи оценила грамотные действия крымских водителей при ДТП

Крымские автолюбители не бросают на дороге водителей и пострадавших в ДТП. О водительской солидарности на дорогах полуострова рассказала на пресс-конференции в... РИА Новости Крым, 09.09.2022

2022-09-09T18:31

2022-09-09T18:31

2022-09-09T18:31

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крым

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен — РИА Новости Крым. Крымские автолюбители не бросают на дороге водителей и пострадавших в ДТП. О водительской солидарности на дорогах полуострова рассказала на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым заместитель директора по медицинской части – руководитель службы скорой медицинской помощи Крымского республиканского центра медицины катастроф Галина Буглак. Спасти жизнь: эксперт назвал главные ошибки при оказании первой помощи >>"По опыту могу сказать, что до приезда "скорой" в случае ДТП наши крымские водители действуют мужественно. Вообще, мало кто проезжает мимо в случае аварии на дороге. Большинство знает, что жгут при травме конечностей и значительной кровопотере надо накладывать только выше раны. Прибывая на место ДТП, часто видишь, что если не нашлось жгута, то снимают ремень и пользуются им, что уже очень классная помощь врачам", – рассказала Буглак. По словам медика, оказывающие помощь водители также накладывают шины и временные лангетки из подручных средств, что также "очень грамотное решение в полевых условиях". И главное, за что специалист оценила местных автолюбителей, - они не наносят вред лишними действиями. Не перемещают без надобности пострадавших и остаются с ними до приезда "скорой".

https://crimea.ria.ru/20220909/uspet-do-priezda-skoroy-sovety-krymskikh-vrachey-meditsiny-katastrof-1124456744.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, крым, здоровье