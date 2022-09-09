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Прогноз погоды для Крыма на пятницу - РИА Новости Крым, 09.09.2022
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Прогноз погоды для Крыма на пятницу
Прогноз погоды для Крыма на пятницу - РИА Новости Крым, 09.09.2022
Прогноз погоды для Крыма на пятницу
В пятницу и в выходные дни благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления на полуострове дождей не будет. Об этом сообщает региональный... РИА Новости Крым, 09.09.2022
2022-09-09T00:01
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погода
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В пятницу и в выходные дни благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления на полуострове дождей не будет. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +23...25.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…14, днем +24…26.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке переменная облачность, без осадков , ночью +14...16, днем +23...25.Температура воды у берегов Ялты +25, в Алуште и Севастополе +24, в Феодосии +23, в Евпатории , в Азовском море +21, в Керченском проливе 20, в Черноморском +19.
https://crimea.ria.ru/20220907/v-krymu-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-srazu-na-pyat-dney-1124426457.html
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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погода, погода в крыму, крым
Прогноз погоды для Крыма на пятницу

Прогноз погоды в Крыму на пятницу, 9 сентября

00:01 09.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГурзуф, набережная
Гурзуф, набережная - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В пятницу и в выходные дни благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления на полуострове дождей не будет. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"Температура воздуха ночью +6…11, на побережье до +16, днем +21…26, в горах +13…18. Ветер юго-западный 8-13 м/с", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +23...25.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…14, днем +24…26.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке переменная облачность, без осадков , ночью +14...16, днем +23...25.
Температура воды у берегов Ялты +25, в Алуште и Севастополе +24, в Феодосии +23, в Евпатории , в Азовском море +21, в Керченском проливе 20, в Черноморском +19.
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7 сентября, 10:08
В Крыму объявлено штормовое предупреждение сразу на пять дней
 
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