https://crimea.ria.ru/20220909/prognoz-pogody-dlya-kryma-na-pyatnitsu-1124443807.html

Прогноз погоды для Крыма на пятницу

Прогноз погоды для Крыма на пятницу - РИА Новости Крым, 09.09.2022

Прогноз погоды для Крыма на пятницу

В пятницу и в выходные дни благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления на полуострове дождей не будет. Об этом сообщает региональный... РИА Новости Крым, 09.09.2022

2022-09-09T00:01

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погода

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В пятницу и в выходные дни благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления на полуострове дождей не будет. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +23...25.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…14, днем +24…26.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке переменная облачность, без осадков , ночью +14...16, днем +23...25.Температура воды у берегов Ялты +25, в Алуште и Севастополе +24, в Феодосии +23, в Евпатории , в Азовском море +21, в Керченском проливе 20, в Черноморском +19.

https://crimea.ria.ru/20220907/v-krymu-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-srazu-na-pyat-dney-1124426457.html

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2022

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