https://crimea.ria.ru/20220909/glavnye-sobytiya-i-zayavlenie-dnya-9-sentyabrya-1124461630.html

Главные события и заявление дня: 9 сентября

Главные события и заявление дня: 9 сентября - РИА Новости Крым, 09.09.2022

Главные события и заявление дня: 9 сентября

ЕС введет визовые ограничения для россиян. Украина может исчезнуть как независимое государство. Чего ждать от итогов встречи в "Рамштайне". Украинский десант... РИА Новости Крым, 09.09.2022

2022-09-09T22:01

2022-09-09T22:01

2022-09-09T22:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. ЕС введет визовые ограничения для россиян. Украина может исчезнуть как независимое государство. Чего ждать от итогов встречи в "Рамштайне". Украинский десант снова потерпел неудачу под Энергодаром. Крымчанина задержали за призывы расправляться с российскими военными. Часть участников наступления ВСУ на Херсонскую область попали в плен.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ЕС введет визовые ограничения для россиянПоездки в страны Евросоюза из России по туристическим визам будут доступны только журналистами и гражданам, выезжающим по семейным и гуманитарным обстоятельствам. Об этом заявил еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон.По его словам, "россияне не могут быть туристами на территории Евросоюза, поскольку это привилегия". Эту "привилегию" Евросоюз больше не хочет давать россиянам, сказал Йоханссон.Украина может исчезнуть как независимое государствоОстановка боевых действий на Украине будет означать прекращение существования страны как независимого государства. Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг.В этой связи он пообещал продолжить поддержку Украины, несмотря на энергетический кризис и рост цен.Чего ждать от итогов встречи в "Рамштайне"Итоги встречи военных на авиабазе "Рамштайн" в рамках помощи Украине наглядно демонстрируют, что Запад не намерен отступать от своей цели истощить Россию руками Украины. Такое мнение высказал доктор политических наук, завкафедрой политических наук Севастопольского госуниверситета Александр Ирхин.Он отметил, что Запад снабжает Украину все более технологичным вооружением, и эти поставки вряд ли будут приостановлены в обозримой перспективе.По мнению политолога, российской стороне необходимо грамотно проанализировать ситуацию, осознавая "долговременность конфликта",Украинский десант снова потерпел неудачу под ЭнергодаромУкраинские боевики предприняли новые попытки десантироваться в районе Энергодара, но операция вновь потерпела неудачу. Об этом РИА Новости Крым сообщил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, националисты ищут место, где закрепиться на берегу Днепра, чтобы создать там плацдарм для наступления. В этот раз десант попытался высадиться в районе города Каменка-Днепровская. Атаки боевиков успешно отражены.Крымчанина задержали за призывы расправляться с российскими военнымиСотрудники ФСБ задержали симферопольца за распространение в сети угроз расправы над военнослужащими ВС РФ. Мужчина размещал в групповом чате мессенджера Telegram комментарии, содержащие угрозы расправы над военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации, участвующими в специальной военной операции. В отношении него возбуждено уголовное, ему грозит до 5 лет лишения свободы.Часть участников наступления ВСУ на Херсонскую область попали в пленРоссийские военные взяли в плен бойцов ВСУ, которые принимали участие в контрнаступлении на Херсонскую область. Попытки контрнаступления на освобожденный регион украинские войска начали в конце августа. По заявлению Минобороны России, все эти атаки отбивались российскими военными, в то время как ВСУ несли большие потери в живой силе и технике.По словам замглавы ВГА Кирилла Стремоусова, "это несчастные люди, которых киевский режим загнал в окопы, а затем бросил в самоубийственную атаку".Распиаренное киевскими и западными СМИ наступление на Херсонскую область по факту оказалось для ВСУ утопией и самоубийством, добавил он.

https://crimea.ria.ru/20220909/putin-rf-gotova-besplatno-peredat-kaliynye-udobreniya-bednym-stranam-1124459951.html

https://crimea.ria.ru/20220909/putin-tolko-3-zerna-s-ukrainy-poshlo-v-bedneyshie-strany-1124458457.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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