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Украина может исчезнуть как независимое государство - Столтенберг - РИА Новости Крым, 09.09.2022
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Украина может исчезнуть как независимое государство - Столтенберг
Украина может исчезнуть как независимое государство - Столтенберг - РИА Новости Крым, 09.09.2022
Украина может исчезнуть как независимое государство - Столтенберг
Остановка боевых действий на Украине будет означать прекращение существования страны как независимого государства, об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг,... РИА Новости Крым, 09.09.2022
2022-09-09T16:17
2022-09-09T16:17
йенс столтенберг
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Остановка боевых действий на Украине будет означать прекращение существования страны как независимого государства, об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет РИА Новости.В этой связи он пообещал продолжить поддержку Украины, несмотря на кризис"В предстоящие месяцы наше единство и солидарность будут проверены под давлением поставок энергоресурсов и роста цен. Но цена, которую платим мы, исчисляется в деньгах, а цена, которую платят украинцы, - в жизнях", - заявил генсек ООН.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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йенс столтенберг, нато

Украина может исчезнуть как независимое государство - Столтенберг

16:17 09.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Остановка боевых действий на Украине будет означать прекращение существования страны как независимого государства, об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет РИА Новости.
"Если Россия прекратит боевые действия, то наступит мир, если Украина прекратит, то она перестанет существовать как независимое государство", - сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе.
В этой связи он пообещал продолжить поддержку Украины, несмотря на кризис
"В предстоящие месяцы наше единство и солидарность будут проверены под давлением поставок энергоресурсов и роста цен. Но цена, которую платим мы, исчисляется в деньгах, а цена, которую платят украинцы, - в жизнях", - заявил генсек ООН.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
Йенс СтолтенбергНАТО
 
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