https://crimea.ria.ru/20220909/chast-uchastnikov-nastupleniya-vsu-na-khersonskuyu-oblast-popali-v-plen-1124450644.html

Часть участников наступления ВСУ на Херсонскую область попали в плен

Часть участников наступления ВСУ на Херсонскую область попали в плен - РИА Новости Крым, 09.09.2022

Часть участников наступления ВСУ на Херсонскую область попали в плен

ВС РФ взяли в плен украинских военных, которые принимали участие в контрнаступлении на Херсонскую область. Об этом со ссылкой на заместителя главы... РИА Новости Крым, 09.09.2022

2022-09-09T09:29

2022-09-09T09:29

2022-09-09T09:29

специальная военная операция рф на украине

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. ВС РФ взяли в плен украинских военных, которые принимали участие в контрнаступлении на Херсонскую область. Об этом со ссылкой на заместителя главы военно-гражданской администрации области Кирилла Стремоусова сообщает РИА Новости.Попытки контрнаступления на освобожденный регион украинские войска начали в конце августа. По заявлению Минобороны России, все эти атаки отбивались российскими военными, в то время как ВСУ несли большие потери в живой силе и технике.Он заявил, что украинская армия с 29 августа потеряла более трех тысяч человек. Распиаренное киевскими и западными СМИ наступление на Херсонскую область по факту оказалось для ВСУ утопией и самоубийством, заключил Стремоусов.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220908/vsu-poteryali-190-voennykh-za-sutki-na-nikolaevo-krivorozhskom-napravlenii-1124441794.html

https://crimea.ria.ru/20220908/v-kharkovskuyu-oblast-vvodyat-rezervnye-voyska-vs-rf-1124448581.html

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, херсонская область, всу (вооруженные силы украины)