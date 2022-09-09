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Часть участников наступления ВСУ на Херсонскую область попали в плен - РИА Новости Крым, 09.09.2022
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Часть участников наступления ВСУ на Херсонскую область попали в плен
Часть участников наступления ВСУ на Херсонскую область попали в плен - РИА Новости Крым, 09.09.2022
Часть участников наступления ВСУ на Херсонскую область попали в плен
ВС РФ взяли в плен украинских военных, которые принимали участие в контрнаступлении на Херсонскую область. Об этом со ссылкой на заместителя главы... РИА Новости Крым, 09.09.2022
2022-09-09T09:29
2022-09-09T09:29
специальная военная операция рф на украине
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. ВС РФ взяли в плен украинских военных, которые принимали участие в контрнаступлении на Херсонскую область. Об этом со ссылкой на заместителя главы военно-гражданской администрации области Кирилла Стремоусова сообщает РИА Новости.Попытки контрнаступления на освобожденный регион украинские войска начали в конце августа. По заявлению Минобороны России, все эти атаки отбивались российскими военными, в то время как ВСУ несли большие потери в живой силе и технике.Он заявил, что украинская армия с 29 августа потеряла более трех тысяч человек. Распиаренное киевскими и западными СМИ наступление на Херсонскую область по факту оказалось для ВСУ утопией и самоубийством, заключил Стремоусов.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220908/vsu-poteryali-190-voennykh-za-sutki-na-nikolaevo-krivorozhskom-napravlenii-1124441794.html
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специальная военная операция рф на украине, херсонская область, всу (вооруженные силы украины)
Часть участников наступления ВСУ на Херсонскую область попали в плен

Стремоусов заявил о взятии в плен части участников наступления ВСУ на Херсон

09:29 09.09.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБоеприпасы военнослужащего российского подразделения специального назначения
Боеприпасы военнослужащего российского подразделения специального назначения - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. ВС РФ взяли в плен украинских военных, которые принимали участие в контрнаступлении на Херсонскую область. Об этом со ссылкой на заместителя главы военно-гражданской администрации области Кирилла Стремоусова сообщает РИА Новости.
Попытки контрнаступления на освобожденный регион украинские войска начали в конце августа. По заявлению Минобороны России, все эти атаки отбивались российскими военными, в то время как ВСУ несли большие потери в живой силе и технике.
"Пленные есть. Я их сам лично видел. Это несчастные люди, которых киевский режим загнал в окопы, а затем бросил в самоубийственную атаку", — сказал Стремоусов.
Он заявил, что украинская армия с 29 августа потеряла более трех тысяч человек. Распиаренное киевскими и западными СМИ наступление на Херсонскую область по факту оказалось для ВСУ утопией и самоубийством, заключил Стремоусов.
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Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
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