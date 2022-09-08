Рейтинг@Mail.ru
ВС РФ уничтожили пункты дислокации ВСУ в районах Славянска и Краматорска - РИА Новости Крым, 08.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220908/vs-rf-unichtozhili-punkty-dislokatsii-vsu-v-rayonakh-slavyanska-i-kramatorska-1124441924.html
ВС РФ уничтожили пункты дислокации ВСУ в районах Славянска и Краматорска
ВС РФ уничтожили пункты дислокации ВСУ в районах Славянска и Краматорска - РИА Новости Крым, 08.09.2022
ВС РФ уничтожили пункты дислокации ВСУ в районах Славянска и Краматорска
Воздушно-космические силы РФ нанесли удары по пунктам дислокации ВСУ в районах Славянска и Краматорска Донецкой Народной Республики, уничтожено до 120 военных,... РИА Новости Крым, 08.09.2022
2022-09-08T14:25
2022-09-08T14:25
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
игорь конашенков
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1e/1123380686_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0069ef143ea7117ed2c5bfa9be7490f2.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы РФ нанесли удары по пунктам дислокации ВСУ в районах Славянска и Краматорска Донецкой Народной Республики, уничтожено до 120 военных, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Всего за сутки поражены пять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Соледар и Артемовск ДНР, а также 51 артиллерийское подразделение, живая сила и военная техника ВСУ в 167 районах.ВС России отбили попытку ВСУ взять Балаклею в кольцо &gt;&gt;Уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Запорожской, Харьковской областях и ДНР.Кроме того, в районе населенного пункта Белая Криница Николаевской области уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", а в районе Маломихайловки Днепропетровской области - радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей.
https://crimea.ria.ru/20220906/ofitser-vsu-priznal-slabuyu-podgotovku-ukrainskoy-armii-1124414714.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1e/1123380686_403:0:1843:1080_1920x0_80_0_0_9a447b4d41f2115ce258b384e113655a.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, игорь конашенков, украина
ВС РФ уничтожили пункты дислокации ВСУ в районах Славянска и Краматорска

МО: ВКС России уничтожили до 120 украинских военных в районах Славянска и Краматорска

14:25 08.09.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа летчиков армейской авиации в зоне специальной военной операции
Боевая работа летчиков армейской авиации в зоне специальной военной операции
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы РФ нанесли удары по пунктам дислокации ВСУ в районах Славянска и Краматорска Донецкой Народной Республики, уничтожено до 120 военных, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Высокоточными ударами ВКС России нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Славянска и 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 120 украинских военнослужащих, 15 единиц бронированной и автомобильной техники", – сказал он на брифинге в четверг.
Всего за сутки поражены пять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Соледар и Артемовск ДНР, а также 51 артиллерийское подразделение, живая сила и военная техника ВСУ в 167 районах.
ВС России отбили попытку ВСУ взять Балаклею в кольцо >>
Уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Запорожской, Харьковской областях и ДНР.
Кроме того, в районе населенного пункта Белая Криница Николаевской области уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", а в районе Маломихайловки Днепропетровской области - радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей.
Солдат ВСУ
6 сентября, 11:16
Офицер ВСУ признал слабую подготовку украинской армии
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФИгорь КонашенковУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:58Над Белгородом сбиты ракеты – есть повреждения
14:53ПВО перехватили 16 снарядов HIMARS в Харьковской и Херсонской областях
14:41Задержан наводчик удара дрона по зданию администрации Энергодара
14:25ВС РФ уничтожили пункты дислокации ВСУ в районах Славянска и Краматорска
14:19ВСУ потеряли 190 военных за сутки на Николаево-Криворожском направлении
14:16Работающие под обстрелами ВСУ аграрии Запорожья ставят урожайные рекорды
13:57Дрон-камикадзе атаковал администрацию Энергодара
13:49Второй случай оспы обезьян выявлен в России
13:36Эстония, Латвия, Литва и Польша закрывают въезд для россиян с 19 сентября
13:10Как попытки ограничить экспорт отразились на нефтегазовых доходах России
12:49"Организация украинских националистов"* признана экстремистской в России
12:43ВС России отбили попытку ВСУ взять Балаклею в кольцо
12:33Глава Крыма высказался о референдумах в ЛДНР и освобожденных регионах
12:16Севастопольский пляж на мысе Айя защитят от размыва
11:56Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине
11:44В Херсонской и Запорожской областях нашли 25 схронов с оружием
11:31Экипаж патрульного катера спас в Крыму терпящих бедствие рыбаков
11:06Где в Крыму в четверг не будет воды
10:57В Купянске объявлена эвакуация населения из-за обстрелов ВСУ – власти
10:42Снова рост: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
Лента новостейМолния