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ВС РФ уничтожили пункты дислокации ВСУ в районах Славянска и Краматорска
ВС РФ уничтожили пункты дислокации ВСУ в районах Славянска и Краматорска - РИА Новости Крым, 08.09.2022
ВС РФ уничтожили пункты дислокации ВСУ в районах Славянска и Краматорска
Воздушно-космические силы РФ нанесли удары по пунктам дислокации ВСУ в районах Славянска и Краматорска Донецкой Народной Республики, уничтожено до 120 военных,... РИА Новости Крым, 08.09.2022
2022-09-08T14:25
2022-09-08T14:25
2022-09-08T14:25
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
игорь конашенков
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы РФ нанесли удары по пунктам дислокации ВСУ в районах Славянска и Краматорска Донецкой Народной Республики, уничтожено до 120 военных, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Всего за сутки поражены пять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Соледар и Артемовск ДНР, а также 51 артиллерийское подразделение, живая сила и военная техника ВСУ в 167 районах.ВС России отбили попытку ВСУ взять Балаклею в кольцо >>Уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Запорожской, Харьковской областях и ДНР.Кроме того, в районе населенного пункта Белая Криница Николаевской области уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", а в районе Маломихайловки Днепропетровской области - радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей.
https://crimea.ria.ru/20220906/ofitser-vsu-priznal-slabuyu-podgotovku-ukrainskoy-armii-1124414714.html
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, игорь конашенков, украина
ВС РФ уничтожили пункты дислокации ВСУ в районах Славянска и Краматорска
МО: ВКС России уничтожили до 120 украинских военных в районах Славянска и Краматорска
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы РФ нанесли удары по пунктам дислокации ВСУ в районах Славянска и Краматорска Донецкой Народной Республики, уничтожено до 120 военных, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Высокоточными ударами ВКС России нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Славянска и 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 120 украинских военнослужащих, 15 единиц бронированной и автомобильной техники", – сказал он на брифинге в четверг.
Всего за сутки поражены пять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Соледар и Артемовск ДНР, а также 51 артиллерийское подразделение, живая сила и военная техника ВСУ в 167 районах.
Уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Запорожской, Харьковской областях и ДНР.
Кроме того, в районе населенного пункта Белая Криница Николаевской области уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", а в районе Маломихайловки Днепропетровской области - радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей.