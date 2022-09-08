https://crimea.ria.ru/20220908/vs-rf-unichtozhili-punkty-dislokatsii-vsu-v-rayonakh-slavyanska-i-kramatorska-1124441924.html

ВС РФ уничтожили пункты дислокации ВСУ в районах Славянска и Краматорска

ВС РФ уничтожили пункты дислокации ВСУ в районах Славянска и Краматорска - РИА Новости Крым, 08.09.2022

ВС РФ уничтожили пункты дислокации ВСУ в районах Славянска и Краматорска

Воздушно-космические силы РФ нанесли удары по пунктам дислокации ВСУ в районах Славянска и Краматорска Донецкой Народной Республики, уничтожено до 120 военных,... РИА Новости Крым, 08.09.2022

2022-09-08T14:25

2022-09-08T14:25

2022-09-08T14:25

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

игорь конашенков

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы РФ нанесли удары по пунктам дислокации ВСУ в районах Славянска и Краматорска Донецкой Народной Республики, уничтожено до 120 военных, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Всего за сутки поражены пять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Соледар и Артемовск ДНР, а также 51 артиллерийское подразделение, живая сила и военная техника ВСУ в 167 районах.ВС России отбили попытку ВСУ взять Балаклею в кольцо >>Уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Запорожской, Харьковской областях и ДНР.Кроме того, в районе населенного пункта Белая Криница Николаевской области уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", а в районе Маломихайловки Днепропетровской области - радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей.

https://crimea.ria.ru/20220906/ofitser-vsu-priznal-slabuyu-podgotovku-ukrainskoy-armii-1124414714.html

украина

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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, игорь конашенков, украина