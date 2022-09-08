https://crimea.ria.ru/20220908/vlasti-zaporozhskoy-oblasti-ne-isklyuchayut-polnoy-ostanovki-zaes-1124436723.html

Власти Запорожской области не исключают полной остановки ЗАЭС

Власти Запорожской области не исключают полной остановки ЗАЭС - РИА Новости Крым, 08.09.2022

Власти Запорожской области не исключают полной остановки ЗАЭС

Если обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ продолжатся, власти региона будут вынуждены полностью остановить работу станции, заявил глава ВГА Запорожской... РИА Новости Крым, 08.09.2022

2022-09-08T10:29

2022-09-08T10:29

2022-09-08T10:29

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

евгений балицкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Если обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ продолжатся, власти региона будут вынуждены полностью остановить работу станции, заявил глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий.По его словам, в Киеве понимают невозможность возврата освобожденных территорий под свой контроль, поэтому будут "делать все, чтобы это была выжженная земля".Ранее глава Запорожской области Балицкий раскритиковал доклад МАГАТЭ по ситуации на АЭС: миссия МАГАТЭ должна была зафиксировать продолжающиеся обстрелы ЗАЭС со стороны Украины и принять меры, направленные на защиту объекта, однако этого сделано не было.Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://crimea.ria.ru/20220908/oni-vse-videli-i-promolchali-balitskiy-ob-otchete-magate-po-zaes-1124436305.html

https://crimea.ria.ru/20220904/mikroskopom-zabivali-gvozdi-kakie-narusheniya-nashli-na-zaes-1124396578.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, евгений балицкий