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Власти Запорожской области не исключают полной остановки ЗАЭС - РИА Новости Крым, 08.09.2022
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Власти Запорожской области не исключают полной остановки ЗАЭС
Власти Запорожской области не исключают полной остановки ЗАЭС - РИА Новости Крым, 08.09.2022
Власти Запорожской области не исключают полной остановки ЗАЭС
Если обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ продолжатся, власти региона будут вынуждены полностью остановить работу станции, заявил глава ВГА Запорожской... РИА Новости Крым, 08.09.2022
2022-09-08T10:29
2022-09-08T10:29
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Если обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ продолжатся, власти региона будут вынуждены полностью остановить работу станции, заявил глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий.По его словам, в Киеве понимают невозможность возврата освобожденных территорий под свой контроль, поэтому будут "делать все, чтобы это была выжженная земля".Ранее глава Запорожской области Балицкий раскритиковал доклад МАГАТЭ по ситуации на АЭС: миссия МАГАТЭ должна была зафиксировать продолжающиеся обстрелы ЗАЭС со стороны Украины и принять меры, направленные на защиту объекта, однако этого сделано не было.Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://crimea.ria.ru/20220908/oni-vse-videli-i-promolchali-balitskiy-ob-otchete-magate-po-zaes-1124436305.html
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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, евгений балицкий
Власти Запорожской области не исключают полной остановки ЗАЭС

Балицкий: существуют вероятность полной остановки ЗАЭС из-за регулярных обстрелов ВСУ

10:29 08.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Если обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ продолжатся, власти региона будут вынуждены полностью остановить работу станции, заявил глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий.
"Существует риск того, что мы вынуждены будем выключить атомную станцию. Понятно, что дальше они (украинская сторона) будут ее разбивать просто минометами через речку. А это уже чревато тем, что они разобьют нам хранилище, и у нас будет повышаться радиоактивный фон на этих территориях", — цитируют Балицкого "Известия".
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По его словам, в Киеве понимают невозможность возврата освобожденных территорий под свой контроль, поэтому будут "делать все, чтобы это была выжженная земля".
Ранее глава Запорожской области Балицкий раскритиковал доклад МАГАТЭ по ситуации на АЭС: миссия МАГАТЭ должна была зафиксировать продолжающиеся обстрелы ЗАЭС со стороны Украины и принять меры, направленные на защиту объекта, однако этого сделано не было.
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Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
 
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская областьЕвгений Балицкий
 
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