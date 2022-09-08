https://crimea.ria.ru/20220908/v-belgorodskoy-oblasti-konserviruyut-ostavshiesya-bez-lyudey-doma-1124436535.html

В Белгородской области консервируют оставшиеся без людей дома

В Белгородской области консервируют оставшиеся без людей дома - РИА Новости Крым, 08.09.2022

В Белгородской области консервируют оставшиеся без людей дома

В приграничном селе Середа Белгородской области, жителей которого эвакуировали в пункт временного размещения из-за обстрелов ВСУ, пустующие дома подключат к... РИА Новости Крым, 08.09.2022

2022-09-08T10:08

2022-09-08T10:08

2022-09-08T10:08

белгородская область

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В приграничном селе Середа Белгородской области, жителей которого эвакуировали в пункт временного размещения из-за обстрелов ВСУ, пустующие дома подключат к отоплению и законсервируют их. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.Гладков пообещал, что еженедельно к вынужденным переселенцам будут приезжать представители соцзащиты, здравоохранения, местных властей, чтобы оперативно решать возникшие у людей проблемы.Табу на салюты: в Белгородской области продлен "желтый" уровень угрозы >>"Люди переживают: кто-то за собак, кто-то за кур, кто-то за пчел, кто-то за поврежденные машины и дома. Люди устали жить в четырех стенах и, как бы ни было хорошо в гостинице или санатории, все хотят в родной дом, на свой огород, к своему хозяйству. Понимаю это. Но моя главная задача - это их безопасность, их жизнь и здоровье", - подчеркнул губернатор.Он также проинформировал, что некоторые молодые семьи заинтересовались возможностью переехать. Власти готовы помочь им."Есть молодые семьи, которые хотят переехать, мы готовы помогать. Например, выбрать новый участок муниципальной земли с возможностью подведения всех коммуникаций и предоставлением ипотечного кредита с льготной ставкой в 0,01%", - добавил губернатор.Приграничные села Белгородской области, как и других граничащих с Украиной регионов РФ, неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. Там действует желтый уровень террористической опасности. Весной губернатор Гладков сообщил, что в связи с неспокойной обстановкой в приграничных районах Белгородской области гражданам до особого распоряжения нельзя посещать села Журавлевка, Нехотеевка и Середа Шебекинского округа.

https://crimea.ria.ru/20220803/vlasti-belgorodskoy-oblasti-reshili-zakryt-shkoly-v-prigranichnoy-zone-1124045288.html

белгородская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, специальная военная операция рф на украине