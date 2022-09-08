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В Белгородской области консервируют оставшиеся без людей дома - РИА Новости Крым, 08.09.2022
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В Белгородской области консервируют оставшиеся без людей дома
В Белгородской области консервируют оставшиеся без людей дома - РИА Новости Крым, 08.09.2022
В Белгородской области консервируют оставшиеся без людей дома
В приграничном селе Середа Белгородской области, жителей которого эвакуировали в пункт временного размещения из-за обстрелов ВСУ, пустующие дома подключат к... РИА Новости Крым, 08.09.2022
2022-09-08T10:08
2022-09-08T10:08
белгородская область
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В приграничном селе Середа Белгородской области, жителей которого эвакуировали в пункт временного размещения из-за обстрелов ВСУ, пустующие дома подключат к отоплению и законсервируют их. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.Гладков пообещал, что еженедельно к вынужденным переселенцам будут приезжать представители соцзащиты, здравоохранения, местных властей, чтобы оперативно решать возникшие у людей проблемы.Табу на салюты: в Белгородской области продлен "желтый" уровень угрозы &gt;&gt;"Люди переживают: кто-то за собак, кто-то за кур, кто-то за пчел, кто-то за поврежденные машины и дома. Люди устали жить в четырех стенах и, как бы ни было хорошо в гостинице или санатории, все хотят в родной дом, на свой огород, к своему хозяйству. Понимаю это. Но моя главная задача - это их безопасность, их жизнь и здоровье", - подчеркнул губернатор.Он также проинформировал, что некоторые молодые семьи заинтересовались возможностью переехать. Власти готовы помочь им."Есть молодые семьи, которые хотят переехать, мы готовы помогать. Например, выбрать новый участок муниципальной земли с возможностью подведения всех коммуникаций и предоставлением ипотечного кредита с льготной ставкой в 0,01%", - добавил губернатор.Приграничные села Белгородской области, как и других граничащих с Украиной регионов РФ, неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. Там действует желтый уровень террористической опасности. Весной губернатор Гладков сообщил, что в связи с неспокойной обстановкой в приграничных районах Белгородской области гражданам до особого распоряжения нельзя посещать села Журавлевка, Нехотеевка и Середа Шебекинского округа.
https://crimea.ria.ru/20220803/vlasti-belgorodskoy-oblasti-reshili-zakryt-shkoly-v-prigranichnoy-zone-1124045288.html
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белгородская область, специальная военная операция рф на украине
В Белгородской области консервируют оставшиеся без людей дома

Губернатор Белгородской области: в приграничном селе Середа законсервируют пустые дома

10:08 08.09.2022
 
© РИА Новости . Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкОбстрелы сел в Белгородской области
Обстрелы сел в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости . Таисия Лисковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В приграничном селе Середа Белгородской области, жителей которого эвакуировали в пункт временного размещения из-за обстрелов ВСУ, пустующие дома подключат к отоплению и законсервируют их. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Мы переходим к консервации домов и подключению их к системе отопления. Договорились, что все затраты с подключением, расходными материалами, а также по коммунальным услугам - все это мы берем на себя. Важно - без согласия каждого жителя войти в дом никто не имеет права, поэтому, прежде чем подключать и запускать новую систему отопления, постараемся вывезти каждого жителя к нему домой, в том числе, чтобы забрать зимние вещи", - сообщил он на встрече с жителями, которых разместили в санатории "Первое мая".
Гладков пообещал, что еженедельно к вынужденным переселенцам будут приезжать представители соцзащиты, здравоохранения, местных властей, чтобы оперативно решать возникшие у людей проблемы.
Табу на салюты: в Белгородской области продлен "желтый" уровень угрозы >>
"Люди переживают: кто-то за собак, кто-то за кур, кто-то за пчел, кто-то за поврежденные машины и дома. Люди устали жить в четырех стенах и, как бы ни было хорошо в гостинице или санатории, все хотят в родной дом, на свой огород, к своему хозяйству. Понимаю это. Но моя главная задача - это их безопасность, их жизнь и здоровье", - подчеркнул губернатор.
Он также проинформировал, что некоторые молодые семьи заинтересовались возможностью переехать. Власти готовы помочь им.
"Есть молодые семьи, которые хотят переехать, мы готовы помогать. Например, выбрать новый участок муниципальной земли с возможностью подведения всех коммуникаций и предоставлением ипотечного кредита с льготной ставкой в 0,01%", - добавил губернатор.
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Приграничные села Белгородской области, как и других граничащих с Украиной регионов РФ, неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. Там действует желтый уровень террористической опасности. Весной губернатор Гладков сообщил, что в связи с неспокойной обстановкой в приграничных районах Белгородской области гражданам до особого распоряжения нельзя посещать села Журавлевка, Нехотеевка и Середа Шебекинского округа.
 
Белгородская областьСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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