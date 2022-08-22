https://crimea.ria.ru/20220822/tabu-na-salyuty-v-belgorodskoy-oblasti-prodlen-zheltyy-uroven-ugrozy-1124252500.html

Табу на салюты: в Белгородской области продлен "желтый" уровень угрозы

Табу на салюты: в Белгородской области продлен "желтый" уровень угрозы - РИА Новости Крым, 22.08.2022

Табу на салюты: в Белгородской области продлен "желтый" уровень угрозы

Высокий уровень террористической опасности в Белогородской области угрозы продлен до 7 сентября, также в регионе действует запрет на запуск петард и... РИА Новости Крым, 22.08.2022

2022-08-22T18:08

2022-08-22T18:08

2022-08-22T18:08

белгородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Высокий уровень террористической опасности в Белогородской области угрозы продлен до 7 сентября, также в регионе действует запрет на запуск петард и фейерверков. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.После начала военной спецоперации приграничные села Белгородской, Брянской и других граничащих с Украиной российских областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. На их территориях действует желтый уровень террористической опасности.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220703/dva-cheloveka-propali-bez-vesti-posle-obstrela-belgoroda--sledkom-1123734968.html

белгородская область

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белгородская область