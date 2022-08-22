Рейтинг@Mail.ru
Табу на салюты: в Белгородской области продлен "желтый" уровень угрозы - РИА Новости Крым, 22.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220822/tabu-na-salyuty-v-belgorodskoy-oblasti-prodlen-zheltyy-uroven-ugrozy-1124252500.html
Табу на салюты: в Белгородской области продлен "желтый" уровень угрозы
Табу на салюты: в Белгородской области продлен "желтый" уровень угрозы - РИА Новости Крым, 22.08.2022
Табу на салюты: в Белгородской области продлен "желтый" уровень угрозы
Высокий уровень террористической опасности в Белогородской области угрозы продлен до 7 сентября, также в регионе действует запрет на запуск петард и... РИА Новости Крым, 22.08.2022
2022-08-22T18:08
2022-08-22T18:08
белгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/08/1124098393_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_afa5c46f7f9dc30f03bf0391a36ef406.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Высокий уровень террористической опасности в Белогородской области угрозы продлен до 7 сентября, также в регионе действует запрет на запуск петард и фейерверков. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.После начала военной спецоперации приграничные села Белгородской, Брянской и других граничащих с Украиной российских областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. На их территориях действует желтый уровень террористической опасности.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220703/dva-cheloveka-propali-bez-vesti-posle-obstrela-belgoroda--sledkom-1123734968.html
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/08/1124098393_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_b09d125322c64a8ff5641b82beefe669.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгородская область
Табу на салюты: в Белгородской области продлен "желтый" уровень угрозы

В Белгородской области продлили высокий уровень террористической угрозы до 7 сентября

18:08 22.08.2022
 
© РИА Новости КрымЖёлтый уровень террористической опасности
Жёлтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Высокий уровень террористической опасности в Белогородской области угрозы продлен до 7 сентября, также в регионе действует запрет на запуск петард и фейерверков. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"До 7 сентября на территории Белгородской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан. Также до 7 сентября продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов", - написал он в своем Telegram-канале.
После начала военной спецоперации приграничные села Белгородской, Брянской и других граничащих с Украиной российских областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. На их территориях действует желтый уровень террористической опасности.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
3 июля, 18:06
Два человека пропали без вести после обстрела Белгорода — Следком
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
Белгородская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:18Бархатный сезон в Крыму: какие города популярны у туристов
18:54Над Севастополем сработала ПВО – Развожаев
18:46ФСБ показало видео с предполагаемой убийцей Дарьи Дугиной 2:19
18:27Роспотребнадзор запретил купание на пляжах четырех муниципалитетов Крыма
18:08Табу на салюты: в Белгородской области продлен "желтый" уровень угрозы
17:41За убийством Дугиной могут стоять спецслужбы Запада – эксперт
17:26В каком порядке будут выдавать документы в Запорожье – власти
17:11В Херсонской области рассказали о сообщении с Крымом после атаки ВСУ
17:00В Минобороны Турции озвучили объем вывезенного из Украины зерна
16:43Два человека погибли и 16 ранены при атаке ВСУ на Антоновский мост
16:34В Болгарии признали неизбежность переговоров с "Газпромом"
16:00На пороге шторма: на Крым надвигаются ливни с грозами и шквалистым ветром
15:56Пенсионеры Херсонской области получат дополнительные 10 тысяч рублей
15:41Прокуратура займется делом о падении ребенка из окна в Симферополе
15:36Энергодар под обстрелом: погиб мирный житель
15:33Захарова жестко оценила план ЕС тренировать украинских боевиков
15:27Где в столице Крыма во вторник выключат свет
15:13В Симферополе из окна выпал годовалый малыш
15:08Почему флаги России и Крыма имеют одинаковый набор цветов
14:59ВСУ атаковали из HIMARS Антоновский мост: пострадали 15 человек
Лента новостейМолния