https://crimea.ria.ru/20220908/kak-spasti-ogorod-ot-zamorozkov-1124432993.html

Как спасти огород от заморозков

Как спасти огород от заморозков - РИА Новости Крым, 07.09.2022

Как спасти огород от заморозков

Дачный огород может пострадать при первых же осенних заморозках, поэтому важно позаботиться о его сохранности и заранее полить посадки. Такое мнение в... РИА Новости Крым, 07.09.2022

2022-09-08T08:24

2022-09-08T08:24

2022-09-07T17:02

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Дачный огород может пострадать при первых же осенних заморозках, поэтому важно позаботиться о его сохранности и заранее полить посадки. Такое мнение в комментарии "Вечерней Москве" выразила главный агроном России Октябрина Ганичкина.Необходимо вовремя полить и плодово-ягодные культуры, иначе есть риск остаться без урожая, предупредила агроном."Если мы плодово-ягодные не будем проливать хорошо и тщательно, то деревья могут зимой замерзнуть. Таким образом, на следующий год мы не получим никакого урожая — ни ягод, ни плодов", — заключила она.

https://crimea.ria.ru/20220819/sadovod-rasskazal-o-samykh-yadovitykh-dachnykh-rasteniyakh-1124227757.html

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2022

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общество, совет эксперта