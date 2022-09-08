Как спасти огород от заморозков
Агроном Ганичкина объяснила, как спасти дачные посадки от заморозков
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Дачный огород может пострадать при первых же осенних заморозках, поэтому важно позаботиться о его сохранности и заранее полить посадки. Такое мнение в комментарии "Вечерней Москве" выразила главный агроном России Октябрина Ганичкина.
"Считаю, что первоочередная проблема заключается в сухости земли. Заморозки более опасны, когда очень сухая погода. Поэтому я рекомендую огородникам сейчас очень хорошо полить морковь, свеклу, капусту, картофель и так далее, чтобы грядка была мокрой в погоду до минус 7 градусов. Мокрая почва всегда спасает все, что в земле есть. Культуры замерзают только тогда, когда есть сухая почва", — рассказала Ганичкина.
Необходимо вовремя полить и плодово-ягодные культуры, иначе есть риск остаться без урожая, предупредила агроном.
"Если мы плодово-ягодные не будем проливать хорошо и тщательно, то деревья могут зимой замерзнуть. Таким образом, на следующий год мы не получим никакого урожая — ни ягод, ни плодов", — заключила она.
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