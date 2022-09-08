https://crimea.ria.ru/20220908/banki-v-rossii-smogut-ispolnyat-valyutnye-obyazatelstva-v-rublyakh-1124448366.html
Банки в России смогут исполнять валютные обязательства в рублях
Банки в России смогут исполнять валютные обязательства в рублях - РИА Новости Крым, 08.09.2022
Банки в России смогут исполнять валютные обязательства в рублях
Попавшие под санкции российские банки смогут исполнять в рублях обязательства по валютным депозитам российских компаний. Соответствующий указ подписал президент РИА Новости Крым, 08.09.2022
2022-09-08T20:21
2022-09-08T20:21
2022-09-08T20:21
владимир путин (политик)
российская федерация (россия, рф)
экономика
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Попавшие под санкции российские банки смогут исполнять в рублях обязательства по валютным депозитам российских компаний. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин в четверг, 8 сентября."Выраженные в иностранной валюте обязательства по договорам банковского счета (вклада), заключенным между кредитными организациями, в отношении которых иностранными государствами... введены ограничительные меры, и клиентами указанных организаций, являющимися юридическими лицами - резидентами, признаются исполненными надлежащим образом, если эти обязательства исполнены в рублях", - говорится в опубликованном на официальном портале правовой информации документе.Сумма выплат должна соответствовать стоимости обязательств в иностранной валюте и быть рассчитана по курсу Центрального банка России, который установлен в день исполнения обязательств, уточняется в указе.Ранее сообщалось, что ЦБ ограничит доступ для российский неквалифицированных инвесторов к иностранным акциям.
https://crimea.ria.ru/20220908/tsb-prodlil-zapret-na-komissiyu-s-fizlits-pri-vydache-valyuty-s-vkladov-1124447716.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), российская федерация (россия, рф), экономика, санкции против россии
Банки в России смогут исполнять валютные обязательства в рублях
Указ: подсанкционные банки России смогут выдавать компаниям валютные депозиты в рублях
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Попавшие под санкции российские банки смогут исполнять в рублях обязательства по валютным депозитам российских компаний. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин в четверг, 8 сентября.
"Выраженные в иностранной валюте обязательства по договорам банковского счета (вклада), заключенным между кредитными организациями, в отношении которых иностранными государствами... введены ограничительные меры, и клиентами указанных организаций, являющимися юридическими лицами - резидентами, признаются исполненными надлежащим образом, если эти обязательства исполнены в рублях", - говорится в опубликованном на официальном портале правовой информации документе.
Сумма выплат должна соответствовать стоимости обязательств в иностранной валюте и быть рассчитана по курсу Центрального банка России, который установлен в день исполнения обязательств, уточняется в указе.
Ранее сообщалось
, что ЦБ ограничит доступ для российский неквалифицированных инвесторов к иностранным акциям.