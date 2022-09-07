https://crimea.ria.ru/20220907/zhitelyam-khersonskoy-oblasti-spishut-kommunalnye-dolgi-1124431959.html
Жителям Херсонской области спишут коммунальные долги
Жителям Херсонской области спишут коммунальные долги - РИА Новости Крым, 07.09.2022
Жителям Херсонской области спишут коммунальные долги
Жителям ряда населенных пунктов Херсонской области спишут долги по коммунальным услугам, которые накопились у граждан по состоянию на сентябрь. Об этом сообщила РИА Новости Крым, 07.09.2022
2022-09-07T16:15
2022-09-07T16:15
2022-09-07T16:15
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Жителям ряда населенных пунктов Херсонской области спишут долги по коммунальным услугам, которые накопились у граждан по состоянию на сентябрь. Об этом сообщила администрация Новой Каховки в своем Telegram-канале.По данным местных властей, распоряжением главы Новокаховской ВГА создано единое унитарное муниципальное предприятие "Новокаховский коммунальный сервис", которое включило в себя ряд ранее действовавших на территории городов Новая Каховка, Таврийска и близлежащих сел коммунальных предприятий, в том числе водоканал, экосервис, тепловые сети.Платежи по коммунальным услугам на старые счета предприятий, открытых в украинских банках, засчитываться не будут, подчеркнули в администрации. И добавили, что председатели большинства ОСМД и ЖСК не обеспечили перерегистрацию этих юридических лиц по новому законодательству, не поставили их на учет в Налоговой службе Херсонской области и не открыли счет в действующем на территории Херсонской области российском банке."Перечисление денежных средств жильцами многоквартирных домов на украинские счета ОЖМД и ЖСК будут считаться ненадлежащими платежами и оплачивать такие счета не нужно", - заключили в администрации.
https://crimea.ria.ru/20220905/vrio-glavy-khersonskoy-oblasti-eliseev-prilety-izmenili-nastroeniya-mnogikh-1124400180.html
https://crimea.ria.ru/20220905/vsu-strelyayut-po-grazhdanskim-chto-proiskhodit-na-pereprave-v-khersone-1124410921.html
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херсонская область, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, общество
Жителям Херсонской области спишут коммунальные долги
Жителям Херсонской области спишут долги по коммунальным услугам, заявили власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Жителям ряда населенных пунктов Херсонской области спишут долги по коммунальным услугам, которые накопились у граждан по состоянию на сентябрь. Об этом сообщила администрация Новой Каховки в своем Telegram-канале.
По данным местных властей, распоряжением главы Новокаховской ВГА создано единое унитарное муниципальное предприятие "Новокаховский коммунальный сервис", которое включило в себя ряд ранее действовавших на территории городов Новая Каховка, Таврийска и близлежащих сел коммунальных предприятий, в том числе водоканал, экосервис, тепловые сети.
"Обращаем внимание, что задолженность по всем коммунальным услугам, которая существовала до 1 сентября – списана. С этой даты коммунальные платежи по новым утвержденным тарифам необходимо осуществлять непосредственно на счет унитарного муниципального предприятия "Новокаховский коммунальный сервис", - говорится в сообщении.
Платежи по коммунальным услугам на старые счета предприятий, открытых в украинских банках, засчитываться не будут, подчеркнули в администрации. И добавили, что председатели большинства ОСМД и ЖСК не обеспечили перерегистрацию этих юридических лиц по новому законодательству, не поставили их на учет в Налоговой службе Херсонской области и не открыли счет в действующем на территории Херсонской области российском банке.
"Перечисление денежных средств жильцами многоквартирных домов на украинские счета ОЖМД и ЖСК будут считаться ненадлежащими платежами и оплачивать такие счета не нужно", - заключили в администрации.