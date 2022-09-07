Рейтинг@Mail.ru
Жителям Херсонской области спишут коммунальные долги - РИА Новости Крым, 07.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220907/zhitelyam-khersonskoy-oblasti-spishut-kommunalnye-dolgi-1124431959.html
Жителям Херсонской области спишут коммунальные долги
Жителям Херсонской области спишут коммунальные долги - РИА Новости Крым, 07.09.2022
Жителям Херсонской области спишут коммунальные долги
Жителям ряда населенных пунктов Херсонской области спишут долги по коммунальным услугам, которые накопились у граждан по состоянию на сентябрь. Об этом сообщила РИА Новости Крым, 07.09.2022
2022-09-07T16:15
2022-09-07T16:15
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111466/15/1114661546_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fe059e5e3d80f5d3222c91ba5f935f21.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Жителям ряда населенных пунктов Херсонской области спишут долги по коммунальным услугам, которые накопились у граждан по состоянию на сентябрь. Об этом сообщила администрация Новой Каховки в своем Telegram-канале.По данным местных властей, распоряжением главы Новокаховской ВГА создано единое унитарное муниципальное предприятие "Новокаховский коммунальный сервис", которое включило в себя ряд ранее действовавших на территории городов Новая Каховка, Таврийска и близлежащих сел коммунальных предприятий, в том числе водоканал, экосервис, тепловые сети.Платежи по коммунальным услугам на старые счета предприятий, открытых в украинских банках, засчитываться не будут, подчеркнули в администрации. И добавили, что председатели большинства ОСМД и ЖСК не обеспечили перерегистрацию этих юридических лиц по новому законодательству, не поставили их на учет в Налоговой службе Херсонской области и не открыли счет в действующем на территории Херсонской области российском банке."Перечисление денежных средств жильцами многоквартирных домов на украинские счета ОЖМД и ЖСК будут считаться ненадлежащими платежами и оплачивать такие счета не нужно", - заключили в администрации.
https://crimea.ria.ru/20220905/vrio-glavy-khersonskoy-oblasti-eliseev-prilety-izmenili-nastroeniya-mnogikh-1124400180.html
https://crimea.ria.ru/20220905/vsu-strelyayut-po-grazhdanskim-chto-proiskhodit-na-pereprave-v-khersone-1124410921.html
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111466/15/1114661546_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7fef91fe339185689cd47a38fc59ef13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, общество
Жителям Херсонской области спишут коммунальные долги

Жителям Херсонской области спишут долги по коммунальным услугам, заявили власти

16:15 07.09.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДенежные купюры Украины на газовом счетчике.
Денежные купюры Украины на газовом счетчике. - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Жителям ряда населенных пунктов Херсонской области спишут долги по коммунальным услугам, которые накопились у граждан по состоянию на сентябрь. Об этом сообщила администрация Новой Каховки в своем Telegram-канале.
По данным местных властей, распоряжением главы Новокаховской ВГА создано единое унитарное муниципальное предприятие "Новокаховский коммунальный сервис", которое включило в себя ряд ранее действовавших на территории городов Новая Каховка, Таврийска и близлежащих сел коммунальных предприятий, в том числе водоканал, экосервис, тепловые сети.
"Обращаем внимание, что задолженность по всем коммунальным услугам, которая существовала до 1 сентября – списана. С этой даты коммунальные платежи по новым утвержденным тарифам необходимо осуществлять непосредственно на счет унитарного муниципального предприятия "Новокаховский коммунальный сервис", - говорится в сообщении.
Платежи по коммунальным услугам на старые счета предприятий, открытых в украинских банках, засчитываться не будут, подчеркнули в администрации. И добавили, что председатели большинства ОСМД и ЖСК не обеспечили перерегистрацию этих юридических лиц по новому законодательству, не поставили их на учет в Налоговой службе Херсонской области и не открыли счет в действующем на территории Херсонской области российском банке.
Врио главы Херсонской ВГА Сергей Елисеев - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 11:00Новая жизнь на освобожденных территориях
Врио главы Херсонской области Елисеев: прилеты изменили настроения многих
"Перечисление денежных средств жильцами многоквартирных домов на украинские счета ОЖМД и ЖСК будут считаться ненадлежащими платежами и оплачивать такие счета не нужно", - заключили в администрации.
Понтонная переправа через Днепр в районе Антоновского моста в Херсоне - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 18:08
ВСУ стреляют по гражданским: что происходит на переправе в Херсоне
Новая жизнь на освобожденных территорияхХерсонская областьЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и СевастополяОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:40Сколько жителей Херсона и Запорожья выступают за вхождение в РФ – опрос
16:22В Крыму на два года "заморозят" тарифы на газ - Аксенов
16:15Жителям Херсонской области спишут коммунальные долги
16:02Исторические центры Алупки и Евпатории хотят благоустроить
15:51Медведев о смене премьеров Британии: фрик-дядька ушел, фрик-тетка пришла
15:46Вучич предрек Европе "полярную зиму" без российского газа
15:27Эрдоган раскритиковал политику Запада по Украине
15:12В Крыму ФСБ задержала двух работавших по-крупному наркоторговцев
15:09Володин предложил направить в Минобороны Эстонии российского психиатра
15:04В Севастополе депутаты рассмотрели проект приватизации госимущества
14:41Энергодар остался без электричества из-за обстрелов ВСУ – Минобороны
14:37Дополнительный поезд из Петербурга в Симферополь запустят в сентябре
14:07Российские ПВО перехватили 20 ракет HIMARS и "Ольха" в Херсонской области
13:47ВС РФ уничтожили хранилище топлива для военной техники под Кривым Рогом
13:41Ученые из Севастополя презентуют свои технологии в Сирии
13:34В Севастополе алкодебошир швырнул в машину урной, не дождавшись милостыни
13:16Российские военные освободили населенный пункт Кодема в ДНР
13:13В Джанкое на пожаре нашли тело мужчины
13:11ВСУ в течение суток не наступали на николаево-криворожском направлении
13:05Крым обогнал Кубань в рейтинге лучших туристических мест
Лента новостейМолния