https://crimea.ria.ru/20220907/zhitelyam-khersonskoy-oblasti-spishut-kommunalnye-dolgi-1124431959.html

Жителям Херсонской области спишут коммунальные долги

Жителям Херсонской области спишут коммунальные долги - РИА Новости Крым, 07.09.2022

Жителям Херсонской области спишут коммунальные долги

Жителям ряда населенных пунктов Херсонской области спишут долги по коммунальным услугам, которые накопились у граждан по состоянию на сентябрь. Об этом сообщила РИА Новости Крым, 07.09.2022

2022-09-07T16:15

2022-09-07T16:15

2022-09-07T16:15

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Жителям ряда населенных пунктов Херсонской области спишут долги по коммунальным услугам, которые накопились у граждан по состоянию на сентябрь. Об этом сообщила администрация Новой Каховки в своем Telegram-канале.По данным местных властей, распоряжением главы Новокаховской ВГА создано единое унитарное муниципальное предприятие "Новокаховский коммунальный сервис", которое включило в себя ряд ранее действовавших на территории городов Новая Каховка, Таврийска и близлежащих сел коммунальных предприятий, в том числе водоканал, экосервис, тепловые сети.Платежи по коммунальным услугам на старые счета предприятий, открытых в украинских банках, засчитываться не будут, подчеркнули в администрации. И добавили, что председатели большинства ОСМД и ЖСК не обеспечили перерегистрацию этих юридических лиц по новому законодательству, не поставили их на учет в Налоговой службе Херсонской области и не открыли счет в действующем на территории Херсонской области российском банке."Перечисление денежных средств жильцами многоквартирных домов на украинские счета ОЖМД и ЖСК будут считаться ненадлежащими платежами и оплачивать такие счета не нужно", - заключили в администрации.

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https://crimea.ria.ru/20220905/vsu-strelyayut-po-grazhdanskim-chto-proiskhodit-na-pereprave-v-khersone-1124410921.html

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херсонская область, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, общество